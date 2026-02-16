X platformuna küresel erişim engeli: Kullanıcılar akış yenileyemiyor

X platformunda yaşanan bu denli geniş çaplı kesintiler genellikle iki ana nedene dayanıyor. Birincisi, Elon Musk sonrası azalan teknik personel kadrosunun ardından sunucu altyapısındaki güncellemelerin hatalı sonuçlanması; ikincisi ise küresel çaplı bir veri merkezi (DNS) sorunu. Henüz bir siber saldırı emaresi bulunmasa da, platformun bu kadar uzun süre sessiz kalması kullanıcılar arasındaki spekülasyonları artırıyor.

Kullanıcılar mobil ve masaüstü cihazlarda ʺBir sorun oluştuʺ uyarısıyla karşılaşırken, ana sayfa içerikleri yüklenemiyor.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

X ne zaman düzelecek?

Henüz X yetkililerinden bir açıklama gelmediği için kesin bir saat verilemiyor. Ancak benzer küresel arızalar genellikle 2 ila 4 saat içerisinde kademeli olarak çözülüyor.

Erişim sorunu sadece Türkiye'de mi yaşanıyor?

Hayır, Downdetector ve kullanıcı raporları sorunun ABD, Avrupa ve Asya'nın bir kısmını kapsayan küresel bir kesinti olduğunu gösteriyor.