Dünyanın ilk giyilebilir, ekranı olmayan telefon tanıtıldı! Humane AI Pin FİYATI ve ÖZELLİKLERİ! Humane AI Pin nedir, ön sipariş tarihi!

Humane, yeni nesil giyilebilir akıllı telefon teknolojisi AI Pin'i tanıttı. Telefonların yerine göz diken Humane AI Pin için ön siparişleri almaya hazırlanıyor. Peki Al Pin fiyatı ne kadar, kaç TL? Humane AI Pin ön sipariş ne zaman? İşte özellikleri...

Humane Eski Apple çalışanları Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından kuruldu. Yapay zeka ile giyilebilir teknolojiyi bir araya getiren Ai Pin'in tanıtımı yapıldı. AL PİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? 699 dolar fiyat etiketi ile çıkış yapan cihazı kullanmak için aylık 24 dolar ödemeniz gerekiyor. Abonelik ücreti kapsamında T-Mobile şebekesine bağlanıp telefon numarasına sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede de şebeke üzerinden kapsama alanı cihazınıza tanımlanıyor.