Kullanıcı yalnızca doğal bir cümleyle Gemini’ye komut verebilecek. (Foto: AA) Örneğin gecikme bilgisini iletmek, bir davete ilişkin soru sormak veya karşı tarafa kısa bir mesaj aktarmak gibi işlemler öne çıkabilir. Bu nedenle sistemin, şimdilik bir insanın yerine uzun süre sohbet eden sanal bir telefon kullanıcısından ziyade kısa görüşmeleri otomatikleştiren bir yapay zeka yardımcısı olması bekleniyor.

“Annemi ara, 15 dakika geç kalacağımı söyle” gibi komutlar kullanılabilecek. (Foto: AA)



GEMİNİ'NİN TELEFON İZİNLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ



APK incelemesinde yalnızca "Gemini Arama" özelliği değil, Gemini eylemleri için uygulamalara yönelik ayrıntılı izin seçenekleri de tespit edildi. Bu izinler arasında telefon görüşmeleriyle bağlantılı seçeneklerin bulunması, Gemini'nin gelecekte telefon işlevleri üzerinde daha kapsamlı kontrol sağlayabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Kullanıcıların hangi uygulama özelliklerine Gemini'nin erişebileceğini ayrı ayrı belirleyebilmesi de mümkün olabilir.