2026 Dünya Kupası heyecanı Tivibu Go ile ekran sınırlarını aşacak

Türk Telekom , televizyon yayıncılığı platformu Tivibu ile spor yayıncılığında standartları yükseltmeye devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği ve futbol dünyasının kalbinin attığı 2026 Dünya Kupası , Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu Go ile ekran sınırı olmadan, tamamen kullanıcıların kontrolünde bir deneyime dönüşüyor. Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuva nedeniyle maç saatlerinin Türkiye zaman dilimiyle gece geç saatlere veya sabaha karşı denk gelmesi, futbol tutkunları için bir sorun olmaktan çıkıyor. Tivibu Go'nun sunduğu yenilikçi çözümler, yayını zamandan bağımsız hale getiriyor.

2026 Dünya Kupası maçları Türk Telekom'un dijital yayıncılık vizyonuyla bambaşka bir boyuta taşınıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

KAYDET, GERİ AL, DURDUR İZLE



Futbolseverler, uyku saatlerine ya da iş yoğunluğuna denk gelen dev karşılaşmaları tek bir dokunuşla kaydedip, diledikleri zaman ilk anki heyecanla izleyebiliyor. Canlı yayın sırasında kaçırılan bir gol, tartışmalı bir pozisyon ya da muhteşem bir çalım, yayını 7 güne kadar geri alma özelliği sayesinde anında tekrar oynatılabiliyor. Canlı karşılaşma esnasında yayını durdurma ve kalınan yerden devam etme imkanı, maç keyfinin bölünmesini engelliyor. Durdurup yeniden izleyebiliyorsunuz.

HER EKRANDA AYNI COŞKU



Tivibu Go; akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyonlar (Smart TV) üzerinden kolayca erişilebilir yapısıyla turnuvayı evlerin salonlarından çıkarıp toplu taşımaya, seyahatlere ve açık alanlara taşıyor. Üstelik Türk Telekom'un güçlü mobil altyapısıyla birleşen yüksek çözünürlüklü (HD) yayın kalitesi, saha içi atmosferini en canlı renklerle ekrana yansıtıyor.



FUTBOLUN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR



Türk Telekom, sadece bir televizyon platformu değil, teknolojiyi kullanıcı alışkanlıklarına göre esneten bir deneyim mimarı olarak öne çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'na özel kampanya ve avantajlı paketlerle Tivibu Go, futbol coşkusunu cebe ve her ekrana sığdırarak sporseverlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Böylece yenilikçi teknolojilerle saat farkı yüzünden kaçırılan heyecanı yeniden yakalamak mümkün oluyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Teknoloji