Siber güvenlik riski sürekli artıyor: Dizi film tutkusu, hediye merakı siber güvenlik tehdidi altında

Pandemi döneminde siber güvenlik tehditleri de katlanarak artıyor. Sonuçta ilk kez online alışveriş yapan, satış yapanların sayısı sürekli yükseldi. Deneyimli olmayan insanlar yeni alışkanlıklar kazanırken risklerin farkında değil. Gelen teklifleri, mesajları değerlendirirken son derece savunmasız. Siber suçlular popüler dizilerin hayranlarının, hediye peşinde koşanların, hatta korkunun esiri olanların cüzdanını boşaltıyor. Dolandırıcılar; banka, e-ticaret sitesini taklit ederek, "hesabınız saldırı altındadır" diyerek şifre ve kullanıcı adı verilerini toplamaya çalışıyor. Bu basit oltalama tekniği her dönemde en geçerli tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Kurumun adını taklit ederek, gönderilen mesajlarla korkunun esiri haline gelen kullanıcının zaaflarından faydalanıyor. İleri yaştaki kullanıcılar bu konuda daha büyük rahatsızlık duyuyor. Bu konuda alınacak en iyi önlem sanal kredi kartı kullanmak oluyor.
KİMLİK AVI SAYFASI
Temmuz ayının başlarında, uzun zamandır beklenen dizilerden Stranger Things'in dördüncü sezonu yayınlandı. Pandemiyle ilgili gecikmeler nedeniyle üç yıllık bir ara vermesine rağmen dizi merakla bekleniyordu ve bir kez daha listelerin zirvesine yerleşti. Ne yazık ki ateşli hayranların yeni bölümleri bir an önce görme isteği dolandırıcılar tarafından suistimal edildi. Kaspersky araştırmacıları, hayranların paralarını ve kişisel bilgilerini çalmak için tasarlanmış çok sayıda spam e-posta ve kimlik avı sayfası örneği buldu. Yeni bölümler zaten yayınlanmış olsa da dizinin hayranları hâlâ güvende değil. Çünkü bunların hepsi diziyi resmi siteden izlemeyi tercih etmiyor. Kullanıcılar bir akış hizmetine abonelik için ödeme yapmak istemediğinde ve yasal olmayan bir sayfada bir film veya dizi izlemeyi seçtiklerinde, tasarruf ettiklerini düşündüklerinden daha ağır bir bedel ödeyerek kişisel bilgilerini ve kart verilerini kaybediyorlar.
BEDAVA YA DA UCUZ HİZMET
Aslında burada kullanılan yöntem yıllardır uygulanan hediye çıktıdan farksız. Bedava futbol maçı, dizi izlemek isteyenlerin sonu pek pek parlak olmuyor. Popüler diziye gösterilen ilgiden yararlanan bazı siber suçlular, kullanıcılara 'yeni bölümleri yalnızca 1 dolara izleme' olanağı sundu. Bu teklife erişmek için yeni bir hesap açmaları, adreslerini ve banka bilgilerini girmeleri istendi. Dolandırıcılar, bilgilerini giren kurbanların cüzdanlarını boşalttığı gibi, en sevdikleri dizinin yeni sezonuna erişim de sağlamadı. Kaspersky uzmanları, Stranger Things'in popülerliğini kötüye kullanan spam e-postalar da tespit etti. Bu tür e-postalar, şüpheli ürünleri satmak için kullanılıyor ve alıcının rızası olmadan promosyon e-postaları yoluyla yayılıyor. Örneğin; spam e-postalardan birinde kullanıcılara Stranger Things'in yeni sezonuyla ilgili sınırlı sayıda tişört satın alma fırsatı verildi. Site, ödeme için tüm dilleri ve para birimlerini destekliyordu. Bu mutlaka illa bir kimlik avı sayfası olmayabilir. Ancak ürünlerin reklamlarının spam yoluyla tanıtılması ve internet alan adının kendisinin daha yeni oluşturulmuş olması, bu sayfadan yapılan satışların güvenliği konusunda şüphe uyandırıyor.