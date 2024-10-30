Apple Intelligence Iphone, Ipad ve Mac’te!

Üretici yapay zeka konusunda Open AI ile işbirlği yapmayı tercih eden Apple, yapay zeka uygulamalarını kullanıma sunuyor. Apple, Apple Intelligence'ın iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için ilk özellik grubunu iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1'in kullanıma sunulmasıyla gelecek ücretsiz bir güncellemeyle duyurdu. Apple Intelligence; Apple çipin gücüyle dilleri ve görselleri algılayan, uygulamalar arasında işlem yapabilen, kişisel tercihler ve kullanım alışkanlıklarından ilham alarak günlük işleri basitleştirip hızlandıran kişisel yapay zeka sistemi. İlk özellik grubu dün kullanıma sunuldu ve önümüzdeki aylarda daha fazlası sunulmaya devam edilecek.

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Apple'ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, "Apple Intelligence; iPhone, iPad ve Mac'inizi daha da faydalı ve kullanışlı hale getirecek heyecan verici yeni özelliklerin kapılarını açıyor. Yazım dilinizi geliştirecek Yazma Araçları'ndan en önemli bildirimleri öne çıkaran özet bildirimlerine veya aradığınız fotoğraf ya da videoyu sadece anlatarak bulmaya kadar" dedi. iOS, iPadOS ve macOS'e derinlemesine entegre edilen Yazma Araçları kullanıcıların Mail, Notlar, Pages ve üçüncü taraf uygulamaları dahil olmak üzere yazı yazdıkları neredeyse her ortamda metni yeniden yazarak, düzelterek ve özetleyerek ifade tarzlarını geliştirebilmelerini sağlıyor. Yeniden Yaz özelliğiyle Apple Intelligence, kullanıcıların yazdıkları yazının farklı halleri arasından seçim yapma ve yazının, hedef kitlesi ya da üstleneceği göreve göre profesyonel, kısa ya da dostane olması için hitap şeklini ayarlama imkanı tanıyor. Düzelt özelliği grameri, kelime seçimlerini ve cümle yapılarını kontrol ederken, diğer yandan kullanıcıların gözden geçirip hızlıca kabul edebileceği düzeltmeler ve bu düzeltmelerin açıklamalarını sunuyor. Kullanıcılar bir metin seçip bunu daha kolay anlaşılabilir bir paragraf, madde madde, bir tablo veya liste olarak özetletebiliyor.

DAHA DOĞAL VE ETKİLEŞİMLİ SİRİ

Siri daha doğal ve esnek hale gelerek sistem deneyimine derinlemesine entegre edildi. Kapsamlı ürün bilgisi sayesinde Siri, Apple ürünleriyle ilgili özellikler ve ayarlar hakkında binlerce soruyu yanıtlayabiliyor. Kullanıcılar, nasıl ekran kaydı alınacağından Wi-Fi parolasını kolayca nasıl paylaşacaklarına kadar her şeyi öğrenebiliyor.