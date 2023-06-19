Savunma sanayii tam gaz yola devam! Kargo İHA ilk kez görücüye çıktı





TUSAŞ'ın çalışma sistematiği ve sahadaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda Kargo İHA'nın gelecek dönemde daha büyük versiyonlarını da görebileceğimiz beklentisi ağır basıyor.



Kargo İHA'lar kamerası dışında oldukça değerli faydalı yükler taşıyabiliyor. Farklı tipte kameralar, muhtelif radarlar ve hatta gelecek dönemde mühimmat dahi eklenebilme ihtimali Kargo İHA'ların savunma sanaiiyinde isimde söz ettireceğinin sinyalini veriyor.

YALNIZCA ASKERİ ALANDA FAALİYET YÜRÜTMEYECEK

Kargo İHA, ilaçların bu tip platformlarla taşınabiliyor olması sebebiyle sağlıkla ilgili durumlarda da adından söz ettirecek.

Öte yandan Kargo İHA'lar ile ilgili bir başka önemli detay ise zorlu arazi koşullarında kahraman Türk askerine kumanya ulaştırabilmeyi kolaylıkla sağlayabiliyor olması. Ayrıca bir afetin ardından karadan erişemediğiniz bölgeye bu platformlarla havadan gıda ulaştırabilmeniz de mümkün.