WhatsApp Plus dönemi başlıyor: Ücretli abonelik ve yeni kişiselleştirme seçenekleri eklenecek

Meta, dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp uygulamasında WhatsApp Plus adını verdiği yeni bir ücretli abonelik modelini test etmeye başladı. Şirket, standart mesajlaşma hizmetlerini herkes için ücretsiz tutmaya devam ederken, yirmi sohbet sabitleme ve özel renk temaları gibi profesyonel araçları abonelik paketine dahil ederek kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeyi hedefliyor.

Şu an Android ve iOS beta sürümlerinde bekleme listesi ile erişilebilen bu yeni özelliklerin, önümüzdeki aylarda tüm dünyada kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor.

WHATSAPP'TA BÜYÜK DEĞİŞİM: PREMİUM DÖNEMİ VE TASARIM YENİLİKLERİ KAPIDA

Meta, yıllardır ücretsiz sunduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta tarihi bir strateji değişikliğine giderek, WhatsApp Plus (Premium) adı verilen ücretli abonelik modelini test etmeye başladı. Meta'nın bu hamlesi, temel mesajlaşma hizmetlerinin ücretsiz kalmaya devam edeceğini ancak profesyonel yönetim araçları ve gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri isteyen kullanıcılar için isteğe bağlı bir "premium" katman oluşturulacağını doğruluyor. Aynı zamanda uygulama, arayüzünde de radikal bir tasarım yeniliğine giderek modern bir görünüme geçiş yapıyor.

WHATSAPP PREMİUM: HANGİ ÖZELLİKLER GELİYOR?

Telegram'ın Premium modeline benzer şekilde tasarlanan bu yeni sistem, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Sızdırılan beta sürümlerine (v2.26.9.6) göre öne çıkan özellikler şunlardır:

  • Gelişmiş Sohbet Sabitleme: Mevcut sınır olan 3 sohbet yerine, premium aboneler 20 adede kadar sohbeti ekranın en üstünde sabitleyebilecek.

  • Geniş Kişiselleştirme: Uygulama içerisinde 19 farklı renk paleti ve 14 özel uygulama simgesi seçeneği sunularak kullanıcıların kendi özgün arayüzlerini oluşturmaları sağlanacak.

  • Özel İçerikler: Standart sürümde yer almayan özel çıkartma paketleri ve dinamik mesaj tepkileri sadece abonelere sunulacak.

  • Benzersiz Bildirimler: WhatsApp aramaları için diğer bildirimlerden farklı, sadece premium kullanıcılara özel zil sesleri tanımlanabilecek.

TASARIMSAL REVİZYON: DAHA YUVARLAK VE TEMİZ HATLAR

WhatsApp, sadece bir abonelik sistemi getirmekle kalmıyor; uygulamanın görsel kimliğini de güncelliyor. Android v2.2.6.10.2 güncellemesiyle birlikte, yıllardır kullanılan klasik "sivri köşeli" konuşma balonları yerini çok daha yuvarlak hatlara bırakıyor. Tasarımcılar, mesaj balonlarının o meşhur "kuyruk" kısmını da kaldırarak, içeriğin ekran kenarlarına daha temiz hizalanmasını sağlıyor. Bu değişiklik, ekran alanını daha verimli kullanırken, uygulamaya modern ve ferah bir estetik kazandırıyor.

NE ZAMAN VE NASIL ERİŞİLECEK?

Şu an için test aşamasında olan WhatsApp Premium ve yeni tasarım için Meta, henüz resmi bir çıkış tarihi veya ücretlendirme bilgisi paylaşmadı. Ancak beta programına kayıtlı kullanıcılar, ayarlar menüsünde karşılaştıkları özel bir davet ile bekleme listesine katılabiliyor. Bu liste, özellikler genel kullanıma açıldığında öncelikli erişim sağlayacak.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

WhatsApp Plus ücretli mi olacak?

Evet, Meta tarafından test edilen WhatsApp Plus, isteğe bağlı bir premium abonelik paketidir. Standart mesajlaşma ve arama gibi temel özellikler tamamen ücretsiz kalmaya devam edecektir.

WhatsApp Plus hangi ayrıcalıkları sunuyor?

WhatsApp Plus aboneleri; 20 adet sohbet sabitleme, 19 farklı renk paleti, özel uygulama simgeleri ve sadece abonelere özel zil sesleri gibi gelişmiş kişiselleştirme araçlarına erişebilecek.

Yeni tasarım tüm kullanıcılara ne zaman gelecek?

Şu an beta sürümlerinde test edilen yeni yuvarlak hatlı mesaj balonları ve premium özelliklerin, önümüzdeki aylarda tüm dünyadaki Android ve iOS kullanıcılarına kademeli olarak sunulması bekleniyor.

WhatsApp Premium bekleme listesine nasıl katılırım?

Eğer beta programına kayıtlı bir kullanıcıysanız, uygulama ayarlar menüsünün en üst kısmında yer alan davet bağlantısı üzerinden bekleme listesine katılabilirsiniz.

Tasarım değişikliği mesajlaşma deneyimini nasıl etkileyecek?

Sivri köşeli balonların yerini alan yuvarlak hatlar, ekran boşluklarını optimize ederek mesajların kenarlara daha temiz hizalanmasını sağlıyor. Bu da görsel bütünlüğü artırarak daha modern ve ferah bir okuma deneyimi sunuyor.

