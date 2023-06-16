iOS 17 ile birlikte hangi özellikler gelecek? Apple yeni geliştirmeleri tek tek açıkladı!

İOS 17 İLE BİRLİKTE HANGİ ÖZELLİKLER GELECEK?

İşte bilmeniz gereken önemli iyileştirmeler:

Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde

Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.

Kaçırdığınız ilk mesaja gidin ve yanıtlamak için kaydırın

Kaldığınız yeri gösteren yeni bir ok simgesi sayesinde, bir sohbette görmediğiniz ilk mesaja gidebiliyorsunuz. Üstelik şimdi herhangi bir mesajı sağa kaydırarak yanıtlayabiliyorsunuz.