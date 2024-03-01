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Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Spotify Şarkı falı nasıl çalışır?

Spotify'ın yeni özelliği "Şarkı Falı" (Song Psychic), müzik zevkinizi kullanarak geleceğe dair eğlenceli ve ilham verici bir bakış açısı sunuyor. Bu yenilikçi özellik, Spotify'ın Wrapped özelliğinin temelleri üzerine inşa edilmiştir ve size yıl sonu müzik zevkinizi analiz ederek geleceğe dair ipuçları verir. Şarkı Falı, Spotify'ın yapay zeka algoritmasını kullanarak müzik zevkinizi analiz eder. Seçtiğiniz kategori ve sorduğunuz soruya göre size en uygun şarkıyı seçer. Peki Song Pyschic özelliği nasıl kullanılır? Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Spotify Şarkı falı nasıl çalışır?

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 08:19 Güncelleme 02 Mart 2024, 08:19
Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Spotify Şarkı falı nasıl çalışır?

Müzik akış platformu Spotify, kullanıcılarına sıradışı bir deneyim sunmak için "Şarkı Falı (Song Psychic)" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların sorular sormasına ve müzik biçiminde yanıtlar almasına olanak tanıyor. Spotify'ın popüler özelliklerinden Wrapped temeli üzerine inşa edilen bu yeni uygulama, adeta bir medyuma sorar gibi kişisel soruları yanıtlamak için şarkı adları ve içeriklerinden yararlanıyor.

Özelliği Kullanmak İçin Adımlar

Bu yeni özelliği kullanmak oldukça kolay. Kullanıcılar, mobil cihazlarında spotify.com/songpsychic adresini ziyaret edebilir veya Song Psychic'in web sitesindeki QR kodunu tarayabilirler. Ardından, geniş kategoriler arasından seçim yaparak başlayabilirler. Örneğin, "Okul, Arkadaşlar ve Aile, Aşk, Kariyer, Hayatın En Büyük Gizemleri, Geleceğim, Kendim, Stil ve Öğle Yemeği" gibi seçenekler arasından bir kategori seçerek devam edebilirler.

Soru Sor ve Şarkıyı Keşfet

Kullanıcılar sorularını girdikten sonra, ekrana parmağınızı bastığınızda arka planda mistik bir müzik eşliğinde renkler döner. Bu sırada kullanıcının sorusuyla ilgili bir şarkı seçilir ve ortaya çıkar. Sonuç olarak, kullanıcılar şarkı aracılığıyla sorularına yanıt bulur ve farklı bir deneyim yaşarlar.

Kapsamlı Kullanım ve Sunum

Spotify, Song Psychic'in ücretsiz ve Premium abonelerine 64 farklı pazarda ve 21 dilde sunulduğunu belirtiyor. Bu özellik, kullanıcıların müzik dinleme deneyimini eğlenceli ve etkileşimli hale getirerek, Spotify'ın yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu yeni özellikle Spotify, kullanıcılarına sadece müzik dinleme deneyimi sunmakla kalmayıp aynı zamanda eğlenceli bir şekilde etkileşime girmelerini sağlayarak farklı bir boyut kazandırıyor.

NASIL ÇALIŞIR?

Mobil cihazınızda spotify.com/songpsychic adresini ziyaret edin. Konunuzu seçin: Okul, Stil, Öğle Yemeği, Aşk, Kariyer, Kendim, Geleceğim, Arkadaşlar ve Aile, ve Hayatın En Büyük Gizemleri arasından seçim yapın veya Song Psychic'in aklınızı okumasına izin verin ve bir konu seçsin. Sorunuzu sorun. "Bu buluşmaya gitmeli miyim?", "Bir tatil mi ayarlamalıyım?", veya hatta "Öğle yemeği için ne yemeliyim?" gibi çeşitli önceden doldurulmuş sorulardan birini seçebilirsiniz. Geleceğinizi bekleyin. Bir soru seçtikten sonra, Song Psychic sorunuza cevap verecek mükemmel bir şarkı bulana kadar düşünme ekranı gösterilir. Dinleyin ve paylaşın. Cevap ortaya çıktığında, şarkıyı Spotify'da dinleyebilir, başka bir soru sorabilir ve sonuçlarınızı sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

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