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Rusya Google'a cezayı kesti: 4 milyar 611 milyon ruble!

Son dakika haberleri... Rusya'da mahkeme, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle ABD'li arama motoru Google'a 4 milyar 611 milyon ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) para cezası verdi.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 17:11 Güncelleme 20 Aralık 2023, 17:13
Rusya Google’a cezayı kesti: 4 milyar 611 milyon ruble!

Rusya'da Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü.

4 MİLYAR 611 MİLYON RUBLE CEZA
Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyar 611 milyon ruble para cezası verdi.

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İFLAS SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI
Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin, Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

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