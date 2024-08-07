Akıllı prizler hayatı kolaylaştırıyor

Günümüzün hızla gelişen teknolojik dünyasında, akıllı cihazlar hayatımızı daha verimli ve konforlu hale getirmede önemli bir rol oynuyor. Bu teknolojilerden biri ise akıllı prizler oluyor. Elektrikli cihazları uzaktan kontrol etmekten enerji tüketimini izleme ve zamanlama oluşturmaya kadar birçok özelliğe sahip olan akıllı prizler, hem ev hem de ofislerde enerji verimliliğini artırmaya yardımcı oluyor.

Yenilikçi ruhuyla anahtar ve priz sektöründe pratik ve kişiselleştirilebilir birçok yeni seri sunan Günsan Elektrik, estetik tasarımı ile ön plana çıkan Smart Priz ile konforu ve güvenliği bir arada sunuyor.

Günsan Elektrik, GG Smart uygulaması sayesinde tüm elektronik ürünlerin uzaktan yönetilebilmesine imkan tanıyan Smart Priz ile eve gelirken telefondan pratik bir şekilde komut vererek kahve yapabilmeye, ışıkları açıp kapatabilmeye ve prizde kalan bir ürünün elektriğini kolayca kesebilmeye yardımcı oluyor. Uzaktan kontrol etme özelliğiyle hem risklerin önüne geçiyor hem de tasarruf sağlıyor

WİFİ AĞINA BAĞLANIYOR

GG Smart uygulaması sayesinde hızlı kurulum yapmaya imkan tanıyan Günsan Smart Priz, elektrikli cihazları açıp kapatmanın ötesinde günlük yaşantıyı kolaylaştırarak, günü daha verimli hâle getiriyor.

Özellikle yoğun çalışan veya gezmeyi sevenler için günlük hayata pratik çözümler katan Günsan Smart Priz, Wi-Fi ağına bağlanarak cihazların uygulama üzerinden veya Google Asistan ve Amazon Alexa gibi sesli asistanlarla kontrol edilebilmesini sağlıyor. Bu sayede evde veya ofiste olmasanız bile prizlere bağlı olan cihazları akıllı cep telefonu ya da tablet üzerinden yönetmeye yardımcı olan Günsan Smart Priz, yangın vb. gibi risklere karşı önlem sağlarken, güç kullanımı hakkında kullanıcılarına bilgi vererek elektrik tüketiminden tasarruf etmeye de destek oluyor. Kahve makinesinden elektronik mama kabına kadar tüm teknolojik ürünlerde kullanılıyor.