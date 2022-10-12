Türkiye'de oyun ve oyun içi alıverişlerde lider konumda yer alıyor

Yeni oyun anonsları konsol ve PC oyunlarındaki alışverişi artırıyor. Mobil oyunlarda ücretsiz olanlara ilgi her zaman olduğundan daha fazla. Ancak konsol ve PC oyun tutkunları alışverişe devam ediyor. Uluslararası 85'i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor. com'un yayınladığı bilgilere göre; oyun alışverişleri Ağustos ayına göre yüzde 5 artış gösterirken, alışverişlerde 2021 yılının Eylül ayına göre yüzde 15'lik bir artış yaşandı. 2022 yılı ile beraber normalleşmeye başlayan oyun alışverişleri Mayıs ayında tekrar yükselişe geçerek Ağustos ve Eylül aylarında en yüksek ciroya ulaştı. Kümülatif olarak artışa en fazla etki yapan mobil oyun kategorisindeki oyunlar olurken; PC ve konsol oyun alışverişleri de diğer aylara göre artış gösterdi.