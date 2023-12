En iyi asistan sizi en iyi anlayan olsun: Yapay zeka asistanlarından Türkçe desteği verenlerin sayısı artıyor!

Yapay zeka (AI) asistanları günümüz toplumunda vazgeçilmez hale geliyor. Akıllı telefonlardan tıbbi kurumlara kadar her yerde onları görüyorsunuz. Piyasadaki yapay zeka asistanlarının sayısı giderek artıyor ve hayatlarımıza daha da entegre olacaklar.

BULUT SEVEN ZEKA Yapay zeka asistanları genellikle bulut tabanlıdır; yani internet bağlantısı olduğu sürece onlara her yerden erişebilirsiniz. Bunları günlük yaşamınıza daha da entegre etmek için akıllı cihazlara bağlanabilirler. En iyi yapay zeka asistanları, son derece kişiselleşebilmek için kendi kendine öğreten algoritmalara güveniyor. Örneğin tercihlerinizi veya konuşma kalıplarınızı öğrenebilirler. Verilerle beslenen yapay zeka modelleri Chat GPT sonrasında aynı değil.

HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Sürekli söyleneni tekrar ettiren, farklı dillerde arama olanağı sunan, yardım ettiği uygulama ve ortamların sayısı arttıkça yapay zeka asistanları bankacılıktan finansa, alışverişten çeviriye farklı uygulamalar için hayatımızı kolaylaştırıyor. Yapay zeka asistanlarına yönelik pazar hızla büyüyor ve daha rekabetçi hale geliyor. Özellikle iş uygulamaları kullanıcıları yardımcısız çalışmaya doğru itiyor. Artık siz de bu uygulamalardan birini seçin. Bizim eksik bıraktığımızı siz paylaşın.



İŞ BİRLİĞİ VE YENİ CİHAZLARLA BÜYÜYORLAR

SIRI, IOS, macOS ve iPadOS gibi büyük Apple platformlarında mevcut. Oldukça kişiselleştirilmiş; kullanıcıların dillerine, aramalarına, tercihlerine ve çok daha fazlasına uyum sağlıyor. Soruları cevaplayıp, tavsiyelerde bulunurken, telefon görüşmeleri yapmaya ve kısa mesaj göndermeye yardımcı oluyor.

Apple'ın Siri'sinin piyasadaki en büyük rakibi, Microsoft'un Cortana'sı. Cortana, kişiselleştirilmiş önerilerini sunmak için NLP'ye, Bing arama motoruna ve çeşitli veri türlerine güveniyor. Cortana ayrıca Windows 10, Windows mobile, Android, Alexa ve Mixed Reality (MR) gibi birçok platformla da uyumlu. Yapay zeka asistanı, çeşitli işlevlerini yerine getirmek için cihaz verilerinden öğrenir. Alexa ile entegrasyonu, Amazon Smart cihazlarını kontrol etmesine yardımcı olur.

Aynı zamanda gizliliğe de odaklanmıştır; bu, asistanın sakladığı ayrıntıları görüntüleyip düzenleyebileceğiniz anlamına gelir. Amazon'un Alexa'sı, yıllar içinde popülaritesi artan bir başka yapay zeka destekli sanal asistan... Görevleri gerçekleştirmek için sesli etkileşimi, NLP'yi, sesli sorguları ve çok daha fazlasını kullandığı birçok cihazda mevcut. Google Asistan, 2016'daki lansmanından bu yana dünyanın önde gelen şirketlerinden birinin sunduğu yapay zeka destekli, sesle çalışan en iyi sanal asistan olarak yükseldi. Piyasadaki tüm AI asistanları arasında Google Asistan, en gelişmişlerden biri olarak kabul ediliyor. Çeşitli şirketlerle yapılan çeşitli ortaklıklar sayesinde AI asistanı artık akıllı telefonlar, kulaklıklar, ev aletleri ve arabalar gibi birçok cihazda mevcut. Google Asistan, bin markada 10 bin cihazla çalışan geniş bir erişim alanına sahip.

EN ÇOK BİLİNENLERİ TELEFON, BİLGİSAYAR VE TV'DEN TANIYORUZ

En çok bilinen asistanları aslında telefon, tablet, bilgisayar ve TV ekranlarından tanıyoruz. Siri, Google Asistan, Amazon Alexa ve Microsoft Cortona. Ancak şimdi bu bildiklerimize her geçen ay yenisi ekleniyor. Çünkü artık yapay zeka asistanlarını her işletme her kişi kendisi eğitebilecek. İşte böylesine sonsuz bir dünyanın kapısını Open AI girişiminin Chat GPT uygulaması açtı. Peki artık neler bekliyoruz? Sesi kaydeden, notlar yazan, slaytları otomatik olarak yakalayan ve özetler oluşturan bir yapay zeka toplantı asistanı edinin. Canlı transkripte yorumlar ekleyerek, önemli noktaları vurgulayarak ve eylem öğeleri atayarak ekip arkadaşlarınızla iş birliği yapın.

ZAMANDAN TASARRUF

Otter'ı Google veya Microsoft takviminize bağlayarak otomatik toplantı notlarıyla zamandan tasarruf edin; Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet'teki toplantılarınıza otomatik olarak katılabilir ve bunları kaydedebilir. Web'de veya iOS veya Android uygulamasında canlı olarak takip edin. Birisi sanal bir toplantı sırasında slayt paylaştığında, Otter bunları otomatik olarak yakalayıp toplantı notlarına ekleyerek tartışılan içeriğin tam bağlamını sağlıyor. Toplantıdan sonra Otter, önemli bilgileri kolayca hatırlamanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir özet oluşturup size e-postayla gönderiyor.