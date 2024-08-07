Akıllı telefonda depolama alanına alternatif geldi

Dünyanın önde gelen bellek markası ADATA Technology, hız ve işlevselliği bir araya getiren yeni ürünü ADATA SC750 harici SSD'yi gururla tanıttı. USB 3.2 Gen2 aktarım arayüzünü destekleyen ve saniyede 1.050MB okuma, 1.000 MB'a varan yazma hızlarına ulaşabilen bu SSD, teknoloji tutkunlarının yeni gözdesi olmayı vadediyor. Type-C bağlantısı sayesinde SC750, ek kablo gerektirmeden mobil cihazlara doğrudan bağlanabiliyor. iPhone 15 serisi ve Android Type-C girişli akıllı telefonlarla uyumlu olan bu harici SSD, büyük dosyaların transferini zahmetsiz hale getirirken, birden fazla proje dosyasıyla çalışmayı da sorunsuz hale getiriyor.

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ADATA SE880 modelinden esinlenerek tasarlanan SC750, flash bellek boyutunda, taşınması kolay, hafif ve yer kaplamayan bir cihaz. Ek veri kablosu ihtiyacını ortadan kaldırması, kullanıcıların uyumlu kablo arama derdini bitiriyor. Büyük dosyaları anında transfer etmesi ve doğrudan SC750 üzerinde düzenlemeye olanak tanıması sayesinde, çalışmalarınızı çok daha konforlu bir hale getirebilirsiniz.

HER CİHAZLA UYUMLU

3 yıllık garantisi ile SC750, Android, Mac OS ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu bir Type-C girişe sahip. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleriyle Apple ProRes videolarını telefon depolamasını kullanmadan doğrudan harici SSD'ye kaydedebilir, büyük video ve belgeleri aktarma süresini önemli ölçüde kısaltabilirsiniz.

Ayrıca, Steam Deck taşınabilir konsolla da uyumlu, bu sayede oyuncular dilediği oyunu kolaylıkla yedekleyebilir. SC750, 500GB ve 1TB depolama seçenekleriyle satışa sunulan SC750, bu çeyrekte 2TB versiyonu ile de kullanıcılarla buluşacak. Gelişmiş performansı ve kolay kullanımıyla SC750; çalışma, oyun ve hareket özgürlüğünü bir araya getirmeyi hedefliyor.