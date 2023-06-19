19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında 54'üncüsü düzenlenen Paris Air Show, sektörün en önemli oyuncularını bir araya getiren köklü bir organizasyon olarak önem taşıyor.
19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında 54'üncüsü düzenlenen Paris Air Show, sektörün en önemli oyuncularını bir araya getiren köklü bir organizasyon olarak önem taşıyor.
Roketsan'ın etkinlikte sergilediği ürünler; muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı havadan karaya/satha kullanılan Stand-Off Mühimmatı SOM-J, SİHA'larla birlikte başarısını dünyaya kanıtlayan Mini Akıllı Mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, Hava, kara ve deniz platformlarından atılabilen seyir füzesi ÇAKIR ve Genel maksat bombalarını akıllı hale getiren TEBER Güdüm Kiti olarak sıralanıyor.
Katılımcılar bu son teknoloji ürünleri Roketsan'ın HALL4/E78 numaralı standında yakından inceleme fırsatı buluyor.