5G girişimi meyvesini verdi

İSVEÇLI Net Insight firması ile 5G senkronizasyon çözümleri konusunda daha önce imzaladıkları anlaşmayla önemli bir pazara girmiş bulunduklarını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G senkronizasyon pazarının 2027'de 1.5 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu vesileyle, mobil operatör Three Sweden'in, Türk Telekom ve Net Insight tarafından geliştirilen 5G senkronizasyon çözümü için Net Insight ile anlaştığını paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın alma, ürünün pazardaki rekabet gücünü ve görünürlüğünü teyit ederken, Net Insight ve Türk Telekom'un senkronizasyon alanında ana teknolojilerini, uzmanlıklarını ve deneyimlerini kullanmak üzere yaptıkları iş birliğinin meyvelerini vermeye başladığını da gösteriyor. 5G teknolojilerinde uluslararası iş birliklerimize büyük değer veriyoruz."