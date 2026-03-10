Bozuk yüz emojisi, şaşkınlık ve tükenmişlik gibi karmaşık duyguları ifade etmesi nedeniyle sosyal medyada viral oluyor.

Yeni emojilerin 13 tanesi özgün tasarım olup bunlar arasında bozuk yüz, tüylü yaratık, savaş bulutu, orka ve heyelan bulunuyor.

Mart sonu veya Nisan başında genel kullanıma sunulması beklenen bu yeni emojiler arasında, sosyal medyada şimdiden viral olan 'bozuk yüz' ve 'tüylü yaratık' gibi semboller dikkat çekiyor.

Apple, iOS 26.4'ün dördüncü geliştirici beta sürümüyle birlikte emoji kütüphanesini 163 yeni seçenekle genişletti.

iPHONE KULLANICILARI İÇİN YENİ DÖNEM: 163 YENİ EMOJİ GELİYOR

Apple, iOS 26.4 geliştirici beta sürümüyle birlikte dijital iletişim dilimizi kökten değiştirecek 163 yeni emojiyi kullanıma sundu. Emojipedia tarafından doğrulanan bu güncelleme, özellikle "bozuk yüz" (distorted face) gibi internet kültüründe viral olması beklenen karakterlerle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Güncellemenin Detayları ve Yeni Emojiler

Apple tarafından yayınlanan iOS 26.4 dördüncü geliştirici beta sürümüyle erişime açılan emojilerin büyük bir çoğunluğu, mevcut sembollerin farklı ten tonlarına uyarlanmış versiyonlarından oluşuyor. Ancak, kullanıcıların asıl odağında tamamen yeni konseptler yer alıyor.