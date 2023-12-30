SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Eski cihazlarınızdan kurtulurken dikkat! İşte güvenli ve emniyetli e-atık imhası için 7 adım

Kontrollü bir şekilde geri dönüşüme gitmeyen teknolojik ürünler kötü niyetli bir aktörün eline geçebilir. Elden çıkarmayı düşündüğünüz cihazlarınızın içinde ne kadar çok veri varsa bir siber suçlunun eline geçmesi durumunda o kadar çok tehlikeye girebilirsiniz...

Timur Sırt Timur Sırt takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Aralık 2023 Güncelleme 30 Aralık 2023, 07:00
Eski cihazlarınızdan kurtulurken dikkat! İşte güvenli ve emniyetli e-atık imhası için 7 adım

Eskiyen ve elden çıkarmak istediğiniz cihazınız bir dizüstü veya masaüstü bilgisayardan akıllı telefona veya fitness takip cihazına kadar her şey olabilir.

En son Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2019 yılında dünyada 53.6 milyon metrik ton e-atık üretildi ve bu rakam 5 yıl öncesine göre yüzde 21 artış gösterdi. Bu çok fazla potansiyel tehlike anlamına geliyor. Siber güvenlik şirketi ESET eski cihazlarınızı atmadan önce yapmanız gerekenleri sıraladı, önerilerde bulundu.

VERİLERİNİZ UÇUP GİTMEDEN
Kullandığımız cihazlar dijital yaşamlarımıza açılan bir kapıdır. Bu, hem en değerli bilgilerimizden bazılarını sabit disklerinde sakladıkları hem de çeşitli çevrimiçi hesaplarımıza erişmemizi sağladıkları anlamına gelir.

Her ne kadar istesek de cihazları kullanmayı bıraktığımızda bu veriler buhar olup uçmuyor. Ancak pek çok kişinin fark etmediği şey, sabit diskten 'silsek' bile, bir profesyonelin dosya kurtarma araçlarını kullanarak verilerin bir kısmını, hatta tamamını kurtarabileceğidir. Bazı durumlarda, fiziksel olarak parçalanmış sabit sürücülerden bile veri kurtarabildikleri olmuştur. Bu veriler arasında arkadaş ve aile fotoğrafları, e-postalar, banka hesap özetleri, vasiyet gibi hassas belgeler ya da pasaport ve ehliyet taramaları, tıbbi bilgiler, sigorta detayları, aklınıza ne gelirse olabilir.

HER 4 İHLALDEN BİR TANESİ
Artık her zamankinden daha fazla sayıda insan en azından zamanının bir kısmını evden çalışarak geçiriyor. Bu da kişisel dizüstü bilgisayarlarımızın ve cihazlarımızın da hassas kurumsal veriler ve oturum açma bilgileri içerebileceği anlamına geliyor. İşverenlerin, kötü siber hijyene sahip ve dolayısı ile kurumsal veri ihlaline yol açan bir çalışana iyi gözle bakması beklenemez.

Doğru araçlarla, kötü niyetli biri geri dönüştürülmüş veya atılmış cihazlarda kalan veri parçalarını bir araya getirerek tüm dosyaları yeniden oluşturabilir ve kişisel ve iş hesaplarınıza hassas girişler bulabilir. Bu bilgileri şu amaçlarla kullanabilirler: E-atık geri dönüşüm firması ERI tarafından hazırlanan 2019 tarihli bir raporda, ABD'deki veri ihlallerinin dörtte birinin, e-atıkların kötü bir şekilde bertaraf edilmesi gibi ihmallerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.



GÜVENLİ VE EMNİYETLİ E-ATIK İMHASI İÇİN 7 ADIM
1- En önemli bilgilerinizi yedekleyin. Eski cihazınızdan neleri saklamak istediğinizi düşünün. Bunları yeni cihazınıza aktarmak mı yoksa iCloud veya Google Drive gibi bir bulut depolama platformuna kaydetmek mi istediğinize karar verin. Alternatif olarak veya yukarıdakilere ek olarak, harici bir sabit sürücüye/depolama cihazına kaydedebilirsiniz. Yeterli kapasiteye sahip bir tane satın aldığınızdan emin olun.

2- Tüm hesaplardan çıkış yapın. Elden çıkarılacak cihaz üzerinde erişmiş olabileceğiniz tüm hesaplardan çıkış yaptığınızdan emin olun. Bu, geri dönüştürüldükleri ve bir şekilde hala erişilebilir oldukları takdirde, başka bir kullanıcının yayın veya araç çağırma hesabınızı ücretsiz olarak kullanamayacağı anlamına gelir.

3- Yazılımı aktarın veya devre dışı bırakın. Yeni bir cihaza aktarmak istediğiniz, varsa, parasını ödediğiniz yazılımları belirleyin. Devre dışı bırakma ve aktarma sürecine yardımcı olmak için uygulama içinde veya çevrimiçi bilgi olmalıdır.

4- Cihazda SIM veya SD kart varsa çıkarın. Aynı telefon numarasını kullanmaya devam edecekseniz, operatörü arayın ve SIM kartınızı yeni telefonunuza aktarın. Değilse, imha edin.

5- Sabit sürücünüzü silin.

6- Veri silme/disk biçimlendirme araçlarını kullanın.

7- Sabit sürücüyü fiziksel olarak yok edin. Verilerinin yazılım yoluyla silindiğinden emin olmayanlar için bir başka seçenek de sabit sürücüyü fiziksel olarak çıkarıp yok etmektir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Değirmenin suyu nereden geliyor? İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı!
’Bazı aksaklıklar’ iptali | TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den ortak açıklama! Başkan Dursun Özbek sadece takvim.com.tr’ye konuştu
MEMURA ENFLASYON FARKI | Anketten zam oranı yüzde 49.63 çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Meslek meslek zamlı memur maaşı!
SON DAKİKA