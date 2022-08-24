Yeni projeyle birlikte girişimci kadınlara dijital pazarlama eğitimleri verilecek

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle girişimci kadınları desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom'un girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu "Dijitalde Hayat Kolay' projesinde başarılı olan katılımcılara Türk Telekom tarafından mentorluk ve hibe desteği sağlanacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen ve kendi markaları ile, üretim ekonomisinin bir parçası olmak isteyen kadınlara destek veren 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı. 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verilen kadınların, yetkinliklerini geliştirmelerine ve ürettikleri ürünleri çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek olmak amaçlanıyor.



KADINLARA HİBE DESTEĞİ

Dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme eğitimine katılarak hibe ve mentorluk programına başvuru hakkı kazanan girişimci kadınlardan ön elemeyi geçen 20 katılımcı, 2 hafta sürecek 'İşletme ve Marka Geliştirme' eğitimlerinden yararlanabilecek. Final mülakatını başarıyla geçen 10 kadın ise iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak. Projenin yeni dönem katılımcılarından Naz Teker, interaktif olarak düzenlenen eğitimlerde dijital pazarlamaya yönelik farklı bakış açıları kazandıklarını ifade etti. Markası Palp Studio ile sürdürülebilir, el yapımı ev dekorasyonu ürünleri satan Teker, eğitimlerin özellikle küçük işletmelerin yolunu aydınlatacak bilgileri içeren büyük bir hazine olduğunu söyledi. Dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konusundaki eğitimlerle bugüne kadar 8 bin kadına ulaşılan 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile yeni dönemde 81 ilde 10 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlenirken, kayıtlar www. turkiyeyedeger.com.tr adresine e-posta göndererek yapılabiliyor.







TELEVİZYONLARDA YENİ TEKNOLOJİ

Birçok insanın evlerine kapandığı zorlu geçen iki yılın ardından, 2021'de dünya çapında tahminen 1.72 milyar evde televizyon bulunuyordu. Evde TV izleme oranlarındaki artışla birlikte tüketiciler, içerik deneyimlemelerini farklılaştırmak adına ev eğlence sistemlerine daha fazla yönelmeye başladı. Sony, 2022 yılında TV ürün yelpazesinde kullanıcılarının deneyimini geliştirmek ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni birçok özelliğe sahip BRAVIA XR serisinin en yeni sürümünü tanıttı. Hepsi tamamen yeniden tasarlanmış bir uzaktan kumanda, Google TV ve akıllı ev kontrolü gibi birçok özelliğin yanı sıra yepyeni BRAVIA CAM özelliğine de sahip. The Finder "Hey, Google, uzaktan kumandamı bul" diyerek kaybolan bir uzaktan kumandayı bulmasına yardımcı oluyor.



EVİNİZİ TEK EKRANA BAĞLAYIN

2024'e kadar tüketicilerin dünya çapında 8,4 milyardan fazla akıllı asistanla etkileşime gireceği tahmin ediliyor, bu da akıllı bir cihazı olmayan evlerin az olacağı anlamına geliyor. Sony, zaten dahili Google Asistan ile yeni BRAVIA XR ürün grubunu oluşturarak TV'yi çalıştırmayı veya içerik aramayı kolay hale getiriyor. "Hey Google" veya "OK Google" demeniz yeterli. Google Asistan'ın entegrasyonu, kullanıcıların bağlantılı akıllı ev cihazlarını tek bir yerden, kontrol edebilmeleri anlamına geliyor. (Timur SIRT)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN