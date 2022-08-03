Siber güvenlik riski sürekli artıyor: Dizi film tutkusu, hediye merakı siber güvenlik tehdidi altında





BASİT ÖNLEMLER

Sebepsiz gelen hediyeler, tehditlere karşı bedava çözüm sunanlara aldanmayın.

Yakın arkadaş ya da akrabalarınızı taklit eden mesajlar olabilir. Mutlaka arayıp arkadaşlarınıza onaylatın. Gerçekten ihtiyacı olup olmadığını teyit edin.

Filmleri veya TV dizilerini erken izlemeyi vaat eden bağlantılardan kaçının. İçeriğin gerçekliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, hizmet sağlayıcınıza danışın.

Kişisel verileri girmeden önce web sitesinin gerçekliğini kontrol edin. Film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi, güvenilir web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin.

İndirdiğiniz dosyaların uzantılarına dikkat edin. Bir video dosyasının hiçbir zaman .exe veya .msi uzantısı olmaz. (Timur SIRT)



ÖDEMELERİ KOLAYLASTIRAN E-CÜZDAN POKUS HAZIR

Türk Telekom, Pokus ile elektronik ödeme çözümlerine bir yenisini ekledi. Türk Telekom'un tüm operatörlerin kullanıcılarına açık olan e-cüzdan uygulaması Pokus, alışverişten oyuna, yemekten eğlenceye kadar birbirinden farklı birçok alanda, hem mağazalarda hem de internet üzerinden güvenli bir alışveriş deneyimi sağlıyor. 12 yaş üstü akıllı telefon kullanıcısı herkesin banka ve operatör ayrımı olmaksızın yararlanabileceği Pokus, temassız ön ödemeli kart ve sanal kart gibi çözümleri bir arada sunuyor. Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, fatura ödemeleri, harca-bölüş gibi özelliklerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında Mastercard üye işyerlerinden mağaza içi ve çevrim içi alışveriş imkânı da sağlıyor.



İNTERNET PAKETİ KAZANDIRIYOR

12 yaş üstü akıllı telefon kullanıcısı herkesin banka ve operatörden bağımsız, ücretsiz yükleyebileceği Pokus'un harcabölüş özelliği, uygulama üzerinden hesabın bölüşülerek ödenmesine olanak tanıyor. Aylık ödeme aidatı bulunmayan Pokus, kullanıcılarına e-ticaret alışverişlerinden markete, oyundan dijital platformlara kadar birçok alanda anlaşmalı markalarla indirim kampanyaları sunarken, GB kazanma fırsatı da sağlıyor. Türk Telekom faturalı hattı olan kullanıcılar her ay, Pokus ile yaptıkları 20 TL ve üzeri ilk harcamalarında, anında haftalık 1 GB cepten hediye internet kazanıyor. Mastercard güvencesiyle hizmet veren ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip Pokus sayesinde, kullanıcılar banka kartı, kredi kartı, bankadan transfer ile, ATM'den ise Pokus Kart ile veya Türk Telekom mağazalarından Pokus hesaplarına para yükleyebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda, Pokus Kartları ile dünyanın her yerinde nakit taşımadan hesaplarındaki bakiyeyi kullanarak temassız alışverişin keyfini çıkarabiliyor, sanal kart oluşturarak yurt içi ya da yurt dışı çevrim içi alışverişlerini ve dijital aboneliklerini güvenle yapabiliyor.



İSME ÖZEL VEYA İSİMSİZ KART ÇIKARILABİLİYOR

Anlaşmalı kurumlara ait elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon ve televizyon hizmeti faturaları Pokus ile kolayca ödenebiliyor. Işıkta renk değiştiren özel kart tasarımı ile dikkat çeken Pokus, isme özel veya isimsiz olarak çıkarılabiliyor. İsme özel kart için Pokus uygulaması üzerinden kart başvurusu yapılması gerekiyor. İsimsiz kart ise, www.pokus.com.tr web sitesinden, Türk Telekom Mağazaları'ndan, anlaşmalı perakende kanallarından ve e-ticaret sitelerinden kolayca alınabiliyor. Sanal kart ise ücretsiz bir şekilde uygulamadan hemen oluşturulabiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN