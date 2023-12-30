Eski cihazlarınızdan kurtulurken dikkat! İşte güvenli ve emniyetli e-atık imhası için 7 adım

GÜVENLİ VE EMNİYETLİ E-ATIK İMHASI İÇİN 7 ADIM
1- En önemli bilgilerinizi yedekleyin. Eski cihazınızdan neleri saklamak istediğinizi düşünün. Bunları yeni cihazınıza aktarmak mı yoksa iCloud veya Google Drive gibi bir bulut depolama platformuna kaydetmek mi istediğinize karar verin. Alternatif olarak veya yukarıdakilere ek olarak, harici bir sabit sürücüye/depolama cihazına kaydedebilirsiniz. Yeterli kapasiteye sahip bir tane satın aldığınızdan emin olun.
2- Tüm hesaplardan çıkış yapın. Elden çıkarılacak cihaz üzerinde erişmiş olabileceğiniz tüm hesaplardan çıkış yaptığınızdan emin olun. Bu, geri dönüştürüldükleri ve bir şekilde hala erişilebilir oldukları takdirde, başka bir kullanıcının yayın veya araç çağırma hesabınızı ücretsiz olarak kullanamayacağı anlamına gelir.
3- Yazılımı aktarın veya devre dışı bırakın. Yeni bir cihaza aktarmak istediğiniz, varsa, parasını ödediğiniz yazılımları belirleyin. Devre dışı bırakma ve aktarma sürecine yardımcı olmak için uygulama içinde veya çevrimiçi bilgi olmalıdır.
4- Cihazda SIM veya SD kart varsa çıkarın. Aynı telefon numarasını kullanmaya devam edecekseniz, operatörü arayın ve SIM kartınızı yeni telefonunuza aktarın. Değilse, imha edin.
5- Sabit sürücünüzü silin.
6- Veri silme/disk biçimlendirme araçlarını kullanın.
7- Sabit sürücüyü fiziksel olarak yok edin. Verilerinin yazılım yoluyla silindiğinden emin olmayanlar için bir başka seçenek de sabit sürücüyü fiziksel olarak çıkarıp yok etmektir.