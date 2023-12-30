Yeni yılda yenilenin: Monster Notebook, Windows 11’le kesintisiz oyun deneyimi sunuyor!

Playstore'da özel oyunlarla yeni yıl hazırlığınızı yapın. Windows 11'li Monster Notebook'lar hızlı, güvenli, kesintisiz bir oyun deneyimi yaşamak ve Xbox Game Pass ile yüzlerce oyun seçeneğini deneyimlemek isteyenler için farklı model seçenekleriyle geliyor. Abra, Tulpar ve Huma modelleri Windows 11'in güçlü özellikleriyle gelirken, Windows 11 Pro'lu Semruk modeli ise kurumsal özelliklerin ön plana çıktığı bir deneyim sunuyor. Yapay zeka tabanlı kişisel asistanınız Windows'ta Copilot'la hem gündelik hem de iş hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Windows 11, üretkenliği ve eğlenceyi sürdürmenin en yeni yollarını gelişmiş güvenlik özellikleriyle sunuyor.

Birden fazla işi aynı anda yapmaya olanak sağlayan teknolojisi ve sade masaüstü görünümüyle kullanışlı bir tasarım sunan Windows 11, 1 aylık Xbox Game Pass üyeliği hediyesi ile yüzlerce oyunun tek bir tıkla oynanmasını sağlıyor. Abra, Tulpar ve Huma modellerinde yeni Windows 11 özelliklerinin gücünü sunan Monster Notebook, Windows'un gelişmiş güvenlik özellikleriyle de kullanıcılarını farklı güvenlik katmanları ile koruma altına alıyor. Windows 11'de, DirectX 12, Auto HDR desteği ile oyunları 4K UHD çözünürlükte oynamanın ve oyun performansını, grafik kalitesini, yükleme hızını artırmanın keyfini yaşamak mümkün.



YAPAY ZEKA ASİSTANI DA VAR

Windows 11'li bir bilgisayara geçiş yaparak yapay zeka tabanlı Windows'ta Copilot teknolojisini deneyimleyebilirsiniz. Copilot, masaüstünüzden iletişim kurarak bilgisayarınızdaki sorulara hızla cevap bulmanıza, ayarları kontrol etmenize, uygulamaları başlatmanıza yardımcı oluyor.