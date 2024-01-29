Tam ayrılık nedeni! Instagram kullanıcılarına sürpriz 2. profil özelliği şoke etti

Sosyal medyanın devi Instagram, kullanıcılarının gizlilik ve kontrol ihtiyaçlarına cevap veren bir güncelleme ile karşımızda! Yepyeni özel profil özelliği sayesinde, artık paylaşımlarınızı sadece seçtiğiniz kişilerle paylaşabilir ve sosyal medya deneyiminizi daha kişisel kılabilirsiniz. Instagram'ın bu yeni güncellemesiyle, kullanıcılar artık özel bir profil oluşturabilecekler. Bu profil üzerinden yapılan paylaşımlar, sadece kullanıcının belirlediği kişiler tarafından görülebilecek. Bu özelliğin getirdiği esneklik, kullanıcıların çevrimiçi gizliliklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayacak. Özellikle hassas veya kişisel nitelikteki paylaşımlar için bu yeni profil türü ideal bir çözüm sunuyor.