Güveniler araç ihtiyacına akıllı cihaz pasaportu geldi!

AKILLI CİHAZIN CÜZDANI

Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, Barselona'da gerçekleşen blok zinciri konferansı Avalanche Summit 2023'te, şirketin USE CASE Mobility kavramı etrafında şekillendirdiği 'Akıllı Cihaz', 'Dijital Platform' ve 'Temiz Enerji Çözümleri'ni paylaşırken, blok zinciri tabanlı akıllı kontratlarla kullanıcılara nasıl fayda sağlayacakları konusundaki çalışmalarını aktardı. Türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyurduklarını hatırlatan Karakaş, şunları söyledi: "Şimdi de bu cüzdan içinde ilk kez akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunu oluşturuyoruz. Kullanıcılar bu pasaport sayesinde blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi her türlü bilgiye erişebilecek. Parçaların nerede üretildiğinden bakım tarihine kadar akıllı cihaza ait her türlü bilgiye anında ulaşacak."