Apple 4 Mart etkinliği: iPhone 18 Pro özellikleri ve yeni Siri özellikleri ortaya çıktı

iPhone 18 Pro, 3000 Nit yeni nesil OLED ekran, Apple C2 modem ve Wi-Fi 7 bağlantısı gibi özellikler taşıyacak.

Apple, 4 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte 2nm teknolojisine sahip A20 Pro çipli iPhone 18 Pro'yu ve Google Gemini ile güçlendirilmiş yeni Siri'yi tanıtıyor. 5200 mAh batarya kapasitesi ve değişken diyaframlı kamera gibi yenilikler, kullanıcılara daha uzun pil ömrü ve profesyonel fotoğrafçılık imkanı sunuyor.