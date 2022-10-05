Metal yazıcılar sanayi devriminin öncüsü olmaya hazırlanıyor

İmalat sektörü son 10 yılda büyük bir evrim geçirdi ve şu anda yaklaşık 12 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Dördüncü sanayi devriminin ilk aşamalarındayız. 3D baskının hızla büyümesi sayesinde tasarımlar hızlanırken, süreç geliştirmeleri iyileşti. Şimdi ise HP, sektörde bir ilk olarak gerçek ölçek ekonomilerini hayata geçirme kabiliyetine öncülük ediyor. HP bu çözümle medikal, endüstriyel, tüketim malları ve otomotiv sektörlerindeki müşterilerin 3D metalleri ölçeklendirmesine yardımcı oluyor. HP ile işbirliği kuran ve sürdürülebilirlik, verimlilik gibi alanlarda dünya lideri Schneider Electric ise Metal Jet baskılı yeni parçalar üretiyor.



BÜYÜK ÖLÇEKTE ÜRETİM İMKANI

HP, 2022 Uluslararası Üretim Teknolojisi Fuarı'nda (IMTS) Metal Jet S100 3D Baskı çözümünü duyurdu. HP Metal Jet S100, sektörleri dönüştürüyor ve 3D metallerin seri üretime ölçeklendirilmesini sağlıyor. Pandemi sonrası en ok konuşulan şey tedarik zinciri kriziydi. Metal yazıcılar işte bu sorunu kökten çözecek yeteneklerle geliyor. Otomotivden robotlara parça sayısının azalmasını sağlıyor. HP Metal Jet S100 hem yazılım hem de donanım alanında müşteri ve tasarıma yönelik uçtan uca tedarik zinciri çözümlerine odaklanarak küresel metal üretim sektörünün dijital anlamda yeniden keşfedilmesinin kapılarını açıyor. Metal Jet S100, endüstriyel üretim kabiliyetleri, entegre iş akışı, abonelik ve hizmet çözümleri sunarak müşteriler için teknik ve ticari avantajlar sağlıyor. İş dönüşümü hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Modüler ürün, yapı birimlerinin dört farklı istasyon arasında hareket etmesini sağlayarak kullanıcıların seri metal üretimi için sürekli olarak büyük ölçekte üretim yapmasına olanak tanıyor.



YENİ TASARIMLARIN KAPISI AÇILIYOR

HP şimdiden GKN, Parmatech, Cobra Golf, Legor Group ve Volkswagen gibi önde gelen iş ortakları ve müşterilerle güçlü bir ivme yakaladı.

İNOVATIF YENI TASARIMLAR: Metal parçaları hafifletmek için yeni geometriler, yoğunluk kontrolü ve tasarımlar 3D baskı ile mümkün olanın sınırlarını zorluyor.

DAHA İYI MÜŞTERI EKONOMISI:

Parçaları oluşturmak için gereken işlem adımları kısalırken, maliyetler azalıyor ve tedarik zinciri boyunca verimlilik sağlanıyor.

ÜRETKENLIKTE ARTIŞ:

Bağlayıcı püskürtme, üretkenliği 10 kat artırabiliyor ve katman katman işlemeye olanak tanıyor. İzotropik özellikler ayrıca işlem sonrası ve destek kaldırma gerektirmiyor ve metal tozlarının kullanımı da lazer tabanlı 3D baskı tozundan daha uygun maliyetli.

PARÇA KALİTESİNİ ARTIRAN DAHA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK:

HP baskı kafaları, yüksek çözünürlük ve sistem sağlamlığı sunarak onlarca yıllık endüstriyel termal inkjet teknolojisi gelişmelerinden yararlanıyor ve toplu 3D metal parçaları ticari üretim için uygun bir seçenek yapıyor.



PLAYSTORE'DAN OYUNCULARA NFT KOLEKSİYONU AYRICALIĞI

Teknoloji ve dijital dönüşümdeki öncü rolü ile çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Prodüksiyon seviyesi yüksek modern teknolojilerle geliştirilen AAA (Triple-A) oyunları Playstore üzerinden satın alan oyunseverlerin, 1000 NFT'den (Nitelikli Fikri Tapu)birini kazanma imkânı oluyor. Oyuncular, oyunları satın almaları durumunda sayfalarına gelen "NFT talep et" butonuna tıklayarak 1000 NFT'den birini talep edebiliyor. NFT'ler, satın alma sonrası butona tıklayarak NFT talep eden ilk 1000 kişiye ücretsiz olarak veriliyor. Türk Telekom'un hızla gelişen oyun endüstrisinde, trendleri yakından takip ederek oyun meraklılarına çeşitli imkânlar sağladığını belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan şöyle konuştu: "Ülkemizde dijital deneyimin önemli bir parçası haline gelen oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda insan odaklı yaklaşımımızla oyun dünyasını ve oyuncuyu ön plana koyarak yeni teknolojiler ve trendlerle harmanlanan projelere finansal açıdan da destek veriyoruz. Yaay uygulaması ile kullanıcılara kendi NFT'lerini oluşturma özelliğini ilk kez bir sosyal medya platformu üzerinden sağladık. Şimdi de Playstore üzerinden yüksek geliştirme ve pazarlama bütçeleriyle hazırlanmış AAA oyun satın alımlarına özel 1000 adet NFT'yi Playstore müşterilerinin hizmetine sunarak önemli bir çalışmaya imza atıyoruz." Türk Telekom İnovasyon & Ürün ve Servis Geliştirme Direktörü Dr. Mehmet Özdem ise şunları aktardı: "Türk Telekom olarak, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyor, müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Trendleri takip ederek dijital oyun platformumuz Playstore'da geliştirdiğimiz NFT koleksiyon projesini hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" Özdem, NFT'ler üretilirken, yüksek hızlı ve düşük maliyetli Polygon protokolünün kullanıldığını da sözlerine ekledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN