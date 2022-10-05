Elon Musk insansı robotu Optimus’un bir prototipini tanıttı





BASİT GÖREV İÇİN ÇIKTI

Tesla'nın Şubat ayında geliştirildiğini söylediği deneysel bir test robotu Cuma günü kalabalığa el sallamak için dışarı çıktı ve Tesla, şirketin bir üretim istasyonunda tesisleri sulama, kutuları taşıma ve metal çubukları kaldırma gibi basit görevleri yaparken gösteren bir video gösterdi. Yeni nesil Tesla robotu, gövdesinde taşınan 2.3 kWh pil paketi, bir çip sistemi ve uzuvlarını sürmek için aktüatörler dahil olmak üzere Tesla tarafından tasarlanmış bileşenleri kullanacak. Robot 73 kg ağırlığında olacak şekilde tasarlanmış. Musk ona Optimus adını verdi ve birkaç hafta içinde yürüyebileceğini söyledi. "Optimus'u geliştirmek ve kanıtlamak için daha yapılacak çok iş var" diyen Musk, daha sonra ekledi: "Bence Optimus 5 veya 10 yıl içinde akıllara durgunluk verecek kadar inanılmaz olacak."