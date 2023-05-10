AbdiBio Grup Başkanı Dr. Ali Özüer: Biyoteknolojik ilaçta da bir numara olmak istiyoruz

Abdi İbrahim, uzun soluklu planlama ve stratejilerle dünyada etkili bir oyuncu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin odağında yer alan biyoteknoloji çalışmaları ise AbdiBio çatısı altında toplanıyor. AbdiBio Grup Başkanı Dr. Ali Özüer, AbdiBio'nun üretim kapasitesi, teknolojisi, Ar-Ge çalışmaları ile Türk ilaç sektörü için önemini değerlendirdi: "AbdiBio, 13.500 metrekarelik alana yayılan bir biyoteknolojik üretim tesisi. Yıllık üretim kapasitesi 11 milyon flakon, 11 milyon şırınga, 16 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize ürün. 2018'de onkoloji alanındaki ilk biyobenzer ilacımız sayesinde ülkenin sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf sağlandı. Bilimin ışığında, yüksek teknoloji ile geliştirdiğimiz tedavi yöntemlerini her insan için erişilebilir kılmak hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."







İTHAL EDILEN ÜRÜNLER TÜRKIYE'DE ÜRETİLECEK

Abdibio'nun gündemdeki konuları ile orta ve uzun vadeli hedeflerine de değinen Dr. Ali Özüer, şöyle devam etti: "2021 yılında, hücre bankasından başlayarak geliştirdiğimiz biyoteknolojik ürünün temel çalışmalarını yapacağımız Proses Geliştirme Laboratuvarı'nı açtık. Ağustos 2023'te faaliyete geçecek olan mAb üretim alanımız için reaktörler ile yardımcı ünitelerin alımı ve kurulumunu yapıyoruz. Bununla birlikte, halihazırda bitmiş olan formülasyon ve paketleme alanımızda, demir eksikliği tedavisinde kullanılan ve bugüne kadar ithal edilen önemli bir ilacın aseptik şartlarda ticari üretimine Nisan 2023 itibarıyla başladık. Bunun yanı sıra ilk etapta yurt dışında 12 ülkeye ihraç etmeyi planladığımız bir biyoteknolojik ilaç ile Avrupa'ya ihraç edeceğimiz bir kimyasal ilacın teknoloji transferi ve deneme üretimlerini de 2023'ün sonuna kadar gerçekleştireceğiz."



DÖVİZ KAZANDIRMA VİZYONU

Özüer şöyle dedi: "Biyoteknoloji, değişen dünya şartlarında devletlerin milli öncelikler kapsamına aldığı bir alan. Biz de 2018'de 100 milyon dolarlık yatırımla açılışını yaptığımız AbdiBio'da kendi biyoteknolojik ilaçlarımızı geliştirip uluslararası standartlarda üretmeyi hedefliyoruz. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere global pazarlara ihracat yaparak çifte katma değer yaratmak istiyoruz. Özetle dışarıya döviz vermektense, döviz kazanma vizyonumuzla projelerimizi sürdürüyoruz."

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