Dikkat kredi kartı bilgileri Whatsapp gruplarında pazarlanan basit verilere dönüştü | Teknoloji haberleri

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İşletmelerin tahsilat yapmak için kredi kartı fotoğraflarını WhatsApp üzerinden paylaştığında bilgileri görmemesi gereken çalışanların da kart bilgilerine erişebildiğini hatırlatan Erman Yapıcı, "Cüzdanımızı kaybettiğimizde, çalınma riskine karşın tüm kartlarımızı iptal ettiririz. CVC ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin üçüncü tarafların eline geçmesi, kartımızın çalınmasıyla eşdeğer bir konumda duruyor. Bu noktada kartların ön ve arka yüzlerinin fotoğrafları çok sayıda kişinin erişebileceği biçimde ikinci kişilerle paylaşıldığında, çalınma risklerine kapı aralanıyor. Öte yandan tahsilat süreçleri dağınık bir biçimde ilerliyor. Online tahsilat çözümleri tam da bu noktada devreye girerek, hem kart çalınma risklerini bertaraf etmeye, hem de ödeme ve nakit akışlarını tek noktadan takip etmeye olanak tanıyor" diye konuştu. Akıllı işletmelerin tahsilat ve ödeme süreçleri için küresel trendlere uyumlu çözümler geliştirdiklerini dile getiren Erman Yapıcı, "Müşterilerimizin e-tahsilat ile ilgili tüm ihtiyaçlarına farklı paketlerimizle yanıt veriyor, nakit akışlarının ve ödemelerin kurumsal kaynak planlama (ERP) platformlarıyla entegre çalışmasına olanak tanıyoruz. Bu sayede işletmeler, SMS veya e-posta müşterilerine gönderdikleri ödeme bağlantıları üzerinden tek tıkla taksitli veya tek çekim ödeme alabiliyor. Ayrıca işletmeler Türk lirası, euro ve dolar ödemelerini destekleyen Ödüyo ile farklı bankalardaki hesaplarını da tek platformdan yönetebiliyor. Bu sayede WhatsApp ile kredi kartı fotoğrafı göndermek gibi yöntemleregerek kalmıyor" dedi.