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    Siber güvenlik riski sürekli artıyor: Dizi film tutkusu, hediye merakı siber güvenlik tehdidi altında

    Siber güvenlik riski sürekli artıyor. Popüler dizilerin tutkunlarını, hediye ürün merakı peşinde koşanları siber güvenlik tehditleri bekliyor. Üstelik veri hırsızları pandemi döneminde artık daha büyük tehdit oluşturuyor.

    Dizi film tutkusu, hediye merakı siber güvenlik tehdidi altında

    Pandemi döneminde siber güvenlik tehditleri de katlanarak artıyor. Sonuçta ilk kez online alışveriş yapan, satış yapanların sayısı sürekli yükseldi. Deneyimli olmayan insanlar yeni alışkanlıklar kazanırken risklerin farkında değil. Gelen teklifleri, mesajları değerlendirirken son derece savunmasız. Siber suçlular popüler dizilerin hayranlarının, hediye peşinde koşanların, hatta korkunun esiri olanların cüzdanını boşaltıyor. Dolandırıcılar; banka, e-ticaret sitesini taklit ederek, "hesabınız saldırı altındadır" diyerek şifre ve kullanıcı adı verilerini toplamaya çalışıyor. Bu basit oltalama tekniği her dönemde en geçerli tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Kurumun adını taklit ederek, gönderilen mesajlarla korkunun esiri haline gelen kullanıcının zaaflarından faydalanıyor. İleri yaştaki kullanıcılar bu konuda daha büyük rahatsızlık duyuyor. Bu konuda alınacak en iyi önlem sanal kredi kartı kullanmak oluyor.



    KİMLİK AVI SAYFASI
    Temmuz ayının başlarında, uzun zamandır beklenen dizilerden Stranger Things'in dördüncü sezonu yayınlandı. Pandemiyle ilgili gecikmeler nedeniyle üç yıllık bir ara vermesine rağmen dizi merakla bekleniyordu ve bir kez daha listelerin zirvesine yerleşti. Ne yazık ki ateşli hayranların yeni bölümleri bir an önce görme isteği dolandırıcılar tarafından suistimal edildi. Kaspersky araştırmacıları, hayranların paralarını ve kişisel bilgilerini çalmak için tasarlanmış çok sayıda spam e-posta ve kimlik avı sayfası örneği buldu. Yeni bölümler zaten yayınlanmış olsa da dizinin hayranları hâlâ güvende değil. Çünkü bunların hepsi diziyi resmi siteden izlemeyi tercih etmiyor. Kullanıcılar bir akış hizmetine abonelik için ödeme yapmak istemediğinde ve yasal olmayan bir sayfada bir film veya dizi izlemeyi seçtiklerinde, tasarruf ettiklerini düşündüklerinden daha ağır bir bedel ödeyerek kişisel bilgilerini ve kart verilerini kaybediyorlar.



    BEDAVA YA DA UCUZ HİZMET
    Aslında burada kullanılan yöntem yıllardır uygulanan hediye çıktıdan farksız. Bedava futbol maçı, dizi izlemek isteyenlerin sonu pek pek parlak olmuyor. Popüler diziye gösterilen ilgiden yararlanan bazı siber suçlular, kullanıcılara 'yeni bölümleri yalnızca 1 dolara izleme' olanağı sundu. Bu teklife erişmek için yeni bir hesap açmaları, adreslerini ve banka bilgilerini girmeleri istendi. Dolandırıcılar, bilgilerini giren kurbanların cüzdanlarını boşalttığı gibi, en sevdikleri dizinin yeni sezonuna erişim de sağlamadı. Kaspersky uzmanları, Stranger Things'in popülerliğini kötüye kullanan spam e-postalar da tespit etti. Bu tür e-postalar, şüpheli ürünleri satmak için kullanılıyor ve alıcının rızası olmadan promosyon e-postaları yoluyla yayılıyor. Örneğin; spam e-postalardan birinde kullanıcılara Stranger Things'in yeni sezonuyla ilgili sınırlı sayıda tişört satın alma fırsatı verildi. Site, ödeme için tüm dilleri ve para birimlerini destekliyordu. Bu mutlaka illa bir kimlik avı sayfası olmayabilir. Ancak ürünlerin reklamlarının spam yoluyla tanıtılması ve internet alan adının kendisinin daha yeni oluşturulmuş olması, bu sayfadan yapılan satışların güvenliği konusunda şüphe uyandırıyor.



