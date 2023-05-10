Güveniler araç ihtiyacına akıllı cihaz pasaportu geldi!





KARBON SALINIMI PERFORMANSI

Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin ürettiği bataryaların pasaportunun, elektrikli araçların bataryalarına ilişkin tüm bilgileri içeren bir belge olarak düşünülebileceğini ifade eden Gürcan Karakaş, şöyle devam etti: "Bu belge, bataryanın üretim tarihinden kapasitesine, yaşına ve sağlık durumuna kadar birçok bilgiyi içeriyor. Bu bilgilerin blok zincir üzerinde tutulması, bataryanın kökenini doğrulamaya ve izlenebilirlik sağlamaya yardımcı oluyor. Karbon emisyonları ve sürdürülebilirlik performansı gibi konular da izlenebilir hale geliyor. Yenilikçi çözümlerimizle kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."

(Timur SIRT)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN