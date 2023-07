HONOR'un "PAD 8" ve "PAD X8" tabletleri 8 çekirdekli işlemciyle dokunmatik ekran keyfi sunuyor!

Yoğun iş temposunda kaçırdığımız ve merakla beklediğimiz diziler, oyunlar veya son dakika gelişmelerini keyifli tatil günlerinde veya uzunca süren seyahatlerde yakalıyoruz. Bu zamanlarda ise tasarımı veya ağırlığı ile bizi yormayan, güçlü pil kapasitesiyle asla tükenmeyen tabletimiz eğlenceli anlarımıza eşlik ediyor.

HONOR'un PAD 8 ve PAD X8 tabletleri uzun pil süreleri ile gün boyunca tüm işlerinizi rahatça yapmanıza olanak sağlarken, performansları ve tasarımlarıyla ister işte olsun ister tatilde her anın pratik yardımcısı oluyor. Son teknoloji ile donatılan HONOR PAD serisinde 12.1 inç büyüklüğü ile yüzde 87 oranında ekran-gövde oranına sahip PAD 8, 7 bin 250 mAh pil kapasitesi ile her an gündemin içinde kalmanıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda 10.1 inç ekranı ile Full HD izleme deneyimi sunan PAD X8 ise gündemin enerjisini kullanıcısıyla buluşturuyor. 8 hoparlörü ile dikkat çeken Pad 8, stereo surround ses kalitesi ile deneyimlerin kalitesini artırırken, Pad X8 ise Geniş Aralıklı Surround hoparlörleri ve Histen ses sistemi ile seyir keyfini yükseltiyor.

EN HAFİF MODEL

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680 yonga seti ile donatılan HONOR PAD 8, 520 gram ağırlığı ve 6.9 mm inceliğiyle kullanıcısına gittiği her yerde eşlik ediyor. 7.55 mm kalınlığa sahip olan ve 460 gram ağırlığı ile dikkat çeken PAD X8 ise HONOR tablet ailesinin en hafif modeli olmasıyla birlikte kavisli yüzeyi ve avuç içi eğriliğine uyan tasarımı ile gündemi takip eden kullanıcısına rahatlık sunuyor.