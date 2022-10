Türkiye'de oyun ve oyun içi alıverişlerde lider konumda yer alıyor

FAR CRY 6 LİSTEDE YER ALIYOR

Eylül ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun, uzun süredir popülaritesini sürdüren Valorant oldu. En çok satışı yapılan 10 oyun sıralamasındaki oyunlardan 5 tanesini mobil oyunlar oluştururken; Ubisoft'un yayınladığı ve 2021 yılında birçok oyun dalında ödül adaylığı bulunan Far Cry 6 da Eylül ayında en çok oynanan 10 oyun arasına girdi. Far Cry 6, 1. yılına özel olarak oyunfor. com'da indirimli olarak satışa sunuluyor. Yine Türk Telekom oyun marketi Playstore da oyun ve oyun aksesuarlarını kampanyalı taksitle alım olanağı sunuyor. Böylece oyunseverler için daha fazla seçenek oluşturuyor...