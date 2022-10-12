Türkiye'de oyun ve oyun içi alıverişlerde lider konumda yer alıyor

Yeni oyun anonsları konsol ve PC oyunlarındaki alışverişi artırıyor. Mobil oyunlarda ücretsiz olanlara ilgi her zaman olduğundan daha fazla. Ancak konsol ve PC oyun tutkunları alışverişe devam ediyor. Uluslararası 85'i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor. com'un yayınladığı bilgilere göre; oyun alışverişleri Ağustos ayına göre yüzde 5 artış gösterirken, alışverişlerde 2021 yılının Eylül ayına göre yüzde 15'lik bir artış yaşandı. 2022 yılı ile beraber normalleşmeye başlayan oyun alışverişleri Mayıs ayında tekrar yükselişe geçerek Ağustos ve Eylül aylarında en yüksek ciroya ulaştı. Kümülatif olarak artışa en fazla etki yapan mobil oyun kategorisindeki oyunlar olurken; PC ve konsol oyun alışverişleri de diğer aylara göre artış gösterdi.
FAR CRY 6 LİSTEDE YER ALIYOR
Eylül ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun, uzun süredir popülaritesini sürdüren Valorant oldu. En çok satışı yapılan 10 oyun sıralamasındaki oyunlardan 5 tanesini mobil oyunlar oluştururken; Ubisoft'un yayınladığı ve 2021 yılında birçok oyun dalında ödül adaylığı bulunan Far Cry 6 da Eylül ayında en çok oynanan 10 oyun arasına girdi. Far Cry 6, 1. yılına özel olarak oyunfor. com'da indirimli olarak satışa sunuluyor. Yine Türk Telekom oyun marketi Playstore da oyun ve oyun aksesuarlarını kampanyalı taksitle alım olanağı sunuyor. Böylece oyunseverler için daha fazla seçenek oluşturuyor...
EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN
1. Valorant
2. PUBG Mobile
3. Garena Free Fire
4. Call of Duty Mobile
5. League of Legends
6. Arena of Valor
7. World of Warcraft
8. Roblox
9. Far Cry 6
10. Mobile Legends (TİMUR SIRT)