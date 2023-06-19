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    • Teknoloji
    • 19.06.2023 16:27
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    • 19.06.2023 16:27
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    Türk savunma sanayii tam gaz yola devam! Roketsan Avrupa’da boy gösteriyor

    Roketsan dünyanın en köklü havacılık organizasyonlarından biri olan Fransa’daki Paris Air Show’a güçlü bir katılım gösteriyor. 19-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen etkinlik ile Avrupa’nın kalbi olan Paris’te dünyanın en büyük savunma ve askeri havacılık şirketleri ile boy gösteren Roketsan, önemli görüşmelere de imza atıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Paris’te Türk savunma sanayii rüzgarı

    Bu yıl 35'inci yaşını kutlayan Roketsan, Paris Air Show'da son teknoloji füze, roket ve mühimmat teknolojilerini sergiliyor.

    19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında 54'üncüsü düzenlenen Paris Air Show, sektörün en önemli oyuncularını bir araya getiren köklü bir organizasyon olarak önem taşıyor.


    Roketsan da bu fuara yaptığı güçlü katılımla hem Avrupa hem de dünya genelindeki iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor.


        Roketsan, Paris Air Show'da dünyadaki muadillerine göre fiyat performans açısından öne çıkan ve tüm dünyada tercih edilir hale gelen ürünleri ve tecrübeli kadrosuyla katılıyor.



        Roketsan'ın etkinlikte sergilediği ürünler; muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı havadan karaya/satha kullanılan Stand-Off Mühimmatı SOM-J, SİHA'larla birlikte başarısını dünyaya kanıtlayan Mini Akıllı Mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, Hava, kara ve deniz platformlarından atılabilen seyir füzesi ÇAKIR ve Genel maksat bombalarını akıllı hale getiren TEBER Güdüm Kiti olarak sıralanıyor.

        Katılımcılar bu son teknoloji ürünleri Roketsan'ın HALL4/E78 numaralı standında yakından inceleme fırsatı buluyor.

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        Haberler Teknoloji Türk savunma sanayii tam gaz yola devam! Roketsan Avrupa’da boy gösteriyor
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