        HER YENİ DİZİ TEHDİT OLARAK KARŞIMIZDA
        Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, dizinin hayranlarının şimdiden beşinci sezonunu beklediğini belirterek, şunları söyledi: "Bildiğimiz gibi izleyici talebinin olduğu yerde dolandırıcılar her zaman para kazanmaya çalışacaklar. Bu nedenle siber suçluların yakında geçen sezonun popülaritesinden aktif olarak yararlanmaya başlayacaklarını bekleyebiliriz. Kullanıcılar için tehlike her zamanki gibi devam ediyor. İzleme hizmetinin aboneliğinden tasarruf etmeye çalışmak, çok daha fazlasını kaybetmeye yol açabileceğinden dikkatli olmak gerekiyor."



        BASİT ÖNLEMLER
        Sebepsiz gelen hediyeler, tehditlere karşı bedava çözüm sunanlara aldanmayın.
        Yakın arkadaş ya da akrabalarınızı taklit eden mesajlar olabilir. Mutlaka arayıp arkadaşlarınıza onaylatın. Gerçekten ihtiyacı olup olmadığını teyit edin.
        Filmleri veya TV dizilerini erken izlemeyi vaat eden bağlantılardan kaçının. İçeriğin gerçekliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, hizmet sağlayıcınıza danışın.
        Kişisel verileri girmeden önce web sitesinin gerçekliğini kontrol edin. Film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi, güvenilir web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin.
        İndirdiğiniz dosyaların uzantılarına dikkat edin. Bir video dosyasının hiçbir zaman .exe veya .msi uzantısı olmaz. (Timur SIRT)

        ÖDEMELERİ KOLAYLASTIRAN E-CÜZDAN POKUS HAZIR
        Türk Telekom, Pokus ile elektronik ödeme çözümlerine bir yenisini ekledi. Türk Telekom'un tüm operatörlerin kullanıcılarına açık olan e-cüzdan uygulaması Pokus, alışverişten oyuna, yemekten eğlenceye kadar birbirinden farklı birçok alanda, hem mağazalarda hem de internet üzerinden güvenli bir alışveriş deneyimi sağlıyor. 12 yaş üstü akıllı telefon kullanıcısı herkesin banka ve operatör ayrımı olmaksızın yararlanabileceği Pokus, temassız ön ödemeli kart ve sanal kart gibi çözümleri bir arada sunuyor. Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, fatura ödemeleri, harca-bölüş gibi özelliklerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında Mastercard üye işyerlerinden mağaza içi ve çevrim içi alışveriş imkânı da sağlıyor.

        İNTERNET         PAKETİ KAZANDIRIYOR
        12 yaş üstü akıllı telefon kullanıcısı herkesin banka ve operatörden bağımsız, ücretsiz yükleyebileceği Pokus'un harcabölüş özelliği, uygulama üzerinden hesabın bölüşülerek ödenmesine olanak tanıyor. Aylık ödeme aidatı bulunmayan Pokus, kullanıcılarına e-ticaret alışverişlerinden markete, oyundan dijital platformlara kadar birçok alanda anlaşmalı markalarla indirim kampanyaları sunarken, GB kazanma fırsatı da sağlıyor. Türk Telekom faturalı hattı olan kullanıcılar her ay, Pokus ile yaptıkları 20 TL ve üzeri ilk harcamalarında, anında haftalık 1 GB cepten hediye internet kazanıyor. Mastercard güvencesiyle hizmet veren ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip Pokus sayesinde, kullanıcılar banka kartı, kredi kartı, bankadan transfer ile, ATM'den ise Pokus Kart ile veya Türk Telekom mağazalarından Pokus hesaplarına para yükleyebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda, Pokus Kartları ile dünyanın her yerinde nakit taşımadan hesaplarındaki bakiyeyi kullanarak temassız alışverişin keyfini çıkarabiliyor, sanal kart oluşturarak yurt içi ya da yurt dışı çevrim içi alışverişlerini ve dijital aboneliklerini güvenle yapabiliyor.

        İSME ÖZEL VEYA İSİMSİZ KART ÇIKARILABİLİYOR
        Anlaşmalı kurumlara ait elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon ve televizyon hizmeti faturaları Pokus ile kolayca ödenebiliyor. Işıkta renk değiştiren özel kart tasarımı ile dikkat çeken Pokus, isme özel veya isimsiz olarak çıkarılabiliyor. İsme özel kart için Pokus uygulaması üzerinden kart başvurusu yapılması gerekiyor. İsimsiz kart ise, www.pokus.com.tr web sitesinden, Türk Telekom Mağazaları'ndan, anlaşmalı perakende kanallarından ve e-ticaret sitelerinden kolayca alınabiliyor. Sanal kart ise ücretsiz bir şekilde uygulamadan hemen oluşturulabiliyor.

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        Haberler Teknoloji Siber güvenlik riski sürekli artıyor: Dizi film tutkusu, hediye merakı siber güvenlik tehdidi altında
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