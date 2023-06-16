iOS 17 ile birlikte hangi özellikler gelecek? Apple yeni geliştirmeleri tek tek açıkladı!

Apple Telefon, FaceTime ve Mesajlar genelinde iletişim deneyimini geliştiren büyük bir sürüm olan iOS 17'yi duyurdu. Apple'ın yeni sürümü iletişim uygulamalarında önemli geliştirmelerle birlikte bir dizi yenilik sunuyor. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar daha akıllı metin girişi yapabilecek ve AirDrop ile dosya paylaşımı daha kolay hale gelecek. Apple'ın düzenlediği etkinlik sonrasında iOS 17 güncellemesini alacak iPhone modelleri belirlendi.
İOS 17 İLE BİRLİKTE HANGİ ÖZELLİKLER GELECEK?
İşte bilmeniz gereken önemli iyileştirmeler:
Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde
Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.
Kaçırdığınız ilk mesaja gidin ve yanıtlamak için kaydırın
Kaldığınız yeri gösteren yeni bir ok simgesi sayesinde, bir sohbette görmediğiniz ilk mesaja gidebiliyorsunuz. Üstelik şimdi herhangi bir mesajı sağa kaydırarak yanıtlayabiliyorsunuz.
Sevdikleriniz güvenle ulaştığınızı bilsin
Durum Denetleme özelliği gideceğiniz yere, örneğin evinize vardığınızda arkadaşınıza veya ailenizden birine bildirim gönderiyor.
Arama filtreleri
Filtreleri birleştirerek sonuçları hızlıca daraltın ve aradığınız mesajı hemen bulun.