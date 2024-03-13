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Google'dan 'yapay zeka'ya seçim engeli: Kısıtlama getirildi

Google, "Gemini" adlı yapay zeka (AI) sohbet robotuna "seçim" ayarı verdi. Gemini'nin Hindistan, ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu, bu yıl oy verilecek bazı ülkelerde, seçimlerle ilgili sorulara cevap vermesi kısıtlandı.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 11:20 Güncelleme 13 Mart 2024, 11:23
Google’dan ’yapay zeka’ya seçim engeli: Kısıtlama getirildi

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Google, "Gemini" adlı yapay zeka (AI) sohbet robotuna "seçim" kısıtlaması getirdi.

Google'ın Hindistan ekibinden yapılan açıklamada, sohbet robotunun kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler getirileceği bildirildi.

Açıklamada, 2024'te dünya genelinde birçok seçim düzenleneceği ve yapay zeka kullanımında dezenformasyonla başa çıkmak amacıyla Gemini adlı robotun seçimler hakkındaki soruları yanıtlamasının kısıtlandığı belirtildi.

SORULARA CEVAP VERMİYOR
Gemini, seçimle ilgili sorulara, "Şu an bu soruya nasıl cevap vermem gerektiğini düşünüyorum. Bu süre içerisinde Google arama motorunu kullanmayı deneyebilirsiniz." cevabını veriyor.

Google, sohbet robotunun beyaz tenli insanları siyahi tasvir etmesinden dolayı tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturmasının ardından eleştirilerle karşılaşmış, bazı tarihi figürlerin görüntülerini oluşturmadaki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.

Google, 23 Şubat'ta Gemini'de bulunan insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki "yanlışlıkların" ardından askıya almıştı.

Hindistan, 4 Mart'ta teknoloji firmalarından deneme aşamasında olan yapay zeka platformları ve uygulamalarının kamuya açıklanmasından önce hükümetten onay almalarını istemişti.

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