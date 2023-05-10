Güveniler araç ihtiyacına akıllı cihaz pasaportu geldi!

Ootomobil endüstrisi internet ve akıllı sensörler sayesinde tümüyle değişiyor. Özellikle servis sektörünün bilgisayar tamirinden pek farkı kalmıyor. Ancak bilgisayardan en önemli farkı üstünde bulunan sensörler, aracın hareket etmesini sağlayan parçalar ve bilgisayarın birlikte yer alması. İşte tüm parçaların takibi için akıllı bir blok zinciri çözümü kullanılıyor. Togg'un, sürdürülebilirlik odaklı blok zinciri Avalanche üzerine inşa ettiği bu yenilikçi çözüm, kullanıcıların cihazın servis geçmişinden bakım bilgileri ve değişim süreçlerine her türlü bilgiye anında ulaşmasına imkan tanıyor. Artık markalara değil, akıllı dijital pasaportu olan araçlara güven duyulacak.
AKILLI CİHAZIN CÜZDANI
Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, Barselona'da gerçekleşen blok zinciri konferansı Avalanche Summit 2023'te, şirketin USE CASE Mobility kavramı etrafında şekillendirdiği 'Akıllı Cihaz', 'Dijital Platform' ve 'Temiz Enerji Çözümleri'ni paylaşırken, blok zinciri tabanlı akıllı kontratlarla kullanıcılara nasıl fayda sağlayacakları konusundaki çalışmalarını aktardı. Türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyurduklarını hatırlatan Karakaş, şunları söyledi: "Şimdi de bu cüzdan içinde ilk kez akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunu oluşturuyoruz. Kullanıcılar bu pasaport sayesinde blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi her türlü bilgiye erişebilecek. Parçaların nerede üretildiğinden bakım tarihine kadar akıllı cihaza ait her türlü bilgiye anında ulaşacak."
KARBON SALINIMI PERFORMANSI
Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin ürettiği bataryaların pasaportunun, elektrikli araçların bataryalarına ilişkin tüm bilgileri içeren bir belge olarak düşünülebileceğini ifade eden Gürcan Karakaş, şöyle devam etti: "Bu belge, bataryanın üretim tarihinden kapasitesine, yaşına ve sağlık durumuna kadar birçok bilgiyi içeriyor. Bu bilgilerin blok zincir üzerinde tutulması, bataryanın kökenini doğrulamaya ve izlenebilirlik sağlamaya yardımcı oluyor. Karbon emisyonları ve sürdürülebilirlik performansı gibi konular da izlenebilir hale geliyor. Yenilikçi çözümlerimizle kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."
(Timur SIRT)