HP'nin oyun ve espor alanındaki markası olan oyun çevre birimleri üreticisi HyperX, Xbox konsolları için HyperX Clutch Gladiate Kablolu Oyun Kumandası'nın satışa çıktığını duyurdu. Sıkı Xbox oyuncuları için tasarlanan yeni Clutch Gladiate, yeni konfor, performans ve kontrol seviyeleri sunuyor. Clutch Gladiate, çift tetik kilidi ve yeniden atanabilir arka düğmeleriyle kişiselleştirilebilir bir oyun deneyimi sağlıyor. İki konumlu tetik kilidi, kullanıcıların tetiğe kısa basma ve uzun basma arasında geçiş yapmasına da olanak tanıyor. Ayrıca kumanda, ek bir yazılım olmadan ayarlanabilen iki adet yeniden atanabilir düğme sunuyor. Güvenli bir tutuş için dokulu tutma yerleri ve kolay kablolu kulaklık bağlantısı için 3.5 mm stereo jak ile girişine de sahip. Designed for Xbox lisansı ile Xbox One, Xbox Series X|S ve PC ile tam uyumlu olan kumanda tüm platformlarda sorunsuz bir kullanım sunuyor.
- Teknoloji
- 29.03.2023 Gazete
Oyun kumandası yenilendi
HP'nin oyun ve espor alanındaki markası olan oyun çevre birimleri üreticisi HyperX, Xbox konsolları için HyperX Clutch Gladiate Kablolu Oyun Kumandası'nın satışa çıktığını duyurdu.
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