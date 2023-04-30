Uzay yolcuları zorlu testlerden geçti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te kamuoyuna tanıtılan Türk Uzay Yolcuları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte düzenlenen basın açıklamasında kendilerini tanıttı. Gezeravcı ve Atasever'in nasıl seçildiği, hangi test süreçlerinden geçtiği de merak konusu olurken kılı kırk yaran bir seçim süreci yaşandığı da ortaya çıktı.
EĞİTİME 2023 SONUNA KADAR DEVAM
F-16 pilotu olan Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, 44 yaşında. Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak ve 13 farklı deney yapacak. Gezeravcı, seçim sürecine ilişkin yaptdığı değerlendirmede eş zamanlı ve birbirinden ayrı ilerleyen birçok eğitim sürecini içinde barındıran bir dönem yaşadıklarına değinerek "Bu fırlatmanın gerçekleştirileceği 2023'ün son periyoduna kadar da bu şekilde devam edecek. Heyecandan ziyade mutluluk verici son derece mutluluk verici ve gurur verici bir görev." dedi.
İZİN VERİLENE KADAR HABERLERİ OLMADI
Zorlu testler döneminden ailesinin haberi olmadığını bildiren Gezeravcı, "Dolayısıyla olumlu sonucu ben öğrendikten sonra da halen gizlilik kriterlerini ilgili yetkili birimlerimiz tarafından aileme açma noktasına izin verilene kadar haberleri olmadı. Bu şaşkınlığı attıktan sonra o büyük mutluluk ve gururu yaşadılar. Tabii bir evlat olarak da başımızın tacı anne babalarımıza böyle bir mutluluğu yaşatmış olmak son derece gurur verici." diye konuştu.
ELEME 6-7 AY SÜRDÜ
Türk Uzay Yolcusu Tuva Cihangir Atasever de ROKETSAN'da sistem mühendisi. 31 yaşındaki Atasever yörünge altı uçuşu gerçekleştirecek. Atasever de çok yoğun, 6-7 ay süren bir eleme sürecinden geçtiklerini kaydederek "Çevresel testler diyebileceğim yüksek g testleri, alçak basınçlı testleri, psikolojik testler, zeka IQ testleri, yetenek testleri çok zorlu süreçlerden geçtik. Sağlık testleri de oldu tabii ki ve sonunda bu noktaya ulaştık." dedi.