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İnternet hızlandıkça ışıklar da akıllanıyor! Tapo akıllı cihazlar üç farklı modeliyle kullanıcıların beğenisine sunuldu

TP-Link, Tapo akıllı ev çözüm ailesini sürekli genişletiyor. Son olarak aileye akıllı ışık anahtarları da eklendi. Evlerdeki aydınlatma araçlarını ya da diğer Tapo modellerini yönetmeyi sağlayan akıllı anahtarlar, üç farklı modeliyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ağustos tarihli tekonoloji haberleri....

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
İnternet hızlandıkça ışıklar da akıllanıyor! Tapo akıllı cihazlar üç farklı modeliyle kullanıcıların beğenisine sunuldu

Ev ve ofislerdeki internet hızları arttıkça ağa bağlı cihaz sayısı da artıyor. Türk Telekom fiber altyapısını daha çok ev ve ofise taşıyor. Fiber bağlantı sayesinde akıllı ampülden anahtara ev ve ofislerdeki yaşam konforu değişiyor. Türkiye'de üç modeli satışa sunulan Tapo ışık anahtarlarıyla Tapo aydınlatma cihazları ya da Tapo akıllı cihazlar her yerden kolayca yönetilebiliyor.Uygulama açmadan, sesli komut vermeden sadece Tapo akıllı anahtara dokunarak akıllı Tapo cihazlarını yönetmeyi sağlayan bu ürünler, farklı özellikleriyle kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlıyor. Tapo akıllı ışık anahtarlarından ilki S200B modeli. Taşınabilir bir akıllı anahtar olan bu model, her yere rahatlıkla götürülebiliyor ve her yere kolayca monte edilebiliyor. Kurulum gerektirmemesi, rahatlıkla her yere taşınabilmesi önemli bir avantaj sağlayan bu model, birden fazla aydınlatma aracını ya da Tapo akıllı cihazı tek bir noktadan kontrol etmeyi sağlıyor. Bu model aynı zamanda bir acil yardım düğmesi işlevine de sahip. Evde banyo ya da tuvalete ya da hasta yatağının yanına konumlandırılan akıllı anahtara basarak aile üyelerinden yardım istenebiliyor.

FARKLI KULLANIM
Tapo S200B ve ikinci akıllı anahtar modeli olan Tapo S200D ile özel eylemler oluşturulabiliyor. Örneğin tek dokunulduğunda ışıkların açılıp kapanması, çift dokunulduğunda efektin değişmesi, düğme döndürüldüğünde ışık ayarının/ısısının farklılaşması gibi dört farklı eylem tanımlanabiliyor. TP-Link'in satışa sunduğu üçüncü akıllı ışık anahtarı ise iki düğmeli ve nötr kablo gerektirmeden kolayca kablo ile duvara monte edilen Tapo S220 modeli. Tapo uygulamasıyla ışığın her yerden açılıp kapanmasını sağlayan bu model ile zamanlama, programlama yapılabiliyor.

Dışarıda modu sayesinde tatildeyken de evleri güvende tutan Tapo ışık anahtarı, ses ile de yönetiliyor. Kurulumu kolay olan Tapo S220, yeniden kablolama gerekmeden mevcut ışık anahtarı yerine monte edilebiliyor. 1000W'nin altındaki tüm ampuller ile uyumlu olan cihaz, titreşim yaratmadan aydınlatma cihazlarını yönetiyor. Diğer Tapo cihazlarıyla birlikte tetikleyici olarak da kullanılabilen Tapo S220, örneğin Tapo hareket sensörü hareket algıladığında ışığın yanmasını sağıyor. Tüm akıllı özelliklerin kullanılabilmesi ve bu şekilde farklı senaryolar oluşturulması için Tapo hub gerekiyor.



EVDEKİ IŞIKLARI SESİNLE YÖNET
Legrand Grup'un markalarından Bticino'nun Living Now elektrik kontrol sistemi, akıllı telefon ya da akıllı ev asistanları kullanarak aydınlatmadan prizlere kadar evinizdeki elektrik sisteminin uzaktan kontrolünü mümkün kılıyor. Gelişmiş teknoloji ve şık tasarımları bir araya getiren Bticino'nun Living Now sistemi ile kullanıcılar, geleneksel sistemleri akıllı sistemlere dönüştürebiliyor. Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa ve Apple HomeKit ile uyumlu çalışabilen Bticino akıllı ev sisteminde, akıllı telefonlarınızla evinizi uzaktan yönetebilir, tüm aydınlatmaları ve perde – panjurları basit bir komut ile kapatabilir, kontrol edebilir ya da herhangi bir alarm durumunda bildirim alabilirsiniz. Buna ek olarak, ışık ve perde-panjur aktivitelerini evdeymiş gibi belirli saatlerde açıp kapatabilirsiniz. Telefonunuza indireceğiniz Home + Control uygulaması ile tüm senaryoları kolayca özelleştirilebilir, evden uzaktayken prizde unuttuğunuz cihazları kontrol edebilirsiniz. Living Now with Netatmo sayesinde uygulama üzerinden evinizdeki tüm tüketim değerlerinizi kontrol ederek maksimum tüketim seviyesine gelen cihazlarınızı devre dışı bırakabilirsiniz.



ENERJİNİN VERIYE DÖNÜŞTÜĞÜ ŞARJ NOKTASINA TELEKOM YATIRIMI
Türk Telekom'un Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi TT Ventures, elektrikli araçlar için erişilebilir, güvenli, çevreci ve kesintisiz bir hizmet sunacak şarj istasyonlarını Türkiye'nin birçok noktasında devreye aldı. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ederken, aynı zamanda yenilenebilir enerji konusunda da yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Sürdürülebilirlik noktasında değer yaratmayı amaçladığımız şarj istasyonları projemiz ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörler ile beslenen kesintisiz bir şarj hizmeti sunuyoruz. Üstlendiğimiz her projede olduğu gibi, yarattığı çevresel problemleri en aza indirmeyi milli bir mesele olarak görüyoruz" dedi.

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