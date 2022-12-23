Robotlar hangi işleri yapmalı?

3.5 yaşındaki çocuğum bir hikaye okurken yeni bir hayvan adı duyduğunda "Bize ne yapabilir?" diye soruyor. İşte insanlar robotlar konusunda çocukların düşündüğü gibi şüpheci yaklaşıyor. Kaspersky'nin araştırmalarına göre Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi'ndeki çalışanlar, lojistik, nakliye ve temizlik alanlarındaki olağan görevleri yerine getirme konusunda robotlara güveniyor. Diğer taraftan yapılacak ameliyatlar, ticari yolcu uçaklarının pilotsuz uçurulması, tehlikeli maddelerin üretim sürecini yönetmek veya ilaç üretimi gibi konularda robotlara güvenmeye daha az istekliler. Robotlara güven eksikliğinin nedenlerinden biri de robotların siber saldırılara ortam oluşturabileceği inancı; üstelik bu bakış açısı her 4 çalışandan 3'ü tarafından da destekleniyor. Çalışanlar, robotların bazı görevleri yerine getirmeye uygun olduğu ancak diğerlerine uygun olmadıkları düşüncesinde. Örneğin, çalışanların yüzde 89'u robotların temizlik yapmasına sıcak bakarken, yüzde 82'si de sipariş teslimi konusunda onlara güveniyor. Ancak, çalışanların yarısından daha azı, tehlikeli madde üretimini yönetmek gibi işlerde robotlara güven duyarken (yüzde 46), ameliyatlar için güven duyanlarda bu oran daha da düşüyor (yüzde 34). Bu endişeleri, tüm çalışanların yarısından fazlasının (yüzde 58), bir ekipman arızası veya siber saldırı nedeniyle robotların tanımlı görevlerinde başarısız olması durumunda, kimin sorumluluk taşıdığının belirsiz olduğuna işaret etmesiyle açıklayabiliriz.



DİJİTALDE HAYAT KOLAY İLE 10 BİN KADINA EĞİTİM

Türk Telekom'un kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesini ve üretim ekonomisine aktif katılımlarını sağlamayı amaçladığı 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinin ikinci aşaması olan mentorluk desteği süreci tamamlandı. Projeler arasından başarılı olanlar Türk Telekom'dan iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Kadınların istihdamına ve üretime katılmalarına verdiğimiz önemle birbirinden değerli projeler geliştiriyoruz. Kadınların üretim ekonomisine daha aktif katılımını sağlamayı amaçladığımız proje ile bugüne kadar 10 bin kadının dijital yetkinliklerini geliştirmesine sağladığımız katkıdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamını genişleterek girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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