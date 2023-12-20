Oyuncu merkezli PC tasarımı perdeyi açtı: İşte yeni oyun bilgisayarlarının tasarımları...

Oyun bilgisayarları tamamen kullanıcı odaklı, yeniden tasarlanıyor. Bu alana dev yatırımlar yapan HP ve Dell gibi markalar dışında yeni modellerin sayısı giderek artıyor. Çünkü oyunseverlerin kişiye özel yatırımları neredeyse sınırsız. İnternet bağlantısı için sorun istemedikleri için Türk Telekom fiber gibi limitsiz hizmetleri tercih ediyorlar. Oyun dizüstü bilgisayarları özellikle kullanıcıların performans, pil ömrü ve ekran seçeneklerine yanıt vermeyi hedefliyor.

FARKLI EKRAN SEÇENEKLERİ

HP Victus, şık ve hafif çerçevesi sayesinde seyahat etmeyi kolaylaştırırken; etkileyici grafik kartları, hızlı işlemcileri, özelleştirme seçenekleri, gelişmiş soğutma sistemi bulunuyor. Ayrıca donanım tarafında sürekli yeni tasarımlar neredeyse oyun kullanıcılarını şımartıyor. HP Victus 15 ve HP Victus 16 oyun dizüstü bilgisayarları tasarım açısından da benzersiz.

HP yeni modeller oluştururken oyuncu merkezli bir yaklaşım kullanıyor. Daha küçük bir çerçeve oluşturmaktan, cihazları özelleştirilebilir hale getirmeye ve HD kameralar ve ışık hızında işlemciler gibi özellikler sağlamaya kadar, HP Victus oyun dizüstü bilgisayarları her şeye sahip. Bu özellikler ve HP'nin uzun süredir devam eden kalite güvencesi, cihazların oyun dünyasında öne çıkmasına olanak veriyor. Güvenilir bir marka tarafından destekleniyorlar ve HP en iyi cihazları yaratmak için dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların ihtiyaçlarını dinlemeye devam ediyor. HP Victus 15 ve 16 dizüstü oyun bilgisayarı modelleri gelişmiş Intel ve AMD işlemcileri ve gelişmiş NVIDIA grafik kartlarıyla en büyük yayın platformlarına bile kolayca ayak uydurabiliyor. İster profesyonel olun ister yeni başlayın, tüm bunlar bu dizüstü bilgisayarları oyun oynamak için en iyi seçenek haline getiriyor.