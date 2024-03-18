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En güçlü işlemci ile en güçlü ekran kartına sahip Excalibur G911 14. nesil satışa çıktı!

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, en yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanan Excalibur markasının bilgisayar serilerine, 14. Nesil işlemci ve RTX 4090 ekran kartı ile yenilenen Excalibur G911 modelini ekledi. Excalibur G911, Intel 14. Nesil i9 işlemcisi ve NVDIA GeForce RTX4090 ekran kartı sayesinde sunduğu oyun performansıyla, oyun ve performansta güce ihtiyacı olanların ilk tercihi olacak. Yenilenen ve üstelik kullanıcıların da dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911, profesyonellere ve oyun tutkunlarına ihtiyaçları olan performansı fazlasıyla sunacak.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 12:55 Güncelleme 18 Mart 2024, 12:55
En güçlü işlemci ile en güçlü ekran kartına sahip Excalibur G911 14. nesil satışa çıktı!

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Oyun dünyasında profesyonellerin beklentileri, gelişen teknolojiyle paralel olarak şekilleniyor. Tüketici tercihlerinde ilk sırayı, her yere kolayca taşınabilen, yüksek teknolojiye ve hıza sahip oyun dizüstü bilgisayarları alıyor. Uzun saatler yoğun kullanımda bile ısınma sorunu yaşamayan, yüksek ekran yenileme hızları ile yüksek performans sunan taşınabilir oyun dizüstü bilgisayarları, kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji lideri Casper, Intel 14. Nesil i9 işlemcisi ve NVDIA GeForce RTX4090 ekran kartıyla donatılan Excalibur G911'i geçtiğimiz günlerde düzenlediği Casper Tech Vision Day etkinliğinde kullanıcılarla buluşturdu.

14. NESİL İŞLEMCİYE SAHİP EXCALİBUR'UN EN GÜÇLÜ DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI

Hem oyuncular hem de profesyonel kullanımlar için üstün performans sağlayan Excalibur G911, core gamerlar, mimarlar, mühendisler, yazılımcılar gibi profesyonel kitleye ve öğrencilere hitap ediyor. Geçtiğimiz günlerde Casper Tech Vision Day etkinliğinde lanse edilen Excalibur G911, şu anki en yüksek performanslı Intel 14. Nesil Intel i9 işlemciye ve NVDIA GeForce RTX4090 ekran kartına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Oyuncuların tamamen beklentilerine göre ve profesyonel bir şekilde binlerce çeşit özellik arasından istedikleri kongifürasyonu yapabilecekleri Excalibur G911, oyunculara yeni teknoloji ve tasarım dünyasının kapılarını aralatıyor. Intel'in en güçlü 14. Nesil işlemcisi ve NVIDIA'nın RTX 4000 serisine sahip en güncel ekran kartları arasında seçim yapabilmeyi mümkün kılan Excalibur G911 ile kullanıcılar istediği çeşit anakart, HDD, SSD veya RAM seçenekleri ile bilgisayarını konfigüre edip, 2 günde sahip olabiliyor.

PERFORMANSIN TANIMINI YENİDEN YAZAN EXCALİBUR G911

Kullanıcılarına üstün ekran deneyimi sunan Excalibur G911, standartların dışında 16" 16:10 çerçeve yapısına sahip bir ekran barındırıyor. Excalibur G911, 240 Hz yenileme hızı ile en zorlu oyunlarda dahi yüksek FPS değeriyle, oyun tutkunlarına oyun deneyiminin hazzını sonuna kadar yaşatıyor. Wide-QHD Panel, 2560x1440 yüksek çözünürlüğü ve 500 NIT %100 sRGB ekran skalası detaylarına sahip G911 ile oyunlarda daha gerçekçi görüntüler elde edebiliyor. Oyun performansının yanı sıra mimarlık, tasarım, grafik gibi alanlarda da ultra net, ultra canlı ve doğru renkleri veriyor. Dünyanın en iyi ekran kartı, işlemcisi ve benzeri özellikleri barındırmasına rağmen beklenenin aksine 27mm inceliğe sahip olan G911, neredeyse standart oyuncu bilgisayarı inceliğinde, kullanıcılara dünyanın en üst performanslarından birini 2,5 kg hafifliği ile kolayca taşınabilir şekilde her an yaşatıyor.

ULTRA ÜSTÜN TASARIM ULTRA GÜÇLE BULUŞUYOR

Güçlü donanım özelliklerinin yanı sıra Excalibur G911, kullanıcılara her yerde eşlik edebilecek bir tasarıma da sahip. 3 bölgeye ayrılmış 65.026 adet farklı renk veren ve birbirinden farklı yanma modu sağlayan RGB klavyesi ile her an kişiselleştirilmiş aydınlatmayı sunabilen G911, Dolby Digital ses sistemiyle de kaliteli ve berrak ses, müzik deneyimini sunuyor. Metal tasarımıyla hem daha ince hem de daha şık duran G911, akıllı turbo termal fanları sayesinde de çok yüksek performanslı ekran kartı ve işlemci barındırmasına rağmen sıcak- soğuk hava sirkülasyonunu çok hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Bulunduğu alandaki tüm bağlantıları denetleyerek en yüksek güçteki internete bağlanmayı sağlayan BE202 wireless ile de rakiplerinden ayrışan Excalibur G911, saniyede 40 GB çift yönlü bant genişliğine sahip en yeni ve en hızlı aktarım portu olan Thunderbolt 4 ile kullanıcılara ışık hızında bağlantıyı sunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemci: 14. Nesil Intel i9

İşletim Sistemi: Windows 11

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX4090

RAM: 8, 16, 32 ve 64 GB

Renk: Uzay Grisi

Ekran: 16.0

Bağlantı: Intel® Wi-Fi 7 BE202

Batarya: 64Whr

Hafiflik: 2,5 kg

İncelik: 27.3 mm

Kamera: 1MP 720P HD

Parlaklık: 500 NIT

CASPER HAKKINDA

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 4 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.


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