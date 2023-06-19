Savunma sanayii tam gaz yola devam! Kargo İHA ilk kez görücüye çıktı

Türk savunma sanayiinin yerli ve milli hamleleri hız kesmeden devam ediyor. İnsansız sistemler konusunda ihtiyaçlara yönelik ara çözümlere odaklanan Türk savunma sanayii bu anlamda adımlar atmaya devam ediyor. Kargo İHA'lar da insansız hava araçları konusunda bu durumu taçlandıracak bir gelişme olarak karşımıza çıkmakta. Peki, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Paris Air Show'da sergilenen TUSAŞ imzalı Kargo İHA'lar ne gibi görevler üstlenecek, nerelerde kullanılacak ve rakiplerine karşı nasıl bir fark yaratacak?
KAHRAMAN TÜRK ASKERİNE MÜHİMMAT TAŞIYACAK
Geçtiğimiz yıllarda kamuoyunun ilk kez duyduğu Kargo İHA projesinde önemli bir eşik daha aşıldı. Pek çok farklı görev üstlenecek olan Kargo İHA'lar Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon sahasındaki lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynayacak. Kargo İHA'lar ile lojistik açıdan bir hayli dezavantajlı olan bölgelere zorlu hava koşullarında bile muharebe sahasında güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı silah, mühimmat, tıbbi malzeme, teçhizat gibi gereksinimleri çok kısa sürede ve güvenli şekilde ulaştırılabilecek.
50 KİLOGRAM FAYDALI YÜK TAŞIYACAK
TUSAŞ imzalı Kargo İHA projesinde Paris Air Show'da sergilenen 'küçük model' ilk etapta 50 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Bu durum platformun silah, mühimmat, yakıt, teçhizat, kumanya gibi çok değerli ihtiyaçları taşıyabileceğini gösteriyor.
Döner kanat İHA sistemlerine yönelik de çalışmaları bulunan Türk havacılık devi TUSAŞ imzalı Kargo İHA'nın çevik, hızlı ve son derece güvenli olması bekleniyor. TUSAŞ'ın genelde benzer bir altyapı kullandığı bilinen bir durum bugüne kadar ANKA için geliştirilen alt sistemlerin ANKA-2, Aksungur ve ANKA-3'te kullanıldığını bilinmekteydi.