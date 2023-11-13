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Dünyanın ilk giyilebilir, ekranı olmayan telefon tanıtıldı! Humane AI Pin FİYATI ve ÖZELLİKLERİ! Humane AI Pin nedir, ön sipariş tarihi!

Dünya genelinde tanınan teknoloji şirketi Humane, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmak üzere tasarlanan yeni giyilebilir akıllı telefon teknolojisi olan AI Pin'i duyurdu. 16 Kasım itibariyle, merakla beklenen cihazın ön siparişleri alınmaya başlanacak. Peki Al Pin nedir, özellikleri neler, fiyatı ne kadar, kaç TL? Humane AI Pin ön sipariş ne zaman?

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 13:40 Güncelleme 13 Kasım 2023, 13:41
Dünyanın ilk giyilebilir, ekranı olmayan telefon tanıtıldı! Humane AI Pin FİYATI ve ÖZELLİKLERİ! Humane AI Pin nedir, ön sipariş tarihi!

Humane, yeni nesil giyilebilir akıllı telefon teknolojisi AI Pin'i tanıttı. Telefonların yerine göz diken Humane AI Pin için ön siparişleri almaya hazırlanıyor. Peki Al Pin fiyatı ne kadar, kaç TL? Humane AI Pin ön sipariş ne zaman? İşte özellikleri...

Humane Eski Apple çalışanları Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından kuruldu. Yapay zeka ile giyilebilir teknolojiyi bir araya getiren Ai Pin'in tanıtımı yapıldı.

AL PİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

699 dolar fiyat etiketi ile çıkış yapan cihazı kullanmak için aylık 24 dolar ödemeniz gerekiyor. Abonelik ücreti kapsamında T-Mobile şebekesine bağlanıp telefon numarasına sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede de şebeke üzerinden kapsama alanı cihazınıza tanımlanıyor.

ÖZELLİKLERİ

AI Pin Snapdragon işlemciden güç alıyor. Cihazın üstünde bulunan kamera ve mikrofon sayesinde ses ve hareketlerle kontrol edilebiliyor. Cihazın dahili kamerası 13 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre ilerleyen dönemlerde yapılacak bir güncelleme ile de video çekme özelliği de cihaza eklenecek. Cihazda "Güven Işığı" adı verilen bir gösterge bulunuyor. Bu gösterge yanıp söndüğünde kullanıcılar cihazın veri topladığını öğrenebilecek. AI Pın toplam 54 gram ağırlığında. Hafif olması sayesinde rahat bir şekilde kıyafetinize yapışabiliyor.

Cihaz AI Mic adını verdiği yazılım aracılığı ile başka yapay zeka modellerine bağlanabiliyor. Bu özelliği sağlamak için cihaza özel Cosmos adlı yeni bir işletim sistemi geliştirilmiş.

AI PİN İLE KULLANICILAR NELER YAPABİLİR?

Humane'in açıklamalarına göre, Pin'in özellikleri arasında ses tabanlı mesajlaşma, arama, e-posta özetleme, yiyecekleri tanıma ve gerçek zamanlı çeviri özelliklerine sahip.

AI PİN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Şirket, 16 Kasım'da cihazın ön siparişlerinin başlayacağını 2024'ün başında ise gönderileceğini açıkladı.

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