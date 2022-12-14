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    Ofsaytı fısıldayan akıllı futbol topu! Dünya Kupası finali benzeri görülmemiş teknolojiye sahip topla oynanacak

    Al Hilm Resmi Maç Topu, Dünya Kupası finalleri sırasında ofsayt kararlarını daha hızlı ve daha doğru vermede büyük bir başarı elde eden benzeri görülmemiş bir yenilik olan ‘Connected Ball’ teknolojisine sahip...

    Ofsaytı fısıldayan akıllı futbol topu

    FIFA Dünya Kupası Katar 2022'nin yarı finalleri ve finalleri için Arapça'da 'Rüya' olarak tercüme edilen Al Hilm, grup aşamalarının resmi maç topu olan ve 'Yolculuk' anlamına gelen Al Rihla'yı takip ediyor. Al Hilm, yarı final ve final için resmi top olacak. Her iki top da uçuş sırasında diğer Dünya Kupası toplarından daha hızlı hareket ederken, en yüksek oyun hızlarını desteklemek üzere tasarlanmış aynı teknolojiye sahip. Al Hilm, FIFA World Cup'ın final maçlarına yakışan bir grafik tasarımla ortaya çıkıyor.



    ÇÖL KUMUNDAN İLHAM ALDI
    Tasarım, şehri çevreleyen bölgenin ışıltılı çöllerinden, FIFA World Cup kupasının renginden ve Katar bayrağının deseninden ilham alan zarif bir üçgen desene sahip, dokulu bir altın zemin rengi üzerine kurulu. Grafiği tamamlayan koyu kırmızı vurgular, hem Katar'ın üretken mimarisini hem de bir kez daha ülkenin bayrağını yansıtıyor. Al Hilm - 'Rüya' olarak adlandırılıyor ve kızıl gökyüzünün çöl kumuyla buluştuğu alacakaranlık saatleriyle bağlantı kuruyor. Lusail Stadyumu'nun projektörleri altında rüyaların gerçeğe dönüştüğü bir zaman olması bekleniliyor.



    ANLIK VERİ SUNUYOR
    Adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünellerinde ve sahada yapılan zorlu testlerden elde edilen veriler kullanılarak baştan sona tasarlanan Al Hilm, Al Rihla için tanıtılan aynı yeni panel şekline ve yüzey dokularına sahiptir:

    CTR-CORE: Topun içinde yenilikçi bir çekirdek olan ve maksimum şekil ve hava tutma ile hızlı, hassas oyunu desteklemek için ayarlanmıştır.



        SPEEDSHELL: Topun mikro ve makro dokulara ve 20 parçalı bir panel şekline sahip poliüretan (PU) kaplaması. Top tasarımındaki en son teknolojik gelişmeleri kullanan Al Hilm, Al Rihla'da olduğu gibi, maç görevlilerinin bu Dünya Kupası sırasında daha hızlı ve daha doğru kararlar almalarına yardımcı olma konusunda paha biçilmez olduğu kanıtlanmış Adidas 'Connected Ball' teknolojisinin aynısını içeriyor.

        Oyuncu konumu verileriyle birleştirilen yenilik, sorunsuz bir taraftar deneyimi için karar vermeyi optimize etmeye yardımcı olmak üzere yardımcı hakemlere anlık veriler sunuyor. Top içindeki sensörler tarafından toplanan top izleme verilerini birleştiren ve yapay zeka uygulayan yeni teknoloji, VAR ekibine otomatik bir ofsayt uyarısı sağlıyor. Top aynı zamanda çevreyi temel alarak tasarlandı. Yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılar kullanılarak yapıldı. (Timur SIRT)

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        Haberler Teknoloji Ofsaytı fısıldayan akıllı futbol topu! Dünya Kupası finali benzeri görülmemiş teknolojiye sahip topla oynanacak
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