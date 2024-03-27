Apple’ın herkesten sakladığı ’9’ sırrı ortaya çıktı! Meğer herkes iPhone 15’i konuşurken...

iPhone X çerçevesiz ekranı, yüz tanıma teknolojisi ve birçok yeniliği ile Apple 'ın geleceğe yönelik vizyonunu temsil ediyordu. Bu model, Apple için bir dönüm noktası olarak kabul edildiğinden 9 numarasını atlamak mantıklı bir hareket olarak görüldü.

Apple, rakam atlayarak yeni bir model piyasaya sürerek teknoloji dünyasında yeni bir adım atmış oldu. Bu strateji, sadece Apple'a özgü değil.

Microsoft da benzer bir yöntemi Windows işletim sistemlerinde kullanmıştı. Windows 8'den sonra Windows 9'u atlayıp Windows 10'u piyasaya sürerek kullanıcılarına büyük yenilikler ve değişimler vaat etti.