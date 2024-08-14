Açık kaynak yazılımlardan eğitimde fırsat eşitliği

Dünyada açık kaynak yazılım ve araçlar eğitimde fırsat eşitliğinin oluşması için uygun bir ekosistem oluşmasını sağlıyor. Bilişim Vadisi ve Artistanbul işbirliği ile düzenlenen panelde tüm dünyada uzaktan eğitimde giderek artan talebe; verimli, güvenli ve ekonomik çözümler üretebilen açık kaynak araçlar ele alındı. Veri güvenliği, ayrıntılı eğitim analitikleri, kolay kurulum ve yüksek ölçeklenebilirlik özelliklerinin yanı sıra daha düşük kaynak ihtiyacı ile öne çıkan açık kaynak araçlar, gerek üniversitelerin Uygulamalı Bilimler, Uzaktan Eğitim Merkezi, Lisansüstü Eğitim Enstitüleri ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi birimleri, gerek kamu kurumları, teknoparklar ve Organize Sanayi Bölgeleri, gerekse özel sektörden firmalar için sürdürülebilir bir ekosistem kurabilme ve kendi sistemine sahip olabilme olanağı sunuyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖRNEKLERİ

Kurum içerisinde bilgiye erişim açısından açık teknolojilere müfredat içinde nasıl yer verdiklerinden örnekler paylaşan Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Birimi Öğretim Görevlisi ve Creative Commons Türkiye temsilcisi Dr. Orçun Madran, eğitim kaynakları ve açık lisansların, toplumun kamu kaynaklarına erişimi için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Madran, akademide ve eğitimde olduğu gibi özel sektör ve kamuda açık kültürü desteklediğini vurguladı. Bilişim Vadisi Bilgi Teknolojileri Müdürü Kemal Altıparmak, kuruluşların kendi verisine sahip olmasının önemini ve açık kaynak kodlu yazılım tercihlerinin sürdürülebilirlik açısından avantajlarını anlattı.

HIZLI GELİŞİM OLANAĞI SUNUYOR

İzmir Planlama Ajansı Geo AI Açık Veri Koordinatörü Orkut Murat Yılmaz; "Açık kaynak yazılımlar kullandığımızda kendi aklımızı ve işimizi tüm dünyanın kullanımına açtığımız gibi ortak aklın eleştirisine, değerlendirmesine de açmış oluyoruz. Bu tüm insanlar ve insanlık için hızlı ve iyi bir gelişim imkânı sunuyor. Bence açık kaynağın asıl değeri burada" dedi. Artistanbul Kurucu Ortağı Ali Işıngör ise; Stanford, MIT, Harvard gibi üniversitelerin kullandığı Open edX'in her yıl yabancı firmalara yüzbinlerce dolar lisans ücreti ödemek zorunda kalan Türk üniversiteleri için büyük bir tasarrufun yanı sıra, kendi "altyapı ve verilerinin efendisi" olma fırsatı sunduğunu aktardı.



KAPALI SİSTEMLERİN RİSKİ YÜKSEK

Konuşmasında dünyada milyonlarca sistemi etkileyen Crowdstrike olayına da değinen Ali Işıngör, "Açık kaynak ile kapalı kaynak arasındaki farkı, müşterilerine mutfağının içini gösteren ile gizleyen restoran örneği üzerinden anlayabilirsiniz. İşini iyi yapan, temiz restoranlar mutfağını müşterisine açar; diğeriyse gizler. Nitekim, geçtiğimiz yıl pek çok kapalı kaynak LMS ve Uzaktan Eğitim Sistemi Türkiye'de çöktü. Çünkü kullandıkları sistemlerin kaynak kodu kapalıydı" dedi.