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    • Teknoloji
    • 19.06.2023 11:23
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    • 19.06.2023 11:54
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    Savunma sanayii tam gaz yola devam! Kargo İHA ilk kez görücüye çıktı

    Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli hamleleri adından her geçen gün söz ettiriyor. İnsansız hava araçları serüveninde önemli bir yer tutacak Kargo İHA’lar da dünyanın yakından takip ettiği hamleler arasında. Paris’teki bir fuarda görücüye çıkan Kargo İHA’lar büyük beğeni topladı. Kargo İHA’lar ile silah ve mühimmattan yakıta, teçhizattan kumanyaya kadar farklı ihtiyaçların cepheye havadan hızlı, güvenli ve çok daha düşük maliyetle taşınması mümkün hale gelecek.

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    Savunma sanayii tam gaz yola devam!

    Türk savunma sanayiinin yerli ve milli hamleleri hız kesmeden devam ediyor. İnsansız sistemler konusunda ihtiyaçlara yönelik ara çözümlere odaklanan Türk savunma sanayii bu anlamda adımlar atmaya devam ediyor. Kargo İHA'lar da insansız hava araçları konusunda bu durumu taçlandıracak bir gelişme olarak karşımıza çıkmakta. Peki, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Paris Air Show'da sergilenen TUSAŞ imzalı Kargo İHA'lar ne gibi görevler üstlenecek, nerelerde kullanılacak ve rakiplerine karşı nasıl bir fark yaratacak?



    KAHRAMAN TÜRK ASKERİNE MÜHİMMAT TAŞIYACAK
    Geçtiğimiz yıllarda kamuoyunun ilk kez duyduğu Kargo İHA projesinde önemli bir eşik daha aşıldı. Pek çok farklı görev üstlenecek olan Kargo İHA'lar Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon sahasındaki lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynayacak. Kargo İHA'lar ile lojistik açıdan bir hayli dezavantajlı olan bölgelere zorlu hava koşullarında bile muharebe sahasında güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı silah, mühimmat, tıbbi malzeme, teçhizat gibi gereksinimleri çok kısa sürede ve güvenli şekilde ulaştırılabilecek.

    50 KİLOGRAM FAYDALI YÜK TAŞIYACAK
    TUSAŞ imzalı Kargo İHA projesinde Paris Air Show'da sergilenen 'küçük model' ilk etapta 50 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Bu durum platformun silah, mühimmat, yakıt, teçhizat, kumanya gibi çok değerli ihtiyaçları taşıyabileceğini gösteriyor.

    Döner kanat İHA sistemlerine yönelik de çalışmaları bulunan Türk havacılık devi TUSAŞ imzalı Kargo İHA'nın çevik, hızlı ve son derece güvenli olması bekleniyor. TUSAŞ'ın genelde benzer bir altyapı kullandığı bilinen bir durum bugüne kadar ANKA için geliştirilen alt sistemlerin ANKA-2, Aksungur ve ANKA-3'te kullanıldığını bilinmekteydi.

        PAYDAŞLARINA BENZEMESİ MÜMKÜN
        Bu nedenle Kargo İHA'nın da özellikle oto pilot ve aviyonik sistemler özelinde paydaşlarına benzemesi olağan bir durum.
        50 kilogram faydalı yük taşıyacak Kargo İHA,1 saatlik uçuş süresiyle özellikle dağlık arazide iki nokta arasında gerek kapalı kargo bölmesinde gerekse askıda yük taşıyabiliyor. Ayrıca Kargo İHA, yapısal olarak küçük görünse bile oldukça hızlı bir şekilde istenen yere intikal edebilmek için çevik hareketlerde bulunabiliyor.



        TUSAŞ'ın çalışma sistematiği ve sahadaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda Kargo İHA'nın gelecek dönemde daha büyük versiyonlarını da görebileceğimiz beklentisi ağır basıyor.

        Kargo İHA'lar kamerası dışında oldukça değerli faydalı yükler taşıyabiliyor. Farklı tipte kameralar, muhtelif radarlar ve hatta gelecek dönemde mühimmat dahi eklenebilme ihtimali Kargo İHA'ların savunma sanaiiyinde isimde söz ettireceğinin sinyalini veriyor.

        YALNIZCA ASKERİ ALANDA FAALİYET YÜRÜTMEYECEK
        Kargo İHA, ilaçların bu tip platformlarla taşınabiliyor olması sebebiyle sağlıkla ilgili durumlarda da adından söz ettirecek.
        Öte yandan Kargo İHA'lar ile ilgili bir başka önemli detay ise zorlu arazi koşullarında kahraman Türk askerine kumanya ulaştırabilmeyi kolaylıkla sağlayabiliyor olması. Ayrıca bir afetin ardından karadan erişemediğiniz bölgeye bu platformlarla havadan gıda ulaştırabilmeniz de mümkün.

        NORMAL HELİKOPTERLERE GÖRE ÇOK DAHA UCUZ
        Kargo İHA'lar ile standart boyutlarda insanlı helikopterlerle yapılan bu işlemler çok daha az maliyetle yapılabilecek. Testleri tüm hızıyla devam eden TUSAŞ Kargo İHA'nın envantere ne zaman gireceği ise merakla bekleniyor.

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        Haberler Teknoloji Savunma sanayii tam gaz yola devam! Kargo İHA ilk kez görücüye çıktı
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