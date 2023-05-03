Akıllı evde siber güvenliğe senaryolar hazır!

Ev elektroniği, beyaz eşyalar akıllı hale gelirken, güvenlik detayı gözden kaçabiliyor. TEKNOFEST, akıllı evde siber güvenlik riskini gündeme getiren platformlara da ev sahipliği yaptı. Arçelik, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te inovatif teknolojilerini ve akıllı cihazlar için geliştirdiği siber güvenlik çözümlerini sergiledi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlediği Hackmasters siber güvenlik Yarışması'nın yarışma paydaşı olan Arçelik, final etabında akıllı beyaz eşyaların siber güvenliğine odaklandığı bir mizansen hazırladı.



SİBER SALDIRI TESTİ

Arçelik Siber Güvenlik Ekibi, final etabı için beyaz eşyaların yazılımlarına bilinçli olarak IoT siber güvenlik zafiyetleri yerleştirdi. Yarışmacılar, bu zafiyetleri bularak ilerledikleri final etabında birincilik için mücadele etti. Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, "İnternete bağlanabilir akıllı cihazların sayısı her geçen gün artıyor.

Özellikle beyaz eşya, robot süpürge gibi günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız ev aletleri için siber güvenlik konusu ilk sıralarda yer alıyor. IoT cihazların siber güvenliği için başkaları tarafından kontrol edilmemesi, ürettiği verilerin güvenli bir şekilde iletilebilmesi, saklanması veya başka hedeflere saldırı amaçlı kullanılamaması önem arz ediyor. Biz de Arçelik olarak siber güvenlik konusunda büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyor, tüketicilerimizin verilerini uçtan uca korumayı hedefliyoruz" dedi.

Dünyada internete bağlanabilir beyaz eşyalarda siber güvenlik amaçlı özel bir kripto çipi olan Hardware Security Module'u kullanan ilk şirketlerden biri olduklarını ifade eden Nihat Bayız, şöyle devam etti: "Ayrıca uluslararası alanda ileri düzey birçok farklı siber güvenlik sertifikasına sahip beyaz eşyalar üretiyoruz. IoT siber güvenlik ekibimiz ile bu alandaki başarılarını ödülle taçlandırarak 2018 yılında İngiltere'deki IoT Security Foundation tarafından yılın IoT siber güvenlik şampiyonluğu ödülünün de sahibi olduk."



MALZEME TAKİBİ KOLAYLAŞIYOR

Arçelik, TEKNOFEST'te inovatif teknolojilerinden bazılarını da ziyaretçilerle buluşturdu. Ankastre fırın, bulaşık makinesi, kameralı buzdolabı, robot süpürge, Android TV ve küçük ev aletleri ürünlerinin sergilendiği stand büyük ilgi çekti. Stantta yer alan ürünlerden kameralı buzdolabı, içerisindeki iki kamera ile malzemeleri görerek HomeWhiz mobil uygulaması üzerinden malzemelerin takibini kolaylaştırıyor. Ankastre fırın ve bulaşık makinesi, akıllı kablosuz ağ bağlantıları ile Homewhiz uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. HobEx, ocak içi davlumbaz teknolojisi ile iki ürünü bir arada sunuyor, pişirme sırasında ve sonrasında kokuları önlüyor.





GÖKYÜZÜNDE BİR İLK

Festival dördüncü gününde teknoloji bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, teknoloji yarışmaları, sahne gösterileri ve etkinliklerle devam etti. Milli gururumuz Bayraktar Kızılelma ve SoloTürk gökyüzünde bir ilki gerçekleştirecek birlikte muhteşem bir uçuş yaparak TEKNOFEST ziyaretçilerini selamladı.

Gökyüzünün eşsiz kartalları Türk Yıldızları ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan Al Emarat Hava Akrobasi ekibinin İstanbul semalarında birlikte gerçekleştirdiği uçuş gösterisi nefes kesti. Hürkuş, Atak Helikopter, SoloTürk, Türk Yıldızları, GYROCOPTER, Aksungur, Gökbey, AB412 ve S70 Çelik Kanatlar özel uçuş gösterileriyle heyecanı göklere taşıdı. Festivale katılan S70 Çelik Kanatlar öğrencilerle gerçekleştirdiği uçuş etkinliğinde unutulmaz bir deneyim yaşattı. Festival kapsamında düzenlenen 'Sahne Senin' etkinliği katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşatırken, eğitici atölyelerde öğrenciler bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüvene tanık oldu.