Apple 4 Mart etkinliği: iPhone 18 Pro özellikleri ve yeni Siri özellikleri ortaya çıktı
Apple, 4 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte 2nm teknolojisine sahip A20 Pro çipli iPhone 18 Pro'yu ve Google Gemini ile güçlendirilmiş yeni Siri'yi tanıtıyor. 5200 mAh batarya kapasitesi ve değişken diyaframlı kamera gibi yenilikler, kullanıcılara daha uzun pil ömrü ve profesyonel fotoğrafçılık imkanı sunuyor.
- Apple, 4 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte 2nm teknolojisine sahip A20 Pro çipli iPhone 18 Pro'yu ve Google Gemini destekli yeni Siri'yi tanıtacak.
- iPhone 18 Pro, 5200 mAh batarya kapasitesiyle yoğun kullanımda 2 güne varan pil ömrü sunacak.
- Yeni cihaz, değişken diyafram sistemli kamera ile profesyonel DSLR kalitesinde düşük ışık çekimi imkanı sağlayacak.
- Google Gemini destekli Siri, Mayıs 2026'da uygulamalar içinde işlem yapabilme yeteneğine kavuşacak ve Eylül 2026'da iPhone 18 serisiyle tam entegre olacak.
- iPhone 18 Pro, 3000 Nit yeni nesil OLED ekran, Apple C2 modem ve Wi-Fi 7 bağlantısı gibi özellikler taşıyacak.
İPHONE 18 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ
iPhone 18 Pro, enerji verimliliği ve profesyonel kamera sistemleri açısından köklü değişiklikler içeriyor. Yeni nesil donanım standartları şu şekildedir:
|Özellik
|Yeni Standart (iPhone 18 Pro)
|Kullanıcıya Faydası
|İşlemci
|2nm A20 Pro Çipi
|%30 Daha fazla performans ve düşük enerji tüketimi
|Batarya
|5200 mAh Kapasite
|Yoğun kullanımda 2 güne varan pil ömrü
|Ekran
|3000 Nit Yeni Nesil OLED
|Güneş ışığında net görüntü ve %20 enerji tasarrufu
|Kamera
|Değişken Diyafram Sistemi
|Profesyonel DSLR kalitesinde düşük ışık çekimi
|Bağlantı
|Apple C2 Modem & N2 Çipi
|Kesintisiz 5G ve gecikmesiz Wi-Fi 7 bağlantısı
🎨 Radikal Tasarım: Titanyum ve camın bütünleştiği tek parça arka yüzey tasarımı ile Terra ve Burgundy gibi yeni renk seçenekleri sunuluyor.
📱 Tam Ekran Deneyimi: Face ID bileşenlerinin ekran altına gizlenmesiyle Dynamic Island alanı önemli ölçüde küçülüyor.
YAPAY ZEKA DEVRİMİ: GOOGLE GEMİNİ DESTEKLİ YENİ SİRİ
Apple, yapay zeka stratejisinde Google Gemini desteğini devreye alıyor. 4 Mart etkinliğinde detaylandırılacak olan yeni Siri takvimi şöyledir:
Şubat/Mart 2026 (iOS 26.4): Gemini destekli Siri'nin tanıtımı ve araçlar için CarPlay Apple TV (park halinde film izleme) özelliği.
Mayıs 2026 (iOS 26.5): Siri'nin uygulamalar içinde işlem yapabilme (otomasyon) yeteneğinin aktif edilmesi.
Eylül 2026 (iOS 27): iPhone 18 serisiyle tam entegre, kişisel bağlamı anlayan otonom asistanın yayına girmesi.
EDİTÖR NOTU
Apple'ın 2nm mimarisine geçişi, sadece hız artışı değil, batarya ömründe devrim yaratacak bir verimlilik hamlesidir. Yapay zeka işlemlerinin cihaz içinde (on-device) çözülmesi, gizlilik standartlarını korurken Siri'yi rakiplerinden daha güvenli ve hızlı kılıyor.
❓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
iPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak?
4 Mart'taki tanıtımın ardından cihazın seri üretimi başlayacak ve Eylül 2026'da raflarda yerini alacak.
CarPlay Apple TV özelliği her araçta çalışacak mı?
iOS 26.4 yüklü iPhone modelleriyle uyumlu, geniş ekranlı bilgi-eğlence sistemine sahip araçlarda sadece park halindeyken çalışacak.
Yeni Siri ücretli mi olacak?
Temel Siri özellikleri ücretsiz sunulurken, gelişmiş Apple Intelligence kapasiteleri için abonelik modelleri tartışılmaktadır.