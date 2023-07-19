Bayi ödemelerini bulutla yapmak kolay ve güvenli! Logo Bulut B2B servisi 3 farklı paketle kullanıma sunuldu





RENK GÖRME BOZUKLUĞUNA ÖZEL SEECOLORS MODU

Samsung 2023 model TV ve monitör serisinde yer alan TÜV Rheinland'dan 'Color Vision Accessibility/Renk Görme Erişilebilirliği' sertifikasına sahip olan SeeColors Modu, renk görme bozukluğuna sahip izleyicilere daha keyifli bir seyir deneyimi yaşatmak için ekranın renk özelliklerini yeniden düzenliyor... Samsung Electronics, 2023 model TV ve monitör serisine SeeColors modunu ekledi. Yeni erişilebilirlik özelliği, renk görme bozukluğunun derecesine ve türüne göre farklı renk ayarları yapmaya imkan tanıyan gelişmiş bir seyir deneyimi sunuyor. SeeColors moduyla, kullanıcıların kendilerine içlerinden en uygun olanı seçebileceği dokuz görüntü ön ayarı sunuluyor. Bu özellik, izleyicilerin renk görme bozukluğu derecesine veya türüne bağlı olarak ekrandaki renkleri kolayca ayırt edebilmesini sağlayan kırmızı, yeşil ve mavi renk seviyelerini ayarlıyor. Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkan Yardımcısı Seokwoo Jason Yong, konuyla ilgili olarak, "Renk körlüğü ya da görme bozukluğu yaşayanlara yardımcı olmak için 2023 model TV ve monitör serimizde, SeeColors ve Relumino Modu da dahil olmak üzere, yeni erişilebilirlik özellikleri sunmaktan heyecan duyuyoruz. 'Her Yerde Herkes İçin Ekran' vizyonu altında inovasyonlar yapmaya ve kapsayıcı teknolojileri tüketicilerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi.