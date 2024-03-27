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Apple'ın herkesten sakladığı '9' sırrı ortaya çıktı! Meğer herkes iPhone 15'i konuşurken...

Apple iPhone serisini sayısal bir sıra takip ederek piyasaya sürmeye devam ediyor. Ancak bu sıralamada dikkat çeken bir eksiklik var. Apple iPhone 8'den sonra iPhone X (10 olarak okunur) modelini piyasaya sürerek neredeyse herkesi şaşırttı. Bu durum, Apple ve teknoloji dünyası için bir dönüm noktası oldu.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 08:41 Güncelleme 27 Mart 2024, 08:41
Apple’ın herkesten sakladığı ’9’ sırrı ortaya çıktı! Meğer herkes iPhone 15’i konuşurken...

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Apple teknoloji dünyasında her yıl çıkardığı yeni model cihazlarla gündem oluyor. iPhone serisi bu yeniliklerin en ön saflarında yer alıyor. Daha önce mutlaka fark etmişsinizdir. Apple'ın iPhone serisinde ilginç bir boşluk var. Peki, teknoloji devi neden iPhone 9'u piyasaya sürmedi? Bu sorunun cevabı hem Apple'ın stratejik kararlarına hem de teknoloji dünyasındaki bazı geleneklere dayanıyor.

iPHONE 9'UN YOKLUĞUNUN ARDINDAKİ STRATEJİ

Apple'ın iPhone 9'u atlayıp iPhone X'i piyasaya sürmesinin arkasında birkaç stratejik sebep yatıyor. İlk olarak, iPhone X, Apple'ın akıllı telefon pazarındaki onuncu yılını kutlamak için bir anma niteliği taşıyor.

Bu özel yılı daha anlamlı kılmak için Apple, iPhone 9'u atlayarak doğrudan iPhone X'i piyasaya sürmeyi tercih etti.

'9' SIRRI ORTAYA ÇIKTI

iPhone X çerçevesiz ekranı, yüz tanıma teknolojisi ve birçok yeniliği ile Apple'ın geleceğe yönelik vizyonunu temsil ediyordu. Bu model, Apple için bir dönüm noktası olarak kabul edildiğinden 9 numarasını atlamak mantıklı bir hareket olarak görüldü.

Apple, rakam atlayarak yeni bir model piyasaya sürerek teknoloji dünyasında yeni bir adım atmış oldu. Bu strateji, sadece Apple'a özgü değil.

Microsoft da benzer bir yöntemi Windows işletim sistemlerinde kullanmıştı. Windows 8'den sonra Windows 9'u atlayıp Windows 10'u piyasaya sürerek kullanıcılarına büyük yenilikler ve değişimler vaat etti.

Bu strateji, hem Apple'ın hem de Microsoft'un ürünlerini, piyasadaki diğer ürünlerden farklılaştırmayı ve öne çıkarmayı amaçlıyor. Ayrıca, büyük bir sürüm atlaması, kullanıcılara daha büyük ve önemli güncellemelerin yapıldığını hissettiriyor.

Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmese de, bu modelin anısını iPhone SE'nin ikinci nesliyle yaşatmayı seçti. iPhone SE (2. Nesil), iPhone 8'in tasarımını ve boyutlarını korurken, iPhone 11 serisindeki A13 Bionic çipi gibi güncel donanımlarla donatıldı. Bu model, kullanıcılara daha uygun fiyatlı bir seçenek sunarken, iPhone 9'un ruhunu da taşıyor.

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