X platformuna küresel erişim engeli: Kullanıcılar akış yenileyemiyor
Sosyal medya devi X, 16 Şubat günü saat 16.00'dan itibaren küresel bir teknik arıza ile karşı karşıya kaldı. Downdetector verilerine göre dünya genelinde binlerce kullanıcı platforma erişim sağlayamazken, şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Hızlı Özet Göster
- Sosyal medya platformu X'te 16 Şubat 2026 tarihinde Türkiye saati ile 16.00'da başlayan küresel çaplı erişim sorunu yaşanıyor.
- Kullanıcılar ana sayfaya ulaşamıyor, paylaşım yapamıyor ve 'Bir sorun oluştu' uyarısı alıyor.
- Downdetector verilerine göre sorun Türkiye, ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerini kapsayan küresel bir boyutta.
- iOS, Android ve web platformlarında akış yenilenmemesi, giriş hataları ve profil yüklenmemesi şikayetleri bildiriliyor.
- X yetkilileri henüz kesinti hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
X kullanıcıları bugün öğleden sonra "Bir sorun oluştu" uyarısıyla karşılaştı. Hem mobil uygulama hem de masaüstü versiyonunda yaşanan erişim sorunu, Türkiye dahil birçok ülkede eş zamanlı olarak etkisini gösteriyor.
X ÇÖKTÜ MÜ?
16 Şubat 2026 tarihinde, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde ciddi bir erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye saati ile 16.00 itibarıyla başlayan kesinti nedeniyle kullanıcılar ne ana sayfaya ulaşabiliyor ne de paylaşım yapabiliyor.
Kesintinin detayları ve etkilenen bölgeler
Hizmet kesintilerini anlık takip eden Downdetector verilerine göre, sorun TSİ 16.00'da pik noktasına ulaştı. Kullanıcı şikayetleri incelendiğinde aksaklığın sadece yerel değil, küresel bir boyutta olduğu anlaşılıyor.
|Kriter
|Mevcut Durum
|Başlangıç Saati
|16.00 (TSİ)
|Ana Sorunlar
|Akış yenilenmemesi, giriş hataları, profil yüklenmemesi
|Etkilenen Platformlar
|iOS, Android ve Web
|Resmi Açıklama
|Henüz yapılmadı
Kullanıcı Şikayetleri: Birçok kullanıcı, "Paylaşımlar şu anda yüklenemiyor" ve "Teknik bir hata oluştu" mesajları aldıklarını bildiriyor.
Küresel Etki: ABD, İngiltere, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'den yoğun arıza raporları geliyor.
Bağlantı Sorunları: Bazı kullanıcılar platforma giriş yapabilirken, içeriklerin yüklenmediğini ve bildirimlerin çalışmadığını ifade ediyor.
Editör analizi: Teknik altyapı mı, siber saldırı mı?
X platformunda yaşanan bu denli geniş çaplı kesintiler genellikle iki ana nedene dayanıyor. Birincisi, Elon Musk sonrası azalan teknik personel kadrosunun ardından sunucu altyapısındaki güncellemelerin hatalı sonuçlanması; ikincisi ise küresel çaplı bir veri merkezi (DNS) sorunu. Henüz bir siber saldırı emaresi bulunmasa da, platformun bu kadar uzun süre sessiz kalması kullanıcılar arasındaki spekülasyonları artırıyor.
Sıkça sorulan sorular (SSS)
X ne zaman düzelecek?
Henüz X yetkililerinden bir açıklama gelmediği için kesin bir saat verilemiyor. Ancak benzer küresel arızalar genellikle 2 ila 4 saat içerisinde kademeli olarak çözülüyor.
Erişim sorunu sadece Türkiye'de mi yaşanıyor?
Hayır, Downdetector ve kullanıcı raporları sorunun ABD, Avrupa ve Asya'nın bir kısmını kapsayan küresel bir kesinti olduğunu gösteriyor.
Hesabım tehlikede mi?
Yaşanan durum genel bir teknik arıza gibi göründüğü için kullanıcı hesaplarının güvenliğiyle ilgili doğrudan bir risk bildirilmedi. Ancak bu süreçte gelen şüpheli "şifre yenileme" linklerine tıklanmaması öneriliyor.