Yazılımla akıllanmayan teknoloji kalmadı! Göze, kulağa ve damağa teknoloji....

Her yıl evimizde akıllanan, ağa bağlanan cihazların sayısı artıyor. Biz bu yeni yılda daha renkli, daha eğlenceli, daha lezzetli ve daha güvenli bir ev yaşamı hayal ediyoruz. Tercih ettiğimiz ürünleri de buna göre belirledik. Aslında eksik kalan da var. Ancak eksikleri önümüzdeki hafta belirleriz. Şimdi ışık, ses ve güvenlikle başlayalım. Gelecek hafta damağa ve sağlığa yönelik ürünlere yakından bakarız.