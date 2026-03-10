CANLI YAYIN
iPhone'a yeni emojiler geliyor: 13 yeni emojiden en dikkat çekeni bozuk yüz oldu

Apple, dijital platformlardaki ifade çeşitliliğini artırmak amacıyla iOS 26.4 işletim sisteminin dördüncü geliştirici beta sürümünü yayına aldı. Şirketin resmi beta notlarına ve Emojipedia’nın teknik analizlerine göre, güncelleme kapsamında 13 tamamen özgün karakter tasarımı ve 150 adet ten rengi sekansı sisteme dahil edildi.

  • Apple, iOS 26.4 geliştirici beta sürümüyle birlikte 163 yeni emojiyi kullanıma sundu.
  • Yeni emojilerin 13 tanesi özgün tasarım olup bunlar arasında bozuk yüz, tüylü yaratık, savaş bulutu, orka ve heyelan bulunuyor.
  • Emojilerin 150 tanesi mevcut sembollerin farklı ten tonlarına uyarlanmış versiyonlarından oluşuyor.
  • iOS 26.4'ün nihai genel sürümünün Mart sonu veya Nisan başında kullanıma sunulması bekleniyor.
  • Bozuk yüz emojisi, şaşkınlık ve tükenmişlik gibi karmaşık duyguları ifade etmesi nedeniyle sosyal medyada viral oluyor.

Mart sonu veya Nisan başında genel kullanıma sunulması beklenen bu yeni emojiler arasında, sosyal medyada şimdiden viral olan 'bozuk yüz' ve 'tüylü yaratık' gibi semboller dikkat çekiyor.

Apple, iOS 26.4'ün dördüncü geliştirici beta sürümüyle birlikte emoji kütüphanesini 163 yeni seçenekle genişletti.

iPHONE KULLANICILARI İÇİN YENİ DÖNEM: 163 YENİ EMOJİ GELİYOR

Apple, iOS 26.4 geliştirici beta sürümüyle birlikte dijital iletişim dilimizi kökten değiştirecek 163 yeni emojiyi kullanıma sundu. Emojipedia tarafından doğrulanan bu güncelleme, özellikle "bozuk yüz" (distorted face) gibi internet kültüründe viral olması beklenen karakterlerle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Güncellemenin Detayları ve Yeni Emojiler

Apple tarafından yayınlanan iOS 26.4 dördüncü geliştirici beta sürümüyle erişime açılan emojilerin büyük bir çoğunluğu, mevcut sembollerin farklı ten tonlarına uyarlanmış versiyonlarından oluşuyor. Ancak, kullanıcıların asıl odağında tamamen yeni konseptler yer alıyor.

  • Toplam Emoji Sayısı: 163

  • Yeni Konseptler: 13 adet (Çarpık yüz, savaş bulutu, orka, tüylü yaratık, trombon, heyelan vb.)

  • Ten Rengi Varyasyonları: 150 adet

Şaşkınlık ve tükenmişlik anlarının yeni simgesi ʺbozuk yüzʺ internetin en çok kullanılan emojisi olmaya aday.

İNTERNETİN YENİ FAVORİSİ: 'BOZUK YÜZ'

Uzmanların ve sosyal medya kullanıcılarının "internet kültürünü alt üst edeceğini" öngördüğü 'bozuk yüz' emojisi, pembe yanakları ve dengesiz göz yapısıyla dikkat çekiyor. İletişim analistlerine göre bu ifade, özellikle iş hayatındaki stres, belirsizlik ve şaşkınlık anlarını özetlemek için kullanılan "patronun görev sorduğu anlar" gibi günlük senaryolarda standart bir tepki haline gelebilir.

13 özgün tasarım günlük yaşamdan doğaya kadar geniş bir yelpazeyi klavyelere taşıyor.

YENİ EMOJİLER VE KULLANIM ALANLARI

Yeni güncellemeyle gelen karakterler, kullanıcıların dijital etkileşimlerine farklı katmanlar ekliyor. Aşağıdaki tablo, bu yeni konseptlerin hangi bağlamlarda kullanılabileceğini özetliyor:

Yeni EmojiOlası Kullanım Senaryosu
Bozuk YüzŞaşkınlık, tükenmişlik, belirsiz durumlar
Tüylü YaratıkKocaayak referansları, bakımsızlık şakaları
Savaş BulutuKaos, stresli iş ortamları veya tartışmalar
HeyelanBüyük değişimler veya beklenmedik krizler
Katil BalinaDoğa temalı ifadeler ve görsel betimlemeler

Mevcut karakterlerin 150 farklı ten rengi varyasyonuyla güncellenmesi, kapsayıcılığı bir üst seviyeye taşıyor.

EDİTÖR NOTU

İnsanlar, artık uzun cümleler kurmak yerine, duygularını en saf haliyle yansıtan bu ikonlara ihtiyaç duyuyor. Özellikle "bozuk yüz" gibi karmaşık duyguları tek bir karede özetleyen emojiler, sosyal medya platformlarındaki "hızlı tüketim" kültürünü beslemeye devam edecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yeni emojiler genel kullanıcılara ne zaman ulaşacak?

Emojipedia'nın güncel raporuna göre, iOS 26.4'ün nihai genel sürümünün Mart sonu veya Nisan başında kullanıma sunulması beklenmektedir.

163 emojinin tamamı yeni bir karakter mi?

Hayır. Bu güncellemenin 150 tanesi mevcut emojiler için geliştirilmiş ten rengi seçenekleridir; 13 tanesi ise tamamen özgün tasarımlardır.

'Bozuk yüz' emojisi neden bu kadar popüler oldu?

İnternet kullanıcıları, bu emojinin mevcut "ağlayan/gülen" yüz emojilerinin karşılayamadığı "şok, şaşkınlık ve tükenmişlik" karışımı duyguları ifade etme konusunda büyük bir boşluğu dolduracağını düşünüyor.

Büyük krizler veya beklenmedik değişimleri ifade etmek için kullanılan ʺheyelanʺ görsel metafor zenginliği sağlıyor. (Fotoğraflar X ve Apple üzerinden alınmıştır.)

