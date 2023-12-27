Yazılımla akıllanmayan teknoloji kalmadı! Göze, kulağa ve damağa teknoloji....

Her yıl evimizde akıllanan, ağa bağlanan cihazların sayısı artıyor. Biz bu yeni yılda daha renkli, daha eğlenceli, daha lezzetli ve daha güvenli bir ev yaşamı hayal ediyoruz. Tercih ettiğimiz ürünleri de buna göre belirledik. Aslında eksik kalan da var. Ancak eksikleri önümüzdeki hafta belirleriz. Şimdi ışık, ses ve güvenlikle başlayalım. Gelecek hafta damağa ve sağlığa yönelik ürünlere yakından bakarız.
Evde tüm ağa bağlı akıllı cihazları bağlayacak Türk Telekom fiber optik bağlantı olanağı varsa, tüm cihazların sorunsuz çalışmasının ilk adımı atılmış olur. Ağ bağlantısına bağlı olarak Türk Telekom bahçeli ya da dubleks evlerde sinyali güçlendiren cihazlarla kablosuz bağlantının her odaya ve yaşam alanına ulaşmasını sağlıyor.
UZAKTAN YÖNET
Aslında uzaktan yönetmek hayatı kolaylaştırıyor. Örneğin; seyahate çıktığınızda evinizde güvenliği ve ısıtma sorununu çözecek bir çözüm lazım. Uzaktan erişimle akıllı telefonunuzdaki uygulamadan evi sıcacık yapacak bir çözüm size konforlu ve tasarruflu çözüm sağlar. Aynı şekilde evlerde hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığını bilmek, problemleri önceden haber almak mümkün.