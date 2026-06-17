Apple Siri AI platformu iPhone 11 ve sonrasına ücretsiz güncelleme getiriyor

Akıllı asistanların nihayet yapay zekalı asistan ile sorduklarımızı anlayıp mantıklı yanıtlar vermeye başladığı dönem telefonlarda da başlıyor. Google'ın Gemini ve Google Asistan'a entegre ettiği yenilikler Apple'da Siri AI ile başlıyor. Apple'ın Küresel Yazılım Geliştirici Konferansı WWDC 2026'da tanıttığı Siri'nin yapay zeka ile baştan sona yenilendiği yeni Siri gerçek anlamda karşılıklı sohbet edebiliyor, ekranınızda ne olduğunu gerçek zamanlı olarak anlayabiliyor ve hayatınız için gerçekten anlamlı cevaplar vermek üzere e-postalarınızdan, mesajlarınızdan ve fotoğraflarınızdan bağlam çıkarabiliyor.

Ona bir konser hakkında soru sorduğunuzda bilet bulmanıza yardımcı olabilir, bir hatırlatıcı ayarlayabilir ve o gecenin hava durumunu kontrol edebilir; üstelik tüm bunları tek bir konuşma dizisi içinde yapar.

Apple, geleneksel olarak düzenlediği Küresel Yazılım Geliştirici Konferansı WWDC 2026'da baştan aşağı yenilenen yapay zeka destekli Siri AI asistanını ve iOS 27 işletim sistemini resmi olarak duyurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

YENİ NESİL IPHONE İPUCU



Apple, Siri AI'ın yeni nesil Apple Intelligence mimarisi tarafından desteklendiğini ve dikkat çekici bir şekilde, bulut tabanlı görevler için Google Gemini modelleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bu, birkaç yıl önce düşünülemeyecek bir iş birliği. Anthropic (Claude) ve OpenAI'ın üçüncü taraf yapay zeka modelleri de temel çerçeveye entegre edilerek, bunu Siri'nin önceki tüm sürümlerinden daha açık ve yetenekli bir sistem haline getiriyor. iOS 27 bu sonbaharda geliyor ve eski cihaz sahiplerini sevindirecek bir hamleyle iPhone 11 ve sonrasındaki tüm iPhone'ları destekliyor. Apple'ın paylaştığı rakamlar çarpıcı: Uygulamaların yüzde 30, fotoğrafların yüzde 70 ve AirDrop'un yüzde 80 daha hızlı açılması bekleniyor.

GÜNCELLEMELER GELİYOR



Diyelim 2015 yılında Türk Telekom bayisinden iPhone 11 aldınız. İstediğiniz an iPhone 11'inizin bile güncelleme alacağını müjdeleyelim.

Üstelik tüm Apple ürünlerini Türk Telekom fiber altyapısıyla bağlıysanız, kota sorununu olmadan gece siz uyurken indirerek güncellemek mümkün oluyor. Apple Intelligence özellikleri sistemin her yerine işlenmiş durumda: daha akıllı fotoğraf arama, mesajlar ve mailde yapay zeka destekli yazma, iyileştirilmiş bildirim özetleri ve okuduğunuz sayfayla ilgili soruları yanıtlayabilen bir Safari.

Çoğu kullanıcı için bunlar, herhangi bir öğrenme eğrisi gerektirmeden telefonun belirgin bir şekilde daha iyi hissettirmesini sağlayan türden sessiz iyileştirmelerdir. İşletim sistemi güncellemesi tüm Apple ürün serisini kapsıyor. iPadOS 27, macOS Golden Gate (macOS 27), watchOS 27, visionOS 27 ve tvOS 27 aynı dalgayla birlikte geliyor ve her biri yapay zeka yükseltmelerinin kendi sürümünü taşıyor.