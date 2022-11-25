Kaspersky'den KASG atağı! İnternete bağlı otomobilleri siber saldırıdan koruyun!

Kaspersky, doğası gereği güvenli çözümler geliştirmek için bir platform olan KasperskyOS işletim sistemine dayalı Kaspersky Automotive Secure Gateway'i (KASG) geliştiriyor. Ağ geçidi, ARM mimarisine sahip bir aracın telematik veya merkezi ünitesine kurulabiliyor. Böyle bir çözüm arabayı bilgisayar korsanlığına karşı koruyacak, hem ağ geçidinin hem de arabanın elektronik bileşenlerinin uzaktan güvenli bir şekilde güncellenmesini sağlayacak, arabanın dahili ağından günlük dosyaların toplanmasına ve bunların güvenlik izleme merkezine gönderilmesine izin verecek. Süreç otomotiv endüstrisinde siber güvenliğe ilişkin yasal belgelerin yayınlanmasının ardından başladı. Söz konusu raporlar 63 ülkeyi kapsayan BM Komisyonu WP.29 tarafından hazırlandı. 2024'e gelindiğinde, yeni taleplere göre, üreticilerin siber güvenlik gereksinimlerine uymalarını ve güvenlik çözümlerini montaj hattı aşamasında arabalara entegre etmelerini zorunlu kılan bir sertifikasyon sistemi getirilmesi gerekiyor. Yasal çerçeve, otomobiller için yeni sistemlerin güvenli tasarım ilkesine göre tasarlanması ve geliştirilmesi gerekliliğini şart koşuyor.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIKTA YAPAY ZEKA DÖNEMİ
Türk Telekom iştiraki Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrencinin yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Sebit, yapay zeka destekli üniversiteye hazırlık ürünü Raunt'la adayların üniversiteye hazırlık sürecini başından sonuna kadar kişiselleştirilmiş bir çalışma programıyla destekliyor. Öğrenciler, Raunt'un akıllı yönlendirmeleriyle hangi konuyu, ne kadar derinlikte çalışması gerektiğine hâkim olurken, Raunt Akıllı Öneri Sistemi sayesinde eksik konularını sunulan testler, konu anlatımları ve önerilerle tamamlıyor. Sebit Genel Müdürü Salih Çil, "Türkiye'nin ilk kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık çözümü Raunt'la yapay zeka teknolojisinin sunduğu imkanları faydaya dönüştürüyoruz" dedi.