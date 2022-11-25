Kaspersky'den KASG atağı! İnternete bağlı otomobilleri siber saldırıdan koruyun!

Kaspersky, doğası gereği güvenli çözümler geliştirmek için bir platform olan KasperskyOS işletim sistemine dayalı Kaspersky Automotive Secure Gateway'i (KASG) geliştiriyor. Ağ geçidi, ARM mimarisine sahip bir aracın telematik veya merkezi ünitesine kurulabiliyor. Böyle bir çözüm arabayı bilgisayar korsanlığına karşı koruyacak, hem ağ geçidinin hem de arabanın elektronik bileşenlerinin uzaktan güvenli bir şekilde güncellenmesini sağlayacak, arabanın dahili ağından günlük dosyaların toplanmasına ve bunların güvenlik izleme merkezine gönderilmesine izin verecek. Süreç otomotiv endüstrisinde siber güvenliğe ilişkin yasal belgelerin yayınlanmasının ardından başladı. Söz konusu raporlar 63 ülkeyi kapsayan BM Komisyonu WP.29 tarafından hazırlandı. 2024'e gelindiğinde, yeni taleplere göre, üreticilerin siber güvenlik gereksinimlerine uymalarını ve güvenlik çözümlerini montaj hattı aşamasında arabalara entegre etmelerini zorunlu kılan bir sertifikasyon sistemi getirilmesi gerekiyor. Yasal çerçeve, otomobiller için yeni sistemlerin güvenli tasarım ilkesine göre tasarlanması ve geliştirilmesi gerekliliğini şart koşuyor.