Türk Ay Misyonu için radyasyon dedektörü: IRADETS girişimi TÜBİTAK ile protokol imzaladı

Türkiye'de uzay araştırması için sonuç odaklı adımlar atan girişimler teknoparklarda önemli destekler buluyor. Türk Ay Misyonu için radyasyon dedektörü üreten IRADETS girişimi TÜBİTAK ile protokol imzaladı.

Türkiye'nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren IRADETS savunma sanayii, sağlık endüstrisi, malzeme bilimi, uzay ve havacılık sektörlerinde radyasyon etkileşimleri alanlarında ürün, proje ve hizmetler gerçekleştiriyor. IRADETS, Tübitak Uzay ile imzaladığı protokol kapsamında, uzaya gönderilecek elektronik, elektromekanik cihazların, materyallerin ve yaşayan organizmaların yörüngedeki radyasyon ortamının etkilerinden korunması için geliştirdiği ürün ve projeleriyle yer alacak.

Dünyada radyasyon düzeyi atmosferin filtreleme özelliği sayesinde uzaya kıyasla oldukça düşüktür ancak uzayda gerçekleştirilen faaliyetlerde yüksek radyasyona maruz kalınmaktadır. Bu yüksek radyasyon hem uzayda çalışan personel açısından hem de yörüngede faaliyet gösteren cihazlar açısından oldukça yüksek riskler barındırmaktadır. IRADETS tarafından geliştirilen cihazlar uzayda bulunan uydular üzerine uygulanabilecek ve radyasyon alarm sistemi olarak kullanılabilecek. Bu sayede hem yeryüzünde hem de uzayda bulunan yüksek teknolojili cihazların ve personelin güvenli çalışması mümkün olacak, uzay projelerinde yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçilecek.