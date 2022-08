Siber güvenlik riski sürekli artıyor: Dizi film tutkusu, hediye merakı siber güvenlik tehdidi altında

HER YENİ DİZİ TEHDİT OLARAK KARŞIMIZDA

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, dizinin hayranlarının şimdiden beşinci sezonunu beklediğini belirterek, şunları söyledi: "Bildiğimiz gibi izleyici talebinin olduğu yerde dolandırıcılar her zaman para kazanmaya çalışacaklar. Bu nedenle siber suçluların yakında geçen sezonun popülaritesinden aktif olarak yararlanmaya başlayacaklarını bekleyebiliriz. Kullanıcılar için tehlike her zamanki gibi devam ediyor. İzleme hizmetinin aboneliğinden tasarruf etmeye çalışmak, çok daha fazlasını kaybetmeye yol açabileceğinden dikkatli olmak gerekiyor."