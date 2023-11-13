Dünyanın ilk giyilebilir, ekranı olmayan telefon tanıtıldı! Humane AI Pin FİYATI ve ÖZELLİKLERİ! Humane AI Pin nedir, ön sipariş tarihi!

Cihaz AI Mic adını verdiği yazılım aracılığı ile başka yapay zeka modellerine bağlanabiliyor. Bu özelliği sağlamak için cihaza özel Cosmos adlı yeni bir işletim sistemi geliştirilmiş.
AI PİN İLE KULLANICILAR NELER YAPABİLİR?
Humane'in açıklamalarına göre, Pin'in özellikleri arasında ses tabanlı mesajlaşma, arama, e-posta özetleme, yiyecekleri tanıma ve gerçek zamanlı çeviri özelliklerine sahip.
AI PİN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Şirket, 16 Kasım'da cihazın ön siparişlerinin başlayacağını 2024'ün başında ise gönderileceğini açıkladı.