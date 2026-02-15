YouTube’u en çok izleyen ülkeler belli oldu! Türkiye dünya listesinde ilk 10’da
YouTube, 2025 yılı mali bilançosunda 60 milyar dolar geliri aşarak dijital ekonomi rekoru kırdı. Alphabet tarafından 15 Şubat 2026'da yayımlanan rapora göre, Hindistan 509 milyon kullanıcıyla dünya lideri olurken, Türkiye 58 milyon kullanıcıyla küresel listenin ilk 10 sırasına yerleşti.
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, 2025 yılı sonunda 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Alphabet'in 15 Şubat 2026 tarihli verilerine göre, 509 milyon kullanıcısı bulunan Hindistan zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, 58 milyon kullanıcıya sahip Türkiye stratejik bir pazar olarak öne çıktı.
📊 2025 KÜRESEL KULLANICI SAYILARI LİSTESİ
🇮🇳 Hindistan: 509 Milyon
🇺🇸 ABD: 254 Milyon
🇧🇷 Brezilya: 144 Milyon
🇮🇩 Endonezya: 143 Milyon
🇲🇽 Meksika: 83,6 Milyon
🇯🇵 Japonya: 78,7 Milyon
🇵🇰 Pakistan: 71,7 Milyon
🇩🇪 Almanya: 65,5 Milyon
🇻🇳 Vietnam: 63 Milyon
🇹🇷 Türkiye: 58 Milyon
📈 YOUTUBE 2025 MALİ BİLANÇOSU
15 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan Alphabet raporu, YouTube'un sadece bir video platformu değil, devasa bir ekonomik ekosistem olduğunu bir kez daha kanıtladı. 14 Şubat 2005'te bir garajda başlayan serüven, bugün 20 milyardan fazla videoya ev sahipliği yapan dijital bir imparatorluğa dönüştü.
Platformun 2025 Yılı Performans Verileri:
Toplam Gelir: 60 Milyar Dolar+ (Reklam ve Abonelikler)
Aktif Kullanıcı Sayısı: 2,7 Milyar
İçerik Hacmi: 20 Milyar+ Video
En Çok Kazanan: MrBeast (85 Milyon Dolar)
💰 ZİRVENİN SAHİBİ: MRBEAST (JİMMY DONALDSON)
İçerik üreticileri arasında bir "endüstri" haline gelen MrBeast, 2025 yılını da açık ara lider kapattı. 467 milyon takipçisi bulunan ünlü yayıncı, sadece YouTube reklam ve sponsorluk gelirlerinden yıllık 85 milyon dolar elde ederek "yılın en çok kazanan ismi" unvanını tazeledi.
📌 BÖLGESEL ANALİZ: ORTA DOĞU VE AVRUPA
Türkiye'nin de dahil olduğu bölge bazlı incelemelerde ilginç veriler öne çıkıyor:
Mısır: 50,7 milyon kullanıcıyla Orta Doğu'da lider.
Almanya: 65,5 milyon kullanıcıyla Avrupa'nın en büyük pazarı.
Güney Kore: Kullanıcı başına aylık uygulama açma oranında dünya birincisi.