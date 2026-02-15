YouTube’u en çok izleyen ülkeler belli oldu! Türkiye dünya listesinde ilk 10’da

Hindistan, 509 milyon aktif kullanıcısıyla YouTube’un dünyadaki en büyük pazarı olma unvanını koruyor.

📈 YOUTUBE 2025 MALİ BİLANÇOSU

15 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan Alphabet raporu, YouTube'un sadece bir video platformu değil, devasa bir ekonomik ekosistem olduğunu bir kez daha kanıtladı. 14 Şubat 2005'te bir garajda başlayan serüven, bugün 20 milyardan fazla videoya ev sahipliği yapan dijital bir imparatorluğa dönüştü.

Platformun 2025 Yılı Performans Verileri: