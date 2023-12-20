Rusya Google’a cezayı kesti: 4 milyar 611 milyon ruble!

Rusya'da Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü.

4 MİLYAR 611 MİLYON RUBLE CEZA

Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyar 611 milyon ruble para cezası verdi.

İFLAS SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin, Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.