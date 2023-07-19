Bayi ödemelerini bulutla yapmak kolay ve güvenli! Logo Bulut B2B servisi 3 farklı paketle kullanıma sunuldu

Yerli iş yazılımları markası Logo Yazılım, her ölçekten işletmenin ihtiyaçlarını karşılayan Logo Bulut B2B servisini kullanıma sundu. İşletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen Logo Bulut B2B servisine ait özellikler logo.cloud üzerinden deneyimlenebiliyor. Logo Bulut B2B; merkez, bayiler ve satış temsilcileri için online sipariş, ödeme ve tahsilat kolaylığı sağlıyor. Herhangi bir sunucu ya da donanım yatırımına gerek kalmaksızın tamamen bulut tabanlı bir servis olarak öne çıkıyor. İşletmelere "basic", "standard" ve "enterprise" olmak üzere 3 farklı seçenekle sunulan Logo Bulut B2B maliyetlerin düşmesine yardımcı oluyor. Anlık stoklar ve rezervasyon sisteminin yanı sıra bayi ödüllendirme ve kampanya yönetimi özelliklerini de bünyesinde bulunduruyor.
KURULUM GEREKTİRMİYOR
Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, "Logo Bulut B2B servisimiz, her ölçekteki işletmenin iş süreçlerinde birçok avantaj sağlıyor. Soğuk satış ağı olan işletmeler, distribütör, bayi ve plasiyerler üzerinden satış yapan işletmelerin iş süreçleri daha verimli hale geliyor. Sunduğumuz bulut hizmeti kapsamında veriler korunuyor; kötü niyetli girişimlere karşı Logo güvencesiyle veri güvenliği sağlanıyor. Aylık veya yıllık abonelik yöntemi ile hızlıca kullanıma alınan bulut servisler, herhangi bir sistem veya kurulum yatırımı gerektirmeden kullanıcılarla buluşuyor.
RENK GÖRME BOZUKLUĞUNA ÖZEL SEECOLORS MODU
Samsung 2023 model TV ve monitör serisinde yer alan TÜV Rheinland'dan 'Color Vision Accessibility/Renk Görme Erişilebilirliği' sertifikasına sahip olan SeeColors Modu, renk görme bozukluğuna sahip izleyicilere daha keyifli bir seyir deneyimi yaşatmak için ekranın renk özelliklerini yeniden düzenliyor... Samsung Electronics, 2023 model TV ve monitör serisine SeeColors modunu ekledi. Yeni erişilebilirlik özelliği, renk görme bozukluğunun derecesine ve türüne göre farklı renk ayarları yapmaya imkan tanıyan gelişmiş bir seyir deneyimi sunuyor. SeeColors moduyla, kullanıcıların kendilerine içlerinden en uygun olanı seçebileceği dokuz görüntü ön ayarı sunuluyor. Bu özellik, izleyicilerin renk görme bozukluğu derecesine veya türüne bağlı olarak ekrandaki renkleri kolayca ayırt edebilmesini sağlayan kırmızı, yeşil ve mavi renk seviyelerini ayarlıyor. Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkan Yardımcısı Seokwoo Jason Yong, konuyla ilgili olarak, "Renk körlüğü ya da görme bozukluğu yaşayanlara yardımcı olmak için 2023 model TV ve monitör serimizde, SeeColors ve Relumino Modu da dahil olmak üzere, yeni erişilebilirlik özellikleri sunmaktan heyecan duyuyoruz. 'Her Yerde Herkes İçin Ekran' vizyonu altında inovasyonlar yapmaya ve kapsayıcı teknolojileri tüketicilerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi.
ASSISTTEKNO AKADEMİ KARİYERE YÖN VERİYOR
Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, 'AssisTTekno Akademi' adını verdiği eğitim programı ile bilgi teknolojileri dünyasına yetkin insan kaynağı yetiştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü kurum ve markalarına çok kanallı müşteri deneyimi çözümleri sunan AssisTT, çalışanlarının kendi yeteneklerini keşfetmek, mevcut kariyer yollarının dışındaki alanlarda da gelişimlerine katkı sağlamak için birçok yenilikçi programı hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl başlattığı "Yazılımın Yeni 100'ü" programı sayesinde farklı rollerden, yazılıma ilgi duyan ve değerlendirme aşamalarından başarıyla geçen 100 çalışanına yazılım eğitimi veren AssisTT, üstün başarı gösteren 15 kişiyi bilgi teknolojileri ekibine dahil etti. AssisTT, bu yıl da "AssisTTekno Akademi" adı altında yapılandırdığı eğitim programı ile 63 çalışanına daha global değerde yetkinlikler kazandıracak. Net yazılım geliştirme, iş zekâsı ve raporlama ile sistem yönetimi konularında yetkinlik kazandırmayı amaçlayan "AssisTTekno Akademi" programı kapsamında; genel yetenek ve teknik sınavda başarılı olan çalışanlar 15 hafta boyunca, 3 alanda oluşturulan 21 kişilik sınıflarda toplamda 90 saatlik eğitim alacak. 10 Temmuz itibarıyla başlayan eğitim programının sonunda, devam koşulunu sağlayan katılımcılar katılım belgesi, final sınavında başarılı olan katılımcılar ise başarı belgesine sahip olacak.