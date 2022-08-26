Dikkat kredi kartı bilgileri Whatsapp gruplarında pazarlanan basit verilere dönüştü | Teknoloji haberleri

Uzmanlar ödeme süreçlerinde dijitalleşme yaygınlaşırken, işletmeleri tahsilatlarında WhatsApp gibi güvenliği zayıf yöntemleri kullanmamaları konusunda uyardı. Online tahsilat sistemi Ödüyo Genel Müdürü Erman Yapıcı, "Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) satış, finans ve muhasebe ekiplerinin iletişimi için oluşturulan WhatsApp gruplarında kredi kartı fotoğraflarını paylaşmak gibi bir hataya sıklıkla düşüyor. Bu yöntem, işletmelerin kredi kartı bilgilerini tehlikeye atıyor" dedi.
PAYLAŞIRKEN DİKKAT
İşletmelerin tahsilat yapmak için kredi kartı fotoğraflarını WhatsApp üzerinden paylaştığında bilgileri görmemesi gereken çalışanların da kart bilgilerine erişebildiğini hatırlatan Erman Yapıcı, "Cüzdanımızı kaybettiğimizde, çalınma riskine karşın tüm kartlarımızı iptal ettiririz. CVC ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin üçüncü tarafların eline geçmesi, kartımızın çalınmasıyla eşdeğer bir konumda duruyor. Bu noktada kartların ön ve arka yüzlerinin fotoğrafları çok sayıda kişinin erişebileceği biçimde ikinci kişilerle paylaşıldığında, çalınma risklerine kapı aralanıyor. Öte yandan tahsilat süreçleri dağınık bir biçimde ilerliyor. Online tahsilat çözümleri tam da bu noktada devreye girerek, hem kart çalınma risklerini bertaraf etmeye, hem de ödeme ve nakit akışlarını tek noktadan takip etmeye olanak tanıyor" diye konuştu. Akıllı işletmelerin tahsilat ve ödeme süreçleri için küresel trendlere uyumlu çözümler geliştirdiklerini dile getiren Erman Yapıcı, "Müşterilerimizin e-tahsilat ile ilgili tüm ihtiyaçlarına farklı paketlerimizle yanıt veriyor, nakit akışlarının ve ödemelerin kurumsal kaynak planlama (ERP) platformlarıyla entegre çalışmasına olanak tanıyoruz. Bu sayede işletmeler, SMS veya e-posta müşterilerine gönderdikleri ödeme bağlantıları üzerinden tek tıkla taksitli veya tek çekim ödeme alabiliyor. Ayrıca işletmeler Türk lirası, euro ve dolar ödemelerini destekleyen Ödüyo ile farklı bankalardaki hesaplarını da tek platformdan yönetebiliyor. Bu sayede WhatsApp ile kredi kartı fotoğrafı göndermek gibi yöntemleregerek kalmıyor" dedi.
BULUT TEKNOLOJİLERİNDE UZMANLIK KAMPI BAŞLIYOR
Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, düzenlediği 'Bulut Bilişim Kampı' ile şirketler için kritik hale gelen bulut bilişim alanında gençlere kariyer desteği sunuyor. Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında 3-14 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak bu yıl ikincisi düzenlenecek kamp, bulut teknolojisi konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sağlıyor. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Şirket içinde potansiyel yeteneklerin istihdamına katkı sağlarken, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine odaklanarak gençlerin kariyer gelişimini de destekliyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bulut Bilişim Kampı ile bulut teknolojilerine ilgili duyan gençlerin kariyerlerinde iz bırakmak istiyoruz" dedi. Kampa katılan gençler, alanında uzman isimlerden bulut veri merkezleri, dijital dönüşüm, otomasyon, IaaS ve PaaS platformları, açık kaynak teknolojileri gibi konu başlıkları kapsamında ücretsiz eğitim alacak. Kamp sonunda eğitim sertifikası verilecek. Gençler 4 Eylül tarihine kadar https://turktelekomkariyer. com.tr/bulut-bilisim/ adresi üzerinden başvurulabilecek.