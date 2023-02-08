Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 08.02.2023 16:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2023 16:37
    ABONE OL

    Son dakika! Twitter'a erişim sağlanamıyor! VPN nasıl kullanılır? Androidi IOS VPN indirme nasıl yapılır? iPhone VPn açma yöntemi!

    Bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile herhangi bir siteye ulaşmak istediğimizde ilgili adresi girdikten sonra cihazınız servis sağlayıcıya bir istek iletir. Servis sağlayıcı da bu isteği alıp kontrol ettikten sonra erişime izin verilmeyen olduğunu tespit ediyor. Twitter'a ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte VPN indirme nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Twitter’a erişim sağlanamıyor! VPN nasıl kullanılır?

    VPN nedirB VPN, "Sanal Özel Ağ" anlamına gelir ve genel ağlar kullanılırken korumalı bir şebeke bağlantısı oluşturmaya olanak verir. VPN programları internet trafiğinizi şifreler ve çevrimiçi kimliğinizi gizler.

    VPN NASIL ÇALIŞIR?

    VPN, IP adresinizi VPN ana bilgisayarı tarafından yönetilen özel olarak yapılandırılmış bir uzak sunucu üzerinden yeniden yönlendirerek maskeler. Yani siz internette VPN ile gezinirken VPN sunucusu verilerinizin kaynağı olur. Bu, İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISP) ve üçüncü kişilerin ziyaret ettiğiniz web sitelerini veya gönderdiğiniz ve aldığınız verileri göremediği anlamına gelir. VPN, bütün verilerinizi "anlaşılamaz" hâle getiren bir filtreymiş gibi çalışır. Herhangi biri bu verileri ele geçirse bile kullanamaz.

    VPN KURULUMU NASIL YAPILIR?

    Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.
    Ağ ve internet. VPN'ye dokunun.
    Değiştirmek istediğiniz VPN'nin yanındaki Ayarlar. simgesine dokunun.
    Her zaman açık VPN'yi açın veya kapatın.
    Gerekiyorsa Kaydet'e dokunun.

        TELEFON VPN NASIL AÇILIR?

        Android menü düğmesine dokunun. Wifi ve Ağ ayarları düğmesine dokunun. VPN ayarları düğmesine dokunun. PPTP VPN Ekle'yi seçin – bu Point-to-Point tunelling yani "Noktadan Noktaya Tünel Protokol" anlamına gelir.

        TELEFONDA VPN AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

        Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
        Ağ ve internet. Gelişmiş VPN'ye dokunun.
        Değiştirmek istediğiniz VPN'nin yanındaki. Ayarlar'a dokunun.
        VPN'si olmayan bağlantıları engelle ayarını açık olarak değiştirin.

        VPN KULLANMAK FATURAYA YANSIR MI?

        Kimi VPN sağlayıcılar daha güvensiz şifreleme algoritmaları ya da standartları kullanırken kimi VPN sağlayıcıları endüstride önde gelen şifreleme sistemlerini kullanır. Böylece daha güvenli koruma sağlar. Bu noktadaki fark VPN servisinin abonelik ücretlerine doğrudan yansır.

            VPN İNDİRMEK SUÇ MU?

            Sosyal platformlara uygulanan yasaklarda VPN ya da başka bir yolla kendi profilinize ulaşmanız yine resim ve video yüklemeniz yasak değildir. Platformun kapatılmasını sağlayan belge ya da öğeyi indirmek, dağıtmak veya buna öncülük etmekten ceza alabilirsiniz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Allah devletimizden razı olsun
            Haberler Teknoloji Son dakika! Twitter'a erişim sağlanamıyor! VPN nasıl kullanılır? Androidi IOS VPN indirme nasıl yapılır? iPhone VPn açma yöntemi!
                SON DAKİKA