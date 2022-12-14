Ofsaytı fısıldayan akıllı futbol topu! Dünya Kupası finali benzeri görülmemiş teknolojiye sahip topla oynanacak





SPEEDSHELL: Topun mikro ve makro dokulara ve 20 parçalı bir panel şekline sahip poliüretan (PU) kaplaması. Top tasarımındaki en son teknolojik gelişmeleri kullanan Al Hilm, Al Rihla'da olduğu gibi, maç görevlilerinin bu Dünya Kupası sırasında daha hızlı ve daha doğru kararlar almalarına yardımcı olma konusunda paha biçilmez olduğu kanıtlanmış Adidas 'Connected Ball' teknolojisinin aynısını içeriyor.



Oyuncu konumu verileriyle birleştirilen yenilik, sorunsuz bir taraftar deneyimi için karar vermeyi optimize etmeye yardımcı olmak üzere yardımcı hakemlere anlık veriler sunuyor. Top içindeki sensörler tarafından toplanan top izleme verilerini birleştiren ve yapay zeka uygulayan yeni teknoloji, VAR ekibine otomatik bir ofsayt uyarısı sağlıyor. Top aynı zamanda çevreyi temel alarak tasarlandı. Yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılar kullanılarak yapıldı. (Timur SIRT)

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