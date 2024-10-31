OpenAI’dan yenilik! ChatGPT’ye arama motoru özelliği geldi

ÜCRETSİZ SÜRÜM İSE YAKINDA



Tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ile SearchGPT bekleme listesi kullanıcıları, bu yenilikten yararlanabilecek. OpenAI, "SearchGPT" özelliğinin gelecek aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da sunulacağını belirtti. Böylece daha geniş bir kullanıcı kitlesi, bu devrim niteliğindeki özellikten faydalanabilecek.