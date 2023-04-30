Uzay yolcuları zorlu testlerden geçti!

İZİN VERİLENE KADAR HABERLERİ OLMADI

Zorlu testler döneminden ailesinin haberi olmadığını bildiren Gezeravcı, "Dolayısıyla olumlu sonucu ben öğrendikten sonra da halen gizlilik kriterlerini ilgili yetkili birimlerimiz tarafından aileme açma noktasına izin verilene kadar haberleri olmadı. Bu şaşkınlığı attıktan sonra o büyük mutluluk ve gururu yaşadılar. Tabii bir evlat olarak da başımızın tacı anne babalarımıza böyle bir mutluluğu yaşatmış olmak son derece gurur verici." diye konuştu.

ELEME 6-7 AY SÜRDÜ

Türk Uzay Yolcusu Tuva Cihangir Atasever de ROKETSAN'da sistem mühendisi. 31 yaşındaki Atasever yörünge altı uçuşu gerçekleştirecek. Atasever de çok yoğun, 6-7 ay süren bir eleme sürecinden geçtiklerini kaydederek "Çevresel testler diyebileceğim yüksek g testleri, alçak basınçlı testleri, psikolojik testler, zeka IQ testleri, yetenek testleri çok zorlu süreçlerden geçtik. Sağlık testleri de oldu tabii ki ve sonunda bu noktaya ulaştık." dedi.