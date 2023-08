İnternet hızlandıkça ışıklar da akıllanıyor! Tapo akıllı cihazlar üç farklı modeliyle kullanıcıların beğenisine sunuldu

Ev ve ofislerdeki internet hızları arttıkça ağa bağlı cihaz sayısı da artıyor. Türk Telekom fiber altyapısını daha çok ev ve ofise taşıyor. Fiber bağlantı sayesinde akıllı ampülden anahtara ev ve ofislerdeki yaşam konforu değişiyor. Türkiye'de üç modeli satışa sunulan Tapo ışık anahtarlarıyla Tapo aydınlatma cihazları ya da Tapo akıllı cihazlar her yerden kolayca yönetilebiliyor.Uygulama açmadan, sesli komut vermeden sadece Tapo akıllı anahtara dokunarak akıllı Tapo cihazlarını yönetmeyi sağlayan bu ürünler, farklı özellikleriyle kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlıyor. Tapo akıllı ışık anahtarlarından ilki S200B modeli. Taşınabilir bir akıllı anahtar olan bu model, her yere rahatlıkla götürülebiliyor ve her yere kolayca monte edilebiliyor. Kurulum gerektirmemesi, rahatlıkla her yere taşınabilmesi önemli bir avantaj sağlayan bu model, birden fazla aydınlatma aracını ya da Tapo akıllı cihazı tek bir noktadan kontrol etmeyi sağlıyor. Bu model aynı zamanda bir acil yardım düğmesi işlevine de sahip. Evde banyo ya da tuvalete ya da hasta yatağının yanına konumlandırılan akıllı anahtara basarak aile üyelerinden yardım istenebiliyor.



FARKLI KULLANIM

Tapo S200B ve ikinci akıllı anahtar modeli olan Tapo S200D ile özel eylemler oluşturulabiliyor. Örneğin tek dokunulduğunda ışıkların açılıp kapanması, çift dokunulduğunda efektin değişmesi, düğme döndürüldüğünde ışık ayarının/ısısının farklılaşması gibi dört farklı eylem tanımlanabiliyor. TP-Link'in satışa sunduğu üçüncü akıllı ışık anahtarı ise iki düğmeli ve nötr kablo gerektirmeden kolayca kablo ile duvara monte edilen Tapo S220 modeli. Tapo uygulamasıyla ışığın her yerden açılıp kapanmasını sağlayan bu model ile zamanlama, programlama yapılabiliyor.

Dışarıda modu sayesinde tatildeyken de evleri güvende tutan Tapo ışık anahtarı, ses ile de yönetiliyor. Kurulumu kolay olan Tapo S220, yeniden kablolama gerekmeden mevcut ışık anahtarı yerine monte edilebiliyor. 1000W'nin altındaki tüm ampuller ile uyumlu olan cihaz, titreşim yaratmadan aydınlatma cihazlarını yönetiyor. Diğer Tapo cihazlarıyla birlikte tetikleyici olarak da kullanılabilen Tapo S220, örneğin Tapo hareket sensörü hareket algıladığında ışığın yanmasını sağıyor. Tüm akıllı özelliklerin kullanılabilmesi ve bu şekilde farklı senaryolar oluşturulması için Tapo hub gerekiyor.