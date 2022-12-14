Ofsaytı fısıldayan akıllı futbol topu! Dünya Kupası finali benzeri görülmemiş teknolojiye sahip topla oynanacak

FIFA Dünya Kupası Katar 2022'nin yarı finalleri ve finalleri için Arapça'da 'Rüya' olarak tercüme edilen Al Hilm, grup aşamalarının resmi maç topu olan ve 'Yolculuk' anlamına gelen Al Rihla'yı takip ediyor. Al Hilm, yarı final ve final için resmi top olacak. Her iki top da uçuş sırasında diğer Dünya Kupası toplarından daha hızlı hareket ederken, en yüksek oyun hızlarını desteklemek üzere tasarlanmış aynı teknolojiye sahip. Al Hilm, FIFA World Cup'ın final maçlarına yakışan bir grafik tasarımla ortaya çıkıyor.
ÇÖL KUMUNDAN İLHAM ALDI
Tasarım, şehri çevreleyen bölgenin ışıltılı çöllerinden, FIFA World Cup kupasının renginden ve Katar bayrağının deseninden ilham alan zarif bir üçgen desene sahip, dokulu bir altın zemin rengi üzerine kurulu. Grafiği tamamlayan koyu kırmızı vurgular, hem Katar'ın üretken mimarisini hem de bir kez daha ülkenin bayrağını yansıtıyor. Al Hilm - 'Rüya' olarak adlandırılıyor ve kızıl gökyüzünün çöl kumuyla buluştuğu alacakaranlık saatleriyle bağlantı kuruyor. Lusail Stadyumu'nun projektörleri altında rüyaların gerçeğe dönüştüğü bir zaman olması bekleniliyor.
ANLIK VERİ SUNUYOR
Adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünellerinde ve sahada yapılan zorlu testlerden elde edilen veriler kullanılarak baştan sona tasarlanan Al Hilm, Al Rihla için tanıtılan aynı yeni panel şekline ve yüzey dokularına sahiptir:
CTR-CORE: Topun içinde yenilikçi bir çekirdek olan ve maksimum şekil ve hava tutma ile hızlı, hassas oyunu desteklemek için ayarlanmıştır.