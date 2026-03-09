Yeni tasarım tüm kullanıcılara ne zaman gelecek?

Şu an beta sürümlerinde test edilen yeni yuvarlak hatlı mesaj balonları ve premium özelliklerin, önümüzdeki aylarda tüm dünyadaki Android ve iOS kullanıcılarına kademeli olarak sunulması bekleniyor.

WhatsApp Premium bekleme listesine nasıl katılırım?

Eğer beta programına kayıtlı bir kullanıcıysanız, uygulama ayarlar menüsünün en üst kısmında yer alan davet bağlantısı üzerinden bekleme listesine katılabilirsiniz.

Tasarım değişikliği mesajlaşma deneyimini nasıl etkileyecek?

Sivri köşeli balonların yerini alan yuvarlak hatlar, ekran boşluklarını optimize ederek mesajların kenarlara daha temiz hizalanmasını sağlıyor. Bu da görsel bütünlüğü artırarak daha modern ve ferah bir okuma deneyimi sunuyor.