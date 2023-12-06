Türk Ay Misyonu için radyasyon dedektörü: IRADETS girişimi TÜBİTAK ile protokol imzaladı

Türkiye'de uzay araştırması için sonuç odaklı adımlar atan girişimler teknoparklarda önemli destekler buluyor. Türk Ay Misyonu için radyasyon dedektörü üreten IRADETS girişimi TÜBİTAK ile protokol imzaladı.
Türkiye'de uzay araştırması için sonuç odaklı adımlar atan girişimler teknoparklarda önemli destekler buluyor. Türk Ay Misyonu için radyasyon dedektörü üreten IRADETS girişimi TÜBİTAK ile protokol imzaladı.
Türkiye'nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren IRADETS savunma sanayii, sağlık endüstrisi, malzeme bilimi, uzay ve havacılık sektörlerinde radyasyon etkileşimleri alanlarında ürün, proje ve hizmetler gerçekleştiriyor. IRADETS, Tübitak Uzay ile imzaladığı protokol kapsamında, uzaya gönderilecek elektronik, elektromekanik cihazların, materyallerin ve yaşayan organizmaların yörüngedeki radyasyon ortamının etkilerinden korunması için geliştirdiği ürün ve projeleriyle yer alacak.
Dünyada radyasyon düzeyi atmosferin filtreleme özelliği sayesinde uzaya kıyasla oldukça düşüktür ancak uzayda gerçekleştirilen faaliyetlerde yüksek radyasyona maruz kalınmaktadır. Bu yüksek radyasyon hem uzayda çalışan personel açısından hem de yörüngede faaliyet gösteren cihazlar açısından oldukça yüksek riskler barındırmaktadır. IRADETS tarafından geliştirilen cihazlar uzayda bulunan uydular üzerine uygulanabilecek ve radyasyon alarm sistemi olarak kullanılabilecek. Bu sayede hem yeryüzünde hem de uzayda bulunan yüksek teknolojili cihazların ve personelin güvenli çalışması mümkün olacak, uzay projelerinde yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçilecek.
DERİN TEKNOLOJİ MERKEZİ
Uzay ve dünyada radyasyon ölçümü alanında 3 farklı noktada faaliyet gösteren IRADETS; uzay radyasyonuna karşı ESA/ NASA standartlarına uygun testlerin yapılarak raporlanması, ürettiği radyasyon detektörleri ile personellerin kullanacağı elektronik dozimetreler ve radyasyon simülatörleri ile gerek uzayda gerek yeryüzünde organizmalar üzerindeki radyasyonun etkilerini simüle edecek uygulamalar ile Türkiye'nin bu alanda hizmet sunan tek firması konumunda. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, "Derin teknoloji merkezimizde faaliyet gösteren tüm firma ve kuruluşlar ülkemizin yüz akı projelerinde yer almaya devam ediyor. Son yıllarda uzay faaliyetleri tüm ülkelerin ve kuruluşların hedeflediği bir nokta, Türkiye olarak biz de aynı amaçla projeler geliştiriyoruz, bu projeler çok katmanlı süreçler. Tübitak ve IRADETS arasında imzalanan protokol son derece önemli, uzaya gerçekleştirilecek her hamlede radyasyon son derece kritik bir konu, alanında tek olan firmamızın merkezimizde faaliyet gösteriyor olmasından ve bir Türk ekibin bu kabiliyete sahip olmasından ötürü gururluyuz." dedi.
TEKNOPARK İSTANBUL VE TÜBİTAK ORTAK PROJELERİ
■ KÜP-SAT Üzerinde Konumlandırılacak Geniş Enerji Aralığına Sahip Yenilikçi, Çok Amaçlı Parçacık Dedektör Sistemi ■ Madde Radyasyon Etkileşimi Simülatörü (MRADSIM)
■ IMRT, Brakiterapi ve Dış Alan Ölçümlerinde, Gerçek Zamanlı, Hassas, 3-D Doz Profili İçin İnovatif Radyasyon Dedektörleri Geliştirilmesi (GZH3DOZ)
■ Uzay Radyasyonuna Karşı Kalifikasyon Testleri Düzeneklerinin Gerçekleştirilmesi (URAT)