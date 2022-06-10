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    • Teknoloji
    • 10.06.2022 08:55
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    • 10.06.2022 08:55
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    Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek alan belirlendi

    Nevşehir'de bulunan bir alanın Kapadokya Teknoloji Bölgesi ek alanı olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yer alan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de İzmir'in Buca ilçesindeki Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ait "TGB-1" alanının sınır ve koordinatları değiştirildi.

    Kapadokya’da el alan belirlendi

    Nevşehir'de bulunan bir alanın Kapadokya Teknoloji Bölgesi ek alanı olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Nevşehir'in merkez ilçesinde sınırları belirlenen yerin Kapadokya Teknoloji Bölgesi ek alanı olarak tespit edilmesine, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince karar verildi.

    Resmi Gazete'de yer alan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de İzmir'in Buca ilçesindeki Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ait "TGB-1" alanının sınır ve koordinatları değiştirildi.

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