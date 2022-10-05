Elon Musk insansı robotu Optimus’un bir prototipini tanıttı

Yazılım endüstrisinin yetenekleri, uygulamaların çeşitliliği robotların yeteneklerini belirlemede etkili hale gelecek. Tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi uygulama ekosistemi robotun gelişiminde son derece etkili olacak. Tesla AI Day 2.0, yapay zeka etkinliğinde Tesla'nın merakla beklenen insansı robotu Optimus heyecan verici bir başlangıç yaptı. Tesla CEO'su Elon Musk geçtiğimiz hafta Cuma günü insansı robotu Optimus'un bir prototipini gösterdi ve elektrikli araç üreticisinin milyonlarca üretebileceğini ve bunları 20 bin doların altında bir fiyata satabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Musk, Tesla'nın robotu Optimus için 3 ila 5 yıl içinde sipariş almaya hazır olacağını beklediğini söyledi. Robotun 10 yıldan fazla süren geliştirme çabasını anlattı. Bugüne kadar yapabileceği en ayrıntılı vizyon olduğunu söyledi. Tesla'nın EV gelirinden daha büyük olacağı tahmin ediliyor. Ancak robotları akıllı kılan yazılım geliştiricilerin yeni yetenekler kazandıran çözümleri olacak. Tıpkı uygulama yükler gibi robotlara yeni yetenekler kazandıracak.
BASİT GÖREV İÇİN ÇIKTI
Tesla'nın Şubat ayında geliştirildiğini söylediği deneysel bir test robotu Cuma günü kalabalığa el sallamak için dışarı çıktı ve Tesla, şirketin bir üretim istasyonunda tesisleri sulama, kutuları taşıma ve metal çubukları kaldırma gibi basit görevleri yaparken gösteren bir video gösterdi. Yeni nesil Tesla robotu, gövdesinde taşınan 2.3 kWh pil paketi, bir çip sistemi ve uzuvlarını sürmek için aktüatörler dahil olmak üzere Tesla tarafından tasarlanmış bileşenleri kullanacak. Robot 73 kg ağırlığında olacak şekilde tasarlanmış. Musk ona Optimus adını verdi ve birkaç hafta içinde yürüyebileceğini söyledi. "Optimus'u geliştirmek ve kanıtlamak için daha yapılacak çok iş var" diyen Musk, daha sonra ekledi: "Bence Optimus 5 veya 10 yıl içinde akıllara durgunluk verecek kadar inanılmaz olacak."
OTOMOTİVCİLER ROBOT SEVER
Musk, mevcut insansı robotların 'bir beyni eksik' olduğunu ve sorunları kendi başlarına çözme yeteneğinin olduğunu söyledi. Toyota Motor ve Honda Motor dahil olmak üzere diğer otomobil üreticileri, basket atmak gibi karmaşık şeyler yapabilen insansı robot prototipleri geliştirdi, ABB ve diğerlerinin üretim robotları, otomobil üretiminin temel dayanağı. Daha önce yapay zekanın risklerinden bahseden Musk, robotların kitlesel olarak yayılmasının 'medeniyeti dönüştürme' ve 'bolluk dolu bir gelecek, yoksulluğun olmadığı bir gelecek' yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ancak Tesla hissedarlarının şirketin çabalarını incelemede rol oynamasının önemli olduğuna inandığını söyledi. (Timur SIRT)