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    • Teknoloji
    • 16.06.2023 14:24
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    • 16.06.2023 14:30
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    iOS 17 ile birlikte hangi özellikler gelecek? Apple yeni geliştirmeleri tek tek açıkladı!

    iOS 17 için heyecanlı bekleyiş başladı. Apple tarafından kısa bir süre önce duyurulan iOS 17 iletişim uygulamalarında önemli geliştirmeler yer alıyor. Apple merakla beklenen iOS 17 güncellemesiyle birlikte kullanıcılara bir dizi yenilik sunacak. Bu güncellemenin ardından kullanıcılar yeni özellikler ve geliştirmeler sayesinde işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

    Burak Eroloğlu
    takvim.com.tr
    iOS 17 ile birlikte hangi özellikler gelecek?

    Apple Telefon, FaceTime ve Mesajlar genelinde iletişim deneyimini geliştiren büyük bir sürüm olan iOS 17'yi duyurdu. Apple'ın yeni sürümü iletişim uygulamalarında önemli geliştirmelerle birlikte bir dizi yenilik sunuyor. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar daha akıllı metin girişi yapabilecek ve AirDrop ile dosya paylaşımı daha kolay hale gelecek. Apple'ın düzenlediği etkinlik sonrasında iOS 17 güncellemesini alacak iPhone modelleri belirlendi.

    İOS 17 İLE BİRLİKTE HANGİ ÖZELLİKLER GELECEK?

    İşte bilmeniz gereken önemli iyileştirmeler:

    Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde

    Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.

    Kaçırdığınız ilk mesaja gidin ve yanıtlamak için kaydırın

    Kaldığınız yeri gösteren yeni bir ok simgesi sayesinde, bir sohbette görmediğiniz ilk mesaja gidebiliyorsunuz. Üstelik şimdi herhangi bir mesajı sağa kaydırarak yanıtlayabiliyorsunuz.

    Sevdikleriniz güvenle ulaştığınızı bilsin

    Durum Denetleme özelliği gideceğiniz yere, örneğin evinize vardığınızda arkadaşınıza veya ailenizden birine bildirim gönderiyor.

    Arama filtreleri

    Filtreleri birleştirerek sonuçları hızlıca daraltın ve aradığınız mesajı hemen bulun.

        Konumları görmenin ve paylaşmanın yeni yolu

        Artı düğmesiyle konumunuzu paylaşın veya bir arkadaşınızın konumunu isteyin. Sizinle bir konum paylaşıldığında bunu doğrudan sohbetinizin içinde görüntüleyebiliyorsunuz.

        Kendinizi ifade etmek elinizde

        Görüşmeleriniz sırasında gösterdiğiniz tepkilerle kadrajınızı kalp, konfeti, havai fişek gibi pek çok eğlenceli 3D artırılmış gerçeklik efektiyle doldurabiliyorsunuz. Üstelik bunu sadece tek bir el hareketiyle bile yapabiliyorsunuz.

        Aradığınız kişinin ekranındaki görünümünüzü özelleştirin.

        Yakında, tanıdığınız biri sizi aradığında iPhone ekranınızı kaplayan fotoğraflar veya Memoji içeren özel kişi duvar kağıtları ayarlayabileceksiniz. Yeni posterler, üçüncü taraf sohbet uygulamalarıyla bile çalışacak.

        Sesli bir mesajı yazılı olarak okuyun

        Sesli mesajlar artık metne dönüştürülüyor. Böylece mesajları ilk geldiği anda okuyabiliyor ve dinlemeyi sonraya bırakabiliyorsunuz.

        Tüm çıkartmalarınız tek bir yerde

        Yeni çıkartma çekmecesiyle tüm Canlı Çıkartmalar'ınıza, emoji'lerinize, Memoji'lerinize ve diğer çıkartma paketlerinize tek bir yerden erişebiliyorsunuz. Çıkartmalarınız iCloud ile eşzamanlandığı için iPhone, iPad ve Mac aygıtlarınızda hepsini bulabiliyorsunuz.
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