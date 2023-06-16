WhatsApp'ta heyecanla beklenen özellik nihayet geliyor! Kullanıcılar çok şaşıracak...

Yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderme özelliği, kullanıcıların daha iyi bir görsel deneyim yaşamasını sağlayacak ve paylaşılan fotoğrafların kalitesini artıracak. Özellikle profesyonel fotoğrafçılar, sanatçılar ve diğer kullanıcılar, detaylı ve net bir şekilde fotoğraflarını paylaşmak için bu özelliği heyecanla bekliyor.

ŞU ANDA TEST AŞAMASINDA

WhatsApp'ın yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderme özelliği şu anda test aşamasında olduğu belirtiliyor. Özelliğin ne zaman ve hangi sürümde kullanıcılara sunulacağı ise henüz netlik kazanmamış durumda. Ancak, uygulama geliştiricilerinin kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak, en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için çalıştıkları biliniyor.