Son dakika! Twitter'a erişim sağlanamıyor! VPN nasıl kullanılır? Androidi IOS VPN indirme nasıl yapılır? iPhone VPn açma yöntemi!

VPN NASIL ÇALIŞIR?

VPN, IP adresinizi VPN ana bilgisayarı tarafından yönetilen özel olarak yapılandırılmış bir uzak sunucu üzerinden yeniden yönlendirerek maskeler. Yani siz internette VPN ile gezinirken VPN sunucusu verilerinizin kaynağı olur. Bu, İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISP) ve üçüncü kişilerin ziyaret ettiğiniz web sitelerini veya gönderdiğiniz ve aldığınız verileri göremediği anlamına gelir. VPN, bütün verilerinizi "anlaşılamaz" hâle getiren bir filtreymiş gibi çalışır. Herhangi biri bu verileri ele geçirse bile kullanamaz.