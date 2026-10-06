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Telefon rehberini açmadan arama yapılacak! Gemini’den yeni özellik: Tek cümle yeterli

Telefon kullanımı yapay zekayla birlikte yeni bir döneme giriyor. Google’ın Gemini için hazırladığı öne sürülen yeni özellik, kullanıcıların belirli telefon görüşmelerini kendileri yapmak yerine yapay zekaya devredebileceğini gösteriyor. Ortaya çıkan ipuçlarına göre Gemini, “Annemi ara ve 15 dakika geç kalacağımı söyle” gibi bir komutla kullanıcı adına arama yaparak iletilmesi gereken mesajı karşı tarafa aktarabilecek.

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Telefon rehberini açmadan arama yapılacak! Gemini’den yeni özellik: Tek cümle yeterli

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini için hazırlanan yeni bir özellik, telefon görüşmelerinin kullanım biçimini değiştirebilir. Bu noktada Gemini, yalnızca bilgi aramak veya iş görüşmelerinde kullanıcıya yardımcı olmakla kalmayıp arkadaşları ve aile üyeleriyle yapılacak kısa görüşmeleri de kullanıcının adına gerçekleştirebilir. Android Authority'nin bir APK incelemesi sırasında keşfettiği "Gemini Arama" adlı tanıtım ekranı, özelliğin nasıl çalışabileceğine dair dikkat çekici ipuçları ortaya koydu.

Google, Gemini için dikkat çeken yeni bir telefon özelliği geliştiriyor. (Foto: AA)Google, Gemini için dikkat çeken yeni bir telefon özelliği geliştiriyor. (Foto: AA)

"ANNEMİ ARA, 15 DAKİKA GEÇ KALACAĞIMI SÖYLE"

The Verge'de yer alan habere göre söz konusu ekranda Gemini'ye verilebilecek örnek komutlar arasında "Annemi ara ve 15 dakika geç kalacağımı söyle" ve "John'u ara ve akşam yemeğine gelip gelmeyeceğini sor" ifadeleri yer alıyor.

Bu örnekler, kullanıcının yalnızca doğal bir cümleyle komut vererek Gemini'nin belirli bir kişiyi aramasını ve iletilmesi gereken kısa mesajı karşı tarafa aktarmasını sağlayabileceğini gösteriyor. Böylece kullanıcıların rehberden kişi bulması, numarayı araması ve mesajı kendisinin iletmesi gerekmeyebilir.

Gemini’nin kullanıcı adına telefon görüşmesi yapabilmesi planlanıyor. (Foto: AA)Gemini’nin kullanıcı adına telefon görüşmesi yapabilmesi planlanıyor. (Foto: AA)

TAM BİR TELEFON SOHBETİ YAPMASI BEKLENMİYOR

Ancak ortaya çıkan bilgiler, Gemini'nin henüz kullanıcı adına uzun ve serbest bir telefon sohbeti gerçekleştireceği anlamına gelmiyor. İlk aşamada özelliğin daha çok belirli bir amacı olan, kısa ve net görüşmeler için tasarlandığı düşünülüyor.

Kullanıcı yalnızca doğal bir cümleyle Gemini’ye komut verebilecek. (Foto: AA)Kullanıcı yalnızca doğal bir cümleyle Gemini’ye komut verebilecek. (Foto: AA)

Örneğin gecikme bilgisini iletmek, bir davete ilişkin soru sormak veya karşı tarafa kısa bir mesaj aktarmak gibi işlemler öne çıkabilir. Bu nedenle sistemin, şimdilik bir insanın yerine uzun süre sohbet eden sanal bir telefon kullanıcısından ziyade kısa görüşmeleri otomatikleştiren bir yapay zeka yardımcısı olması bekleniyor.

“Annemi ara, 15 dakika geç kalacağımı söyle” gibi komutlar kullanılabilecek. (Foto: AA)“Annemi ara, 15 dakika geç kalacağımı söyle” gibi komutlar kullanılabilecek. (Foto: AA)

GEMİNİ'NİN TELEFON İZİNLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

APK incelemesinde yalnızca "Gemini Arama" özelliği değil, Gemini eylemleri için uygulamalara yönelik ayrıntılı izin seçenekleri de tespit edildi. Bu izinler arasında telefon görüşmeleriyle bağlantılı seçeneklerin bulunması, Gemini'nin gelecekte telefon işlevleri üzerinde daha kapsamlı kontrol sağlayabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Kullanıcıların hangi uygulama özelliklerine Gemini'nin erişebileceğini ayrı ayrı belirleyebilmesi de mümkün olabilir.

Gemini’nin ilk aşamada kısa ve amaç odaklı görüşmeler yapması bekleniyor. (Foto: AA)Gemini’nin ilk aşamada kısa ve amaç odaklı görüşmeler yapması bekleniyor. (Foto: AA)

İSTEMEYEN KULLANICI ÖZELLİĞİ KAPATABİLECEK

Bu sistemin kullanıma sunulması halinde önemli konulardan biri de kullanıcı kontrolü olacak. Gemini'nin kullanıcı adına telefon açabilmesi, doğal olarak gizlilik ve izin tartışmalarını da beraberinde getirebilir.

Ortaya çıkan ayrıntılı izin yapısı, Google'ın kullanıcılara Gemini'nin hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini seçme imkanı sunabileceğine işaret ediyor. Böylece kullanıcılar otomatik arama yetkisini vermemeyi tercih edebilir.

Uzun ve serbest telefon sohbetlerinin ise henüz mümkün olmayacağı belirtiliyor. (Foto: AA)Uzun ve serbest telefon sohbetlerinin ise henüz mümkün olmayacağı belirtiliyor. (Foto: AA)

GOOGLE'DAN HENÜZ RESMİ DUYURU YOK

Öte yandan bu özellik şu anda Google tarafından resmi olarak duyurulmuş değil. Tespit edilen bilgiler, Android uygulamasının APK dosyasındaki kod ve tanıtım ekranlarının incelenmesine dayanıyor. Dolayısıyla Gemini'nin bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı, hangi cihazlarda çalışacağı ve son sürümde hangi yeteneklere sahip olacağı henüz kesinleşmiş değil. Yine de ortaya çıkan ipuçları, yapay zeka asistanlarının yalnızca sorulara cevap veren sistemler olmaktan çıkıp kullanıcı adına gerçek iletişim işlemlerini gerçekleştirmeye doğru ilerlediğini gösteriyor.

